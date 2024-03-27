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На сайте Samsung появились страницы с описанием памяти GDDR7
На данный момент компания разместила на официальном сайте информацию о чипах со скоростью работы 28 Гбит/с и 32 Гбит/с

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 Компания Samsung разместила на своем официальном сайте информацию о двух модулях памяти новейшего стандарта GDDR7. Как и было сообщено на прошлой неделе на мероприятии GTC 2024, первыми моделями стали модули, работающие на скорости 28 Гбит/с и 32 Гбит/с, что даже сейчас значительно превышает возможности современных модулей GDDR6 и GDDR6X.

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 В настоящее время Samsung планирует выпускать чипы с плотностью 16 Гбит (2 ГБ), без упоминания модели на 24 Гбит (3 ГБ). На данный момент остается не совсем ясно, кто станет первым клиентом Samsung, заказавшим память GDDR7 однако, её презентация на мероприятии GTC 2024 является серьёзным признаком того, что NVIDIA будет одной из первых. Что касается отсутствия чипов по 3 ГБ, то это может свидетельствовать о том, что производители видеокарт пока не собираются использовать нестандартные конфигурации памяти, по крайней мере в первых видеокартах грядущих поколений от AMD и Nvidia.

 Ранее стало известно, что NVIDIA тестирует память со скоростью 28 Гбит/с для своей серии RTX 50 следующего поколения под кодовым названием Blackwell. Подобная цель может быть достигнута с помощью любого из модулей, но чипы на 32 Гбит/с позволят NVIDIA настраивать тактовые частоты на видеокартах в широком пределе в зависимости от требуемой производительности той или иной видеокарты.  Интересно, что компания Samsung разработала память стандарта GDDR6 с пропускной способностью 24 Гбит/с, но ни AMD, ни NVIDIA не стали использовать их в своих устройствах.

 Что касается других производителей памяти, таких как Micron и SK Hynix, то они еще не раскрыли информацию о своих чипах GDDR7 и не сообщили примерные показатели скорости, к которым стремятся обе компании.

#amd #nvidia #видеокарты #samsung #видеокарты nvidia #видеокарты нового поколения #видеокарты amd #gddr6 #gddr7 #gddr6x
Источник: videocardz.com
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