Учитывая имеющуюся информацию о будущих GPU, можно предположить, что более скоростные модули памяти им просто не нужны

Инсайдер под ником Kepler был в числе первых, кто сообщил, что AMD не будет выпускать флагманские модели видеокарт на базе графических процессоров серии Navi4x, и похоже, что это начинает подтверждается самой AMD. В настоящее время нет никаких свидетельств о подготовке к выпуску каких-либо более мощных графических процессоров в серии Navi4x, на которых могли бы быть построены видеокарты флагманского уровня. Что касается моделей среднего и начального уровня, то они будут использовать графические процессоры Navi 48 и Navi 44 на основе архитектуры RDNA4.

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Ожидается, что эти два графических процессора лягут в основу таких видеокарт, как Radeon RX 8800, RX 8700, RX 8600 и RX 8500, разница в производительности между которыми будет достигнута путем урезания количества рабочих ядер. AMD пока не сообщает дату или период времени, в которые произойдет выход графических карт нового поколения. Новая информация раскрывает предполагаемые характеристики памяти видеокарт. Предполагается, что графические ускорители следующего поколения получат на удивление довольно медленную память стандарта GDDR6 со скоростью всего 18 Гбит/с. Это особенно удивляет, если вспомнить, что в этом году начинается массовое производство памяти нового стандарта GDDR7.

Память со скоростью 18 Гбит/с в настоящее время используется в некоторых моделях среднего уровня, например, RX 7900 GRE или RX 7700 XT, а также во всех картах на базе графического процессора Navi 33, а в мобильном сегменте такая скорость памяти является максимально доступной в продуктах AMD.

Интересно, что в стане Nvidia предполагается совсем другая ситуация. Ожидается, что будущие видеокарты серии GeForce RTX 50 получат память GDDR7 со скоростью 28 Гбит/с., по крайней мере у флагманских моделей. Кроме того, даже такая скорость не является максимальной для GDDR7. В планах производителей памяти находится выпуск более скоростных чипов со скоростью до 37 Гбит/с, но это вероятно, дело ближайшего будущего.

Также важно то, что о спецификациях RDNA4 Infinity Cache известно мало. Судя по имеющейся в настоящее время информации, этим графическим процессорам просто может не потребоваться более быстрые модули памяти. Кроме того, чипы памяти GDDR6 в любом случае будут дешевле GDDR7, что положительно скажется на стоимости конечных продуктов.