Еще не старые игры на новый лад

Хотя вокруг ремейка The Last of Us Part 1 для PS5 и его ценника в 70 долларов возникли некоторые споры, игра получила хорошие отзывы и, похоже, продается. Теперь Sony собирается обновить еще одну не очень старую игру - Horizon Zero Dawn.

Согласно MP1st и VGC, Sony в настоящее время работает над новой версией Horizon Zero Dawn, используя обновленные модели персонажей, текстуры и анимацию из сиквела этого года, Horizon Forbidden West. Это будет новая версия игры, предназначенная только для PS5, и, как и The Last of Us Part 1, она, скорее всего, будет стоить целых 70 долларов.

По данным Gematsu, в настоящее время циркулирует документ, в котором перечислены несколько неанонсированных проектов PlayStation, включая ремейк Horizon Zero Dawn. Судя по всему, информация в этом документе является подлинной, поэтому в ближайшие месяцы мы должны увидеть еще несколько утечек.

Sony официально не объявляла о планах по созданию ремейка Horizon Zero Dawn для PS5.

Horizon Zero Dawn была одной из самых красивых игр на PS4, особенно на аппаратном обеспечении PS4 Pro с доступом к более высоким разрешениям. Кажется очень странным "переделывать" игру пятилетней давности, даже если в Forbidden West были внесены некоторые очень приятные графические улучшения.





