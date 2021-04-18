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Эта неделя не прошла бесследно для легендарного браузера Google Chrome, который не только успешно прошёл очередной крупный апдейт с индексом 90, но и солидно прибавил в своём функционале.

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Среди новых предложений разработчиков – предоставление пользователям возможности делиться ссылками на отдельные части текста открытых ранее веб-страниц. Данная особенность позволит делиться информацией в упрощённом режиме, избавляя получателей от необходимости серфить по всей странице после перенаправления на ресурс, к которому она принадлежит. И если изначально опция была представлена в рамках браузера в виде встроенного расширения, то теперь можно будет пользоваться ей без загрузки утилиты и установки дополнительного ПО, что безусловно очень удобно.

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Что касается её применения, то после того, как браузер обновится, пользователям достаточно будет просто выделить курсором мыши часть текста, кликнуть по правой кнопке и выбрать в открывшемся меню новую функцию «Скопировать ссылку для выделенного». На этом всё, а далее полученный линк отправляется адресату также, как и любая другая ссылка. В свою очередь получивший её пользователь сразу после открытия перенаправится на нужный фрагмент, избавившись от необходимости изучения всей страницы.

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Единственный недочёт нововведения заключается в том, что сегодня оно является доступным только для ограниченного числа пользователей, включая тех, кто юзает мобильную версию Chrome для Android-устройств. Что же касается дальнейших перспектив фрагментных URL, то пока умалчивается, когда именно эта функция станет доступной для остальных пользователей.