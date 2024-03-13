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Zelikman
Компания Northwest Repair продемонстрировала, как очистить видеокарту от пролитого жидкого металла
Эксперты рекомендуют использовать при обслуживании видеоадаптеров традиционную термопасту из-за высоких рисков, связанных с жидким металлом

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  Компания Northwest Repair недавно продемонстрировала методы удаления пролитого жидкого металла с неисправных графических процессоров. Этот процесс, вероятнее всего, выходит за пределы возможностей большинства пользователей и требует тщательного разбора.

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  В процессе проведения ремонтных работ, сотрудники мастерской занимались картой RTX 3090 Founders Edition, которая вышла из строя после попытки ее владельца добавить жидкий металл на видеочип, который неудачно пролился. К счастью, ни один из компонентов карты не получил непоправимых повреждений, но пришлось очистить пленку под графическим процессором и два модуля памяти.

  Для проведения очистки требовалось нагреть видеокарту до температуры выше 200 градусов по Цельсию, чтобы отсоединить ядро и поврежденные модули памяти. Затем с помощью зубной щетки и ватной палочки, покрытой средством для удаления клея и флюса, экспертам удалось очистить нижнюю плату. Компания Northwest Repair рекомендует производить очистку в тот момент, когда плата еще горячая.


  Процесс припайки графического процессора и модулей памяти включал восстановление шариков припоя, добавление дополнительного флюса, разогрев платы для прикрепления модулей памяти и регулировку их положения. В результате видеокарта, собранная заново, успешно прошла тесты 3DMark и Unigine, что свидетельствует об успешном ремонте.

  Возможно, владелец пытался применить жидкий металл, чтобы снизить рабочую температуру графического процессора или отремонтировать его. В то время как обычно для обслуживания используется термопаста. Иногда при модернизации видеокарт жидкий металл обеспечивает более эффективное охлаждение, но при этом есть определенные риски при таких манипуляциях.

  Различные тесты, сравнивающие эффективность жидкого металла и пасты, показывают, что первый вариант может снизить температуру на несколько градусов. Однако, электропроводность жидкого металла имеет свои недостатки. Неправильное нанесение термопасты может снизить эффективность охлаждения, а пролитый жидкий металл может привести к короткому замыканию компонента или даже всего компьютера. 

  Для большинства людей, использующих вторичные рынки или модифицирующих графические процессоры, вероятно, лучше использовать термопасту. Жидкостное металлическое охлаждение лучше всего подходит для тех, кто обладает опытом и навыками для проведения масштабных ремонтных работ на случай возникновения каких-либо непредвиденных обстоятельств.

#nvidia #видеокарты #техника #чипы #rtx 3090 #ремонт #жидкий металл
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