«Ведомости» сообщают, что сенаторы Николай Журавлев, Анатолий Артамонов и Артем Шейкин подготовили поправки в закон «О связи». Они предлагают разрешить банкам обзванивать клиентов, даже если те установили самозапрет на спам-звонки.

В минувшем году 1 сентября россияне получили право ставить блокировку на рекламные обзвоны. Инициатива должна была оградить людей от назойливых звонков колл-центров. Но теперь сенаторы предлагают разрешить банкам и другим поднадзорным ЦБ организациям обходить этот запрет.

Изображение - Евгений Разумный / Ведомости

Свои предложения сенаторы Журавлев, Артамонов и Шейкин отправили главе думского комитета по информполитике Сергею Боярскому. Речь о поправках ко второму чтению законопроекта, направленного против мошенников. Авторы хотят добавить кредитные организации в исключения — в тот же список, где сегодня находятся госорганы.

Если идею примут, банки и другие подконтрольные ЦБ структуры получат право дозваниваться до клиентов, даже когда те поставили запрет. Объясняется это необходимостью исполнять банковское законодательство и требования платежной системы.

Операторы связи идею не оценили. Представитель Tele2 указал на абсурдность ситуации: человек оградил себя от спама, а его продолжают беспокоить. В МТС считают, что принятие поправок сведет на нет все усилия по защите абонентов от назойливой рекламы.