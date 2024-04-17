Поддержка будет реализовываться на материнских платах X670E, X670, B650 и A620.

Компания MSI сделала официальное объявление о выпуске новых BIOS с прошивкой AGESA ComboPI 1.1.7.0 Patch A для поддержки процессоров AMD AM5 следующего поколения. Согласно объявлению, поддержка будет реализовываться на материнских платах всех сегментов с чипсетами X670E, X670, B650 и A620. Судя по всему, для поддержки будущих процессоров «Пользователям просто необходимо будет обновить BIOS до последней версии». Как отмечают в ComputerBase, новые BIOS доступны ещё не для всех плат.

Источник изображения: MSI

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Появление новых BIOS с поддержкой процессоров следующего поколения впервые заметили на прошлой неделе. Что это за процессоры, не уточняется. По предположениям, AMD готовится представить новинки на выставке Computex 2024, это могут быть настольные и мобильные процессоры Ryzen 9000 на базе архитектуры Zen 5, они уже упоминаются в новейших драйверах для чипсетов AMD. Если прогнозы сбудутся, старт продаж можно ожидать в начале осени.

AMD собирается поддерживать сокет AM5 как минимум до 2025 года.