Кроме того, игра будет поддерживать генерацию кадров на базе DLSS3 и технологию DirectStorage

Продолжение Horizon Zero Dawn выйдет на ПК в версии Complete Edition через 2 месяца. Издатель сегодня подтвердил, что дата выхода игры назначена на 21 марта. Более того, в сообщении в блоге было подтверждено, какие технологии масштабирования она будет поддерживать.

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Horizon Forbidden West является продолжением очень популярной игры Horizon Zero Dawn от Guerillas. Полное издание для ПК включает DLC Burning Shores, в котором рассказывается о приключениях главного героя через опасный вулканический архипелаг после завершения основного квеста.

Официально игра выйдет с поддержкой технологий NVIDIA DLSS 3, AMD FSR и Intel XeSS. Хотя упоминается, что она поддерживает генерацию кадров, это утверждение относится к DLSS3. Возможно, что игра также будет поддерживать FSR3 с генерацией кадров либо при запуске, либо вскоре после него. На странице Epic Game Store также подтверждается поддержка NVIDIA DLAA и Reflex.

Что касается графических функций, то ожидается поддержка сверхшироких мониторов с соотношением сторон 21:9, 32:9 и даже 48:9, последняя является конфигураций с несколькими мониторами. Horizon Forbidden West будет еще одной игрой с поддержкой технологии DirectStorage, которая использует графические процессоры для сжатия ресурсов. При правильной реализации она может значительно ускорить время загрузки.

﻿На ПК геймеры смогут использовать контроллеры с поддержкой Steam. К сожалению, подробностей о рекомендуемых характеристиках пока нет, поскольку ожидается, что они будут доступны незадолго до запуска, как только оптимизация будет завершена.

﻿Horizon Forbidden West будет доступна в магазинах Steam и Epic Game Store. Версия для ПК теперь доступна для предварительного заказа и включает в себя следующий бонусный контент:

﻿• Экипировка «Черный прилив» и лук «Черный прилив» (доступны только при предварительной покупке);

• Костюм Норы Наследия и Копье Норы (доступны только при привязке учетной записи Steam к PlayStation);

• 2 особых костюма;

• 2 специальных оружия;

• Внутриигровой пакет ресурсов, включающий боеприпасы, зелья и дорожные наборы;

• Внутриигровая машина Apex Clawstrider;

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• Эксклюзивная поза в фоторежиме и раскраска лица.