Стартап Ecosia, финансирующий посадку деревьев, выпустил собственный браузер. Компания стремится расширить "зеленое" присутствие в интернете.

Немецкая компания Ecosia запустила собственный браузер, основанный на открытом исходном коде Chromium от Google. Это кроссплатформенное решение доступно для десктопных и мобильных устройств под управлением Mac, Windows, iOS и Android.



Новый браузер очень похож на Chrome от Google внешне и по функционалу. Однако в нем есть несколько отличий. В Ecosia браузере можно настраивать стартовую страницу, удалять ненужные виджеты вроде популярных сайтов.



Помимо самого браузера, Ecosia запустила партнерскую программу для интернет-магазинов. Теперь в результатах поиска и рекламных блоках будут отображаться ссылки на популярные торговые площадки - Amazon, eBay, Decathlon. Часть дохода от переходов Ecosia направит на высадку деревьев и реализацию экологических проектов.



Как отметил директор по продуктам Ecosia Майкл Меткалф, многие пользователи любят делать онлайн-покупки, поэтому компания хочет "вернуть долг" планете, компенсировав хотя бы часть экологического ущерба. В будущем в Ecosia браузере появится более продвинутый интерфейс для онлайн-шопинга, интеграция с чат-ботом на основе ИИ и дополнительные опции кастомизации.



Конечно, убедить миллионы пользователей сменить привычный браузер дело не из легких. Поэтому первоначально Ecosia сфокусируется на продвижении среди своей 20-миллионной аудитории и экологически-ориентированной целевой аудитории. Однако первые результаты обнадеживают - уровень удержания пользователей высокий, но точных цифр пока нет.



Напомним, в прошлом году Ecosia внесла ряд структурных изменений в алгоритм поиска. Если раньше использовался только Bing, то теперь на некоторых рынках задействован и Google. Также привлечена компания System1, объединяющая результаты поиска из Bing, Startpage и Info.com.