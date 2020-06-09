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Референсные видеокарты Nvidia Ampere могут оказаться значительно дороже предшественников - цена эталонной системы охлаждения находится в районе 150 долларов, что уже сопоставимо с ценой неплохих бюджетных видеокарт.

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Источник сообщает, что эталонная система охлаждения, включающая сам корпус видеокарты и непосредственно кулер, уже оценена в 150 долларов США. Но стоит отметить, что такую продвинутую систему охлаждения получат лишь видеокарты топ-сегмента от Nvidia, а именно предполагаемые RTX 3080, RTX 3080 Ti и RTX 3090, которая должна заменить "титаны" и стать самой мощной пользовательской видеокартой от Nvidia. Представленные видеокарты обзаведутся памятью типа GDDR6X. "Младшая" топовая видеокарта получит 10 гигабайт видеопамяти, ее титан-версия будет иметь на 1 гигабайт видеопамяти больше, а флагман в лице RTX 3090 обзаведется всеми 24 гигабайтами видеопамяти.

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Тенденции неутешительны и, судя по всему, видеокарты с 4 гигабайтами видеопамяти будут неспособны с комфортом запускать новинки AAA-класса, выходящие в 2021 году. Видеокарты с 6 гигабайтами видеопамяти будет ждать та же учесть, так как они являются лишь промежуточным звеном. По-настоящему народными будут видеокарты с 8 гигабайтами видеопамяти. Но, естественно, чем больше быстрой памяти в вашей видеокарте, тем лучше.

Естественно, если вы собирались обзавестись видеокартой уровня RTX 3070 или любой другой видеокартой от Nvidia классом ниже, то вам не придется переплачивать 150 долларов за продвинутую эталонную систему охлаждения. Бюджетные видеокарты предположительно сохранят долларовые ценники предыдущих поколений и, соответственно, упрощенную печатную плату и стандартную,"проверенную" систему охлаждения.

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В любом случае следует ожидать решения от партнеров Nvidia, если есть желание немного сэкономить при покупке видеокарты линейки Ampere.