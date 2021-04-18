Пользователи браузера Chrome теперь смогут делиться ссылками на выбранные части текста веб-страницы
Эта неделя не прошла бесследно для легендарного браузера Google Chrome, который не только успешно прошёл очередной крупный апдейт с индексом 90, но и солидно прибавил в своём функционале.
реклама
Среди новых предложений разработчиков – предоставление пользователям возможности делиться ссылками на отдельные части текста открытых ранее веб-страниц. Данная особенность позволит делиться информацией в упрощённом режиме, избавляя получателей от необходимости серфить по всей странице после перенаправления на ресурс, к которому она принадлежит. И если изначально опция была представлена в рамках браузера в виде встроенного расширения, то теперь можно будет пользоваться ей без загрузки утилиты и установки дополнительного ПО, что безусловно очень удобно.
Что касается её применения, то после того, как браузер обновится, пользователям достаточно будет просто выделить курсором мыши часть текста, кликнуть по правой кнопке и выбрать в открывшемся меню новую функцию «Скопировать ссылку для выделенного». На этом всё, а далее полученный линк отправляется адресату также, как и любая другая ссылка. В свою очередь получивший её пользователь сразу после открытия перенаправится на нужный фрагмент, избавившись от необходимости изучения всей страницы.
реклама
Единственный недочёт нововведения заключается в том, что сегодня оно является доступным только для ограниченного числа пользователей, включая тех, кто юзает мобильную версию Chrome для Android-устройств. Что же касается дальнейших перспектив фрагментных URL, то пока умалчивается, когда именно эта функция станет доступной для остальных пользователей.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила