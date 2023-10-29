К сожалению, не последней версии

Исходные коды игрового движка Dagor Engine выложены на популярный хостинг GitHub. По примечаниям в репозитории можно понять, что перед нами четвертая версия, вышедшая в 2016 году (пятая появилась в 2018, а шестая — в 2020).





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Dagor Engine был разработан российской компанией "Gaijin Entertainment" 20 лет назад и успешно применялся при создании множества проектов, среди которых знаменитые Lada Racing Club и War Thunder. Код движка написан на языках C и C++, среди поддерживаемых платформ значатся Windows, Linux, консоли и мобильные ОС.

Dagor Engine включает в себя огромный арсенал всевозможных инструментов, которые могут понадобиться при создании игр различных жанров. Доступны физически корректный рендеринг (PBR) с симуляцией физических процессов, динамически разрушаемое окружение, система управления освещением и многое др.

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Компания "VK", бывшая "Mail.ru Group", планирует использовать Dagor Engine при разработке отечественного Nau Engine. Закрытое альфа-тестирование последнего может стартовать уже 1 ноября. Открытый бета-тест, как ожидается, будет запущен до конца следующего года. А полноценный релиз должен состояться в конце 2025-го.