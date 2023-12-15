Облачный сервис Cloud for Sovereignty от Microsoft теперь общедоступен, открывая новые пути для правительственных инноваций.

15 декабря 2023 года компания Microsoft объявила о всеобщей доступности решения Cloud for Sovereignty во всех регионах Azure, предлагая правительствам новый вариант внедрения облачных вычислений с одновременным решением ключевых проблем, связанных с хранением данных, безопасностью и соответствием нормативным требованиям.

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Ранее внедрению облачных вычислений правительствами часто мешали опасения по поводу конфиденциальности данных и соблюдения нормативных требований, что приводило к использованию локальных решений или ограничению использования облака. Cloud for Sovereignty призвано устранить этот пробел путем предоставления инструментов и услуг, разработанных с учетом потребностей правительства.

Если рассказать простыми словами, то представьте, что пользователь управляет банком, но вместо физического сейфа для важных документов ему нужно безопасное облачное хранилище. Microsoft Cloud for Sovereignty - это такое же хранилище, но специально созданное для правительств и их конфиденциальных данных.

Правительства различных государств часто устанавливают строгие правила относительно того, куда и кому можно передавать свои данные. Cloud for Sovereignty поможет им сохранить данные в безопасности в пределах своей страны и предоставить доступ к ним только уполномоченным лицам. Это все равно что иметь защищенную комнату в облаке с дополнительными замками и сигнализацией, предназначенную только для их данных.

На декабрь 2023 года некоторые государства уже внедрили данное решение, к примеру, в Нидерландах Национальный центр кибербезопасности использует Cloud for Sovereignty для ускорения инноваций, сохраняя при этом строгий контроль над данными.

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В случае, если специалист по ИБ хотят ознакомиться с техническими подробностями Cloud for Sovereignty, то они это могут сделать по ссылке на официальном сайте Microsoft.