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Horizon Zero Dawn не имеет поддержки трассировки лучей, но если бы она ее имела, то эффект в игре был бы невероятным, как показывает новый видеоролик, опубликованный в сети.
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В этом новом видео с разрешением 8K, опубликованном на YouTube компанией DigitalDreams, демонстрируется первая часть серии от Guerilla Games, работающая с шейдером Complete RT от NiceGuy - усовершенствованным шейдером трассировки лучей, который позволяет добавлять глобальное освещение с эффектами рассеянного освещения и отражения бликов, окклюзию окружения и глянцевые отражения в любую игру при помощи Reshade. Не нужно говорить, что конечный результат поражает, и модифицированная первая часть серии не может конкурировать с сиквелом.
Сиквел Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West, был выпущен на PlayStation 5 в прошлом году и пополнился расширением Burning Shores в этом году.
Horizon Forbidden West - достойное продолжение Zero Dawn во всех аспектах, подтверждающее, что Guerrilla не является мимолетным явлением в жанре экшн RPG. В этом огромном и красивом мире есть невероятно много интересного, и большинство из них действительно захватывающие благодаря улучшенным механикам боя и прохождения. Кроме того, в игре присутствует замечательная сюжетная линия, которая заставляет фанатов говорить о неизбежности продолжения.
Horizon Zero Dawn вышла на PC и PlayStation 4 по всему миру. Дебют Forbidden West на ПК запланирован на следующий год.