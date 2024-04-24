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dima0782
Браузер Chrome без отслеживания файлов cookie появится не раньше 2025 года
Компания Google уже некоторое время, с конца 2022 года, ищет ответ на проблему сторонних отслеживающих файлов cookie в своем браузере.

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Появление браузера Chrome без куки-файлов откладывается, сообщает Google. Поэтапный отказ от так называемых сторонних отслеживающих файлов cookie произойдет не раньше следующего года.

Причина задержки постепенного отказа от сторонних файлов cookie в браузере Chrome заключается в том, что Google все еще ведет переговоры с рекламной индустрией, разработчиками и регулирующими органами, чтобы разработать окончательный план. Речь идет о переговорах с британским Управлением по конкуренции и рынкам (CMA).

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По словам компании, она надеется достичь соглашения со всеми заинтересованными сторонами в ближайшее время. Если так, то изменения могут быть реализованы в 2025 году. Ранее окончательный отказ от использования оборудования был запланирован на третий квартал этого года, после чего январь этого года также упоминался в качестве возможной даты начала.

Альтернатива файлам cookie

Компания Google уже некоторое время, с конца 2022 года, ищет ответ на проблему сторонних отслеживающих файлов cookie в своем браузере. Эти файлы отслеживают поведение пользователей в браузере, чтобы предложить им персонализированную рекламу.

Такие куки являются занозой в боку организаций, занимающихся вопросами конфиденциальности, регулирующих органов и антимонопольных органов. Последний орган особенно пристально следит за тем, как Google использует их в своей рекламной стратегии.

Google сам хочет внедрить собственную инициативу Privacy Sandbox в качестве альтернативы сторонним файлам cookie. С помощью этого набора инструментов рекламодатели смогут получить возможности для более таргетированной онлайн-рекламы, при этом конфиденциальность конечных пользователей будет полностью гарантирована.

Privacy Sandbox от Google состоит из набора таргетинговых API: "Защищенная аудитория", "Общее хранилище", "Частная агрегация", "Отчетность об атрибуции" и "Огражденные рамки".

Кстати, конечные пользователи, которые хотят самостоятельно проверить, сколько сторонних файлов cookie они встречают на посещаемом сайте в Chrome, могут скачать для этого расширение Privacy Sandbox Analysis Tool.

#google chrome #браузер #файлы куки
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