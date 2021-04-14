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По предварительным данным, такая привилегия будет доступна тем пользователям, кто играет в Lost Ark, Dota 2, Warface, ArcheAge, Fortnite и несколько других популярных проектов. По крайней мере, так будут обстоять дела на первых порах. Что касается технических особенностей, то ожидается, что при запуске любой из перечисленных платформ можно будет наблюдать их автоматическую настройку, учитывающую не только параметры экрана, но и сам геймплей.

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В то же время за игроками сохраняется возможность менять настройки вручную, используя разные конфигурации. Если же захочется попробовать программу максимум с 4K и 120 FPS, то придётся позаботиться о том, чтобы интернет-канал пропускал хотя бы 30 Мб/с при оптимальном варианте в 45-50 Мб/с.

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Как сообщил руководитель MY.GAMES Cloud Максим Древаль, команда продолжает работать над усовершенствованием сервиса, тем самым делая его ещё более простым, доступным и удобным для использования на всей территории Российской Федерации.

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Стали известны и предварительные тарифы пакета Medium, на который будут переведены все пользователи облачно-игрового сервиса. И если ничего не изменится, то это удовольствие обойдётся им в 499 руб./мес. Среди прочих опциональных возможностей будет предусмотрен переход на продвинутый пакет Ultra стоимостью 1199 руб./мес.

Вне зависимости от сделанного выбора игроки станут участниками безлимитной тарифной программы, сохраняя возможность дополнительного приобретения часовых пропусков и годовых подписок.