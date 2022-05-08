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5 клонов GTA, о которых мало кто знает

Гангстерский экшен от создателей L.A. Noire или Yakuza с пушками — какие игры способны скрасить ожидание GTA 6?
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Серия Grand Theft Auto является, без сомнения, одной из самых популярных и кассовых видеоигровых серий. Не важно, слышал ли человек о ней из телевизора, смотря очередной репортаж о вреде видеоигр, или сам провёл в Online-версии сотни часов — так или иначе, влияние "великого автогонщика" на массовую культуру несоизмеримо. Конечно, за феноменальным успехом оригинала не могла не последовать волна разных по качеству клонов — от увлекательной и атмосферной Sleeping Dogs до провальной Wheelman, выезжающей исключительно за счет Вина Дизеля в роли главного героя. Что уж говорить, если у "жанра" клонов культовой серии есть даже собственная страница на Wikipedia.

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Сегодня мы хотели бы поделиться с вами пятёркой малоизвестных клонов Grand Theft Auto, которые, несмотря на заимствования, умудрились сохранить индивидуальность. Каждая из приведённых ниже игр, безусловно, способна надолго увлечь фанатов жанра, а потому называть какую-либо "лучшей" или "худшей" не хочется — список абсолютно произвольный.

The Getaway

Во многом опередившая свое время The Getaway, разработанная той же командой, что позже взялась за создание L.A. Noire, вышла в 2002 году, всего через год после взорвавшей видеоигровые рынки Grand Theft Auto III. Вдохновлённая британскими фильмами про гангстеров ("Большой куш", "Убрать Картера" и др.), она предлагала гораздо более кинематографичное приключение, местом действия которого была выбрана столица Великобритании — Лондон, во всём его криминальном великолепии.

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Пока Grand Theft Auto III подкупала игроков чёрным юмором и комичными сценами, The Getaway предлагала взрослую и жестокую историю о мести, убийствах и шантаже, переполненную вызывающими отвращение персонажами и поднимающую философские вопросы о смысле жизни и назначении преступника. 

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Кроме того, игра потрясала хорошо поставленным экшеном и своей графикой. В отличие от GTA 3, выглядевшей устаревшей уже на момент релиза, The Getaway стала "первым взглядом на некстген" для геймеров начала 2000-х. Чтобы понять, насколько амбициозной выглядела игра на момент выхода, достаточно узнать, что разработчики умудрились получить лицензию на использование реальных марок авто, например, Lexus, Range Rover, Daihatsu и Saab, в своей игре.

Для понимания уровня графики в игре. Слева — реальное фото, справа — скриншот из The Getaway

К сожалению, изначально продавшаяся очень хорошими тиражами, The Getaway вскоре померкла на фоне более успешных проектов вроде Mafia: The City of Lost Heaven и вышедшей вскоре GTA: Vice City. Игра создавалась в производственном аду и стала эксклюзивом Playstation 2, однако несмотря на это даже получила продолжение, Getaway: Black Monday, которое, впрочем, не слишком развило изначальную концепцию и стало во всех смыслах провальным.

Тем не менее, сегодня, в эпоху эмуляторов, с оригинальной The Getaway можно познакомиться на любой более-менее производительной машине. А оно того действительно стоит!

Lego City Undercover

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У LEGO-игр немало поклонников, однако Lego City Undercover, вышедшая в 2013 году и ставшая своеобразным глотком свежего воздуха среди выходивших в то время игр по франшизам, заслуживает внимания гораздо более широкой аудитории. Да, по сравнению с другими играми в сегодняшнем списке, Undercover вряд ли можно назвать совсем уж малоизвестной, однако на фоне таких гигантов, как Mafia и GTA, этот проект попросту теряется, а долгое время об Undercover и вовсе говорила только малая группа фанатов.

Главная причина неизвестности проекта, вплоть до выхода на широком спектре платформ в 2017, стала эксклюзивность Lego City Undercover для Nintendo Wii U. Провальность консоли повлекла за собой неудачу её систем-селлеров. Тем не менее, поиграть в Undercover очень просто — достаточно купить её в Steam или загрузить на свою домашнюю консоль.

Отличительной особенностью Lego City Undercover можно считать действительно живой открытый мир, увлекательный геймплей, а также особый взгляд на привычную формулу GTA — в отличие от своих "взрослых" собратьев, в Undercover мы играем не за бандита или гангстера, а за обычного полицейского, выполняющего свой долг на улицах города, сложенного из блоков конструктора.

