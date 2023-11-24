Horizon Forbidden West - достойное продолжение Zero Dawn во всех отношениях и доказательство того, что Guerrilla - не одноразовое явление в жанре action RPG

Horizon Zero Dawn не имеет поддержки трассировки лучей, но если бы она ее имела, то эффект в игре был бы невероятным, как показывает новый видеоролик, опубликованный в сети.

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В этом новом видео с разрешением 8K, опубликованном на YouTube компанией DigitalDreams, демонстрируется первая часть серии от Guerilla Games, работающая с шейдером Complete RT от NiceGuy - усовершенствованным шейдером трассировки лучей, который позволяет добавлять глобальное освещение с эффектами рассеянного освещения и отражения бликов, окклюзию окружения и глянцевые отражения в любую игру при помощи Reshade. Не нужно говорить, что конечный результат поражает, и модифицированная первая часть серии не может конкурировать с сиквелом.

Сиквел Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West, был выпущен на PlayStation 5 в прошлом году и пополнился расширением Burning Shores в этом году.

Horizon Forbidden West - достойное продолжение Zero Dawn во всех аспектах, подтверждающее, что Guerrilla не является мимолетным явлением в жанре экшн RPG. В этом огромном и красивом мире есть невероятно много интересного, и большинство из них действительно захватывающие благодаря улучшенным механикам боя и прохождения. Кроме того, в игре присутствует замечательная сюжетная линия, которая заставляет фанатов говорить о неизбежности продолжения.

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Horizon Zero Dawn вышла на PC и PlayStation 4 по всему миру. Дебют Forbidden West на ПК запланирован на следующий год.