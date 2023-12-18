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devchidable
Hitachi Vantara запускает унифицированную вычислительную платформу для управления гибридным облаком
Решение предназначено для развертывания и управления рабочими нагрузками в локальных центрах обработки данных.

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Компания Hitachi Vantara, поставщик систем хранения данных, объявила о запуске Hitachi Unified Compute Platform (UCP) для GKE Enterprise. Это интегрированное гибридное решение, созданное совместно с давним партнером Google Cloud. С помощью Google Distributed Cloud Virtual (GDCV) Hitachi UCP for GKE Enterprise предлагает предприятиям единую платформу для управления гибридными облачными операциями.

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Интеграция GDCV в Hitachi UCP позволяет предприятиям модернизировать приложения, оптимизировать инфраструктуру и повысить уровень безопасности в гибридных облачных средах. Со слов разработчиков, благодаря объединению адаптируемой облачной инфраструктуры Hitachi UCP с универсальностью и масштабируемостью GDCV, решение облегчает развертывание и управление рабочими нагрузками в локальных центрах обработки данных (ЦОД), облачных средах или пограничных точках.

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Поскольку на декабрь 2023 года генеративный ИИ меняет цифровой ландшафт, GDCV на Hitachi UCP позволяет организациям уверенно использовать потенциал гибридных облачных сред. Это готовое решение позволяет различным компаниям максимально использовать постоянно расширяющиеся возможности цифровой эпохи, основанные на данных.

#технологии #devchidable #программное обеспечение #информационные технологии #облачный сервис #ит-решения #hitachi vantara #вычислительная платформа
Источник: financialexpress.com
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