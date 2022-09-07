Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Создатели State of Decay 3 сами не справляются с разработкой игры

Студия Gears of War помогает разрабатывать State of Decay 3
[ ] для раздела Блоги
+
RTX 3050 - цены приближаются к 20 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3080 Gigabyte Gaming за 70 тр
3060 Ti за 40 тр в Регарде
3060 ASUS дешевле 40 тр

State of Decay 3 была анонсирована еще в 2020 году с тизерным трейлером и мало чем еще. И хотя нам еще только предстоит взглянуть на предстоящую игру с открытым миром про зомби, Мэтт Бути, глава Xbox Game Studios, рассказал некоторые подробности о разработке игры, включая тот факт, что студия Gears of War "The Coalition" помогает основному разработчику "Undead Labs" в работе над проектом.

Выступая на подкасте Xbox Major Nelson, глава Xbox Game Studios Мэтт Бути рассказал о текущем статусе Undead Labs "State of Decay 3", сказав (в расшифровке wccftech):"Вы упомянули Undead Labs, они работают с The Coalition в Ванкувере, нашей студией Gears of War, используя некоторые технологии Unreal Engine 5 и некоторые вещи, которые уже были в Gears of War, чтобы привнести их в State of Decay 3".

Хотя больше ничего существенного раскрыто не было, Бути вкратце коснулся связи между State of Decay 2 и грядущим сиквелом, сказав: "Все это, то, что [Undead Labs] делает [в State of Decay 2], действительно является испытательным стендом, полигоном для всего того, что будет в State of Decay 3".

Хотя это и неудивительно, подтверждение того, что State of Decay 3 не будет слишком сильно отклоняться от предыдущей игры, станет облегчением для некоторых поклонников предыдущих игр, поскольку основы State of Decay 2 всегда были прочными - в то время этому мешал лишь относительно скромный бюджет.

реклама

Сейчас Undead Labs переходит на Unreal Engine 5, а также получает помощь от экспертов UE "The Coalition", надеемся, что потенциал франшизы State of Decay будет полностью реализован. Остается только ждать и ждать.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

state of decay 3
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Главные игры сентября 2022 года
20
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-6400 XPG Caster RGB (AX5U6400C4016G-DCCARGY) объемом 32 Гбайт
62
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z690 Torpedo
23
Обзор и тестирование игрового ноутбука MSI Katana GF66 11UG
11
Обзор мини-ПК Intel NUC 11 Gen i7 (NUC11PAHi7)
17
Главные игры августа 2022 года
16
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Vampiric 300R
31
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Quietude 100S
20
Обзор электронной книги Onyx Boox Kon-Tiki 2
30
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS720
52

Интересные материалы

Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-6400 XPG Caster RGB (AX5U6400C4016G-DCCARGY) объемом 32 Гбайт
1 сентября 2022 62
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z690 Torpedo
26 августа 2022 23

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Amazon с треском провалил старт самого дорогого сериала в истории за $470 млн
59
Биткоин и Эфир будут дорожать, а к 2040г криптовалюты превратятся в Linux финансы – Виталик Бутерин
10
Китайский майнер купил видеокарту GeForce RTX 3080 на 20 Гб для добычи Эфира за 37 000 рублей
7
Центробанк напечатал рекордное количество рублей, а инфляционные риски растут
31
Графические карты GeForce RTX 3080 20 ГБ появились в продаже по цене от 432 долларов
9
В Германии нейросеть создаст полнометражный фильм
2
Выбираем видеокарту NVIDIA правильно – 6 игровых моделей, которые стоят каждого потраченного рубля
8
С 6 сентября криптовалютные биржи приостановят ввод и вывод ETH
11
Гиперзвуковой МиГ-41 сможет выполнять задачи в открытом космосе
31
Эфир уходит на PoS – куда двинутся фермеры и есть ли перспективы за неделю до остановки майнинга
4
Илон Маск проехался катком по Кольцу власти от Amazon
3
Есть ли смысл переходить со старого флагмана GTX 1080 Ti на новую RTX 3060 - тесты в играх от HU
17
В России рассказали об истребителе МиГ-41, который способен сбивать американские F-22 и F-35
41
Есть ли толк в играх от 12 ГБ памяти в видеокарте NVIDIA RTX 3060 — выясняем с ShadowSeven
46
5,25-дюймовый отсек и возможность установки 240-мм радиатора — SilverStone выпускает корпус FARA 311
+
Американцы рассчитали, как себя будет чувствовать человек, длительное время проживающий на Марсе
9
Видеокарты AMD дешевеют в магазинах РФ – серия Radeon RX 6000 уже ниже рекомендованной стоимости
9
Рассматриваем, из чего можно собрать ПК за 50 тысяч рублей в сентябре 2022 года
6
Очередной соло майнер нашел блок в сети Bitcoin
1
Ощутимое падение скорости DDR5 для Ryzen 7000 при установке четырёх модулей подтверждено Gigabyte
15

Популярные статьи

Авито стало взымать плату с продавцов за просмотры объявлений
93
Советская символика в Аtomic Heart может задеть чувства некоторых игроков, но игра выходит отличная
184
Какой процессор я бы купил, если бы был миллионером – 5 CPU для продвинутых геймеров и оверклокеров
23
Главные игры сентября 2022 года
20
Переработка процессоров с помощью оксида графена позволяет добывать из них чистое золото
6
Гид для туристов в Москву. Часть вторая: Приезд.
14
Age of Wonders. Современность фаната. Часть 3-2, AoW 3
1

Сейчас обсуждают

Александр Дедок
13:57
Ты хоть одно произведение своего однофамильца Тараса Шевченко прочитал?
Геймерам из Европы и Британии