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Несмотря на кажущуюся простоту, Lego City Undercover готова предложить игроку захватывающую детективную историю, полную острых ощущений и запоминающихся моментов. 

Gangs of London 

Вышедшая из-под пера London Studio в 2006 году криминальная адвенчура с открытым миром Gangs of London, ставшая эксклюзивом портативной консоли PSP, является, наверное, самым малоизвестным проектом в сегодняшнем списке.

"Ещё бы! — скажете вы, — Ведь на портативке от Sony вышло сразу 3 игры серии GTA. Кому нужны дешёвые клоны?"

И здесь я готов с вами поспорить, ведь Gangs of London есть, что вам предложить. Став своеобразным спин-оффом уже рассмотренной нами The Getaway, Gangs of London сохранила основные черты своего старшего брата. В игре представлены различные банды и преступные кланы, руководство каждого из которых считает столицу Англии своей собственностью. У каждой из пяти доступных для игрока банд есть свои лидеры и NPC, своя идеология и мотива, но у всех одна общая цель: захватить Лондон.


Широкий спектр возможностей взаимодействия с открытым миром, от игры в бильярд до угона авто, эпичный экшен и грамотно поставленные катсцены отличают Gangs of London от конкурентов. Не стоит также забывать, что для PSP игра также стала техническим прорывом — Лондон здесь может и не так хорош, как на Playstation 2, но всё-таки очень радует глаз.

Если у вас на полке где-нибудь пылится старушка PSP, возможно, вам всё-таки стоит потратить несколько вечеров (игра проходится всего за 6-7 часов) на то, чтобы насладиться криминальной эстетикой Великобритании.

Beat Down: Fists of Vengeance

Изданная Capcom в 2005 году Beat Down: Fists of Vengeance всё-таки больше напоминает Yakuza и Sleeping Dogs. Восточный колорит, тема уличных кулачных боёв и эстетика японских боевых искусств отличают Beat Down от GTA, однако игра всё же остаётся очень похожа на творение Rockstar. Персонажи нередко используют огнестрельное оружие, а в центре сюжета — брошенные своими же товарищами умирать бывшие полицейские, которые в надежде отомстить сближаются с криминальным миром. 

Несмотря на провал в продажах, кривизну местной боевой системы и смешанные отзывы критиков, попробовать Beat Down: Fists of Vengeance всё-таки стоит. С одной стороны, сюжет игры затрагивает интересные всем любителям криминальных драм темы возмездия и поиска пути к практически недостижимой цели. С другой стороны, проект способен впечатлить заядлых поклонников жанра beat 'em up своей сложностью и разнообразием локаций.

Учитывая, что прохождение Fists of Vengeance не займёт у вас больше 4-5 часов, почему бы и не дать пусть и не самому лучшему GTA-клону шанс занять место в вашем списке любимых игр жанра?

Scarface: The World Is Yours

Если вы являетесь преданным поклонником одноимённого фильма или наиграли добрую дюжину часов в GTA: Vice City, то попробовать игру по культовому произведению Брайана ДеПальмы определённо стоит. Игра напрямую продолжает сюжет своего кинопредшественника, не обращая внимания на такую маленькую деталь, как смерть главного героя в конце оригинала.


Но не всё ли равно нам на перипетии местного сюжета (а он, без сомнения, хорош и заслужил похвалу критиков ещё на релизе игры в 2006 году), когда один только геймплей способен увлечь неискушённого геймера на десятки часов. Войны группировок, лихие гонки, рэкет, покупка недвижимости — Scarface: The World Is Yours настолько разнообразна, что описать её достоинства в рамках этой статьи попросту невозможно. 

Одно можно сказать точно — несмотря на сходство с Vice City, а порой и прямое копирование идей знаменитой серии, Scarface: The World Is Yours остаётся самобытной и очень увлекательной игрой, которую нельзя пропускать.

Итоги

А на этом наш небольшой список подходит к концу. Играли ли вы в какой-нибудь из рассмотренных проектов? Или, быть может, сами способны подсказать не меньше игр, которые стоит пройти в ожидании Grand Theft Auto 6? Обязательно напишите об этом в комментариях и, возможно, другим пользователям больше придётся по нраву ваш вариант.

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Теги

игры rockstar watch dogs gta grand theft auto sleeping dogs гта l.a. noire гта 6 lego city undercover
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