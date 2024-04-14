По его мнению, такие шедевры, как The Last of Us, Horizon Zero Dawn и Elden Ring, заслуживают не только признания, но и материального вознаграждения.

В индустрии видеоигр назревают перемены. Майк Ибарра, бывший президент Blizzard Entertainment, предложил инновационную идею, которая может изменить подход игроков к поддержке разработчиков. По его мнению, такие шедевры, как The Last of Us, Horizon Zero Dawn и Elden Ring, заслуживают не только признания, но и материального вознаграждения.

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Ибарра, недавно испытавший восторг от прохождения нескольких одиночных игр, выразил желание выразить благодарность разработчикам. Он предложил внедрить систему чаевых, которая позволит игрокам оставлять дополнительные суммы после завершения игры. Это предложение вызвало оживлённые дискуссии среди геймеров и разработчиков.

С одной стороны, идея Ибарры нашла поддержку у тех, кто ценит качество и глубину игрового опыта. Известный инсайдер и журналист Джез Корден поддержал предложение, признав, что и сам не раз задумывался о возможности дополнительного вознаграждения создателей игр.

С другой стороны, многие игроки выразили сомнения относительно эффективности такой системы, указав на риск того, что дополнительные средства могут не дойти до непосредственных разработчиков. Критики предложения подчёркивают, что за выдающийся вклад в создание игр должны вознаграждать руководители компаний, а не пользователи.

Также были предложены альтернативные способы поддержки любимых игр, например, покупка дополнительных копий в подарок друзьям или на другие платформы. Это позволило бы игрокам выразить свою благодарность, не прибегая к системе чаевых.

Ибарра признаёт, что предложенная им сумма в 70 долларов за игру уже является значительной, и его идея может не найти широкой поддержки. Он также осознаёт общую усталость от чаевых в других сферах жизни. Тем не менее, он уверен, что в игровой индустрии такая система могла бы стать приятным дополнением для особенных игровых проектов.

В конечном итоге, предложение Ибарры открыло дверь для дискуссий о ценности игрового контента и о том, как лучше всего вознаграждать тех, кто создаёт игры, доставляющие нам радость и вдохновение. Возможно, это станет первым шагом к новой культуре взаимоотношений между игроками и разработчиками, где признание и благодарность будут выражаться не только словами, но и делом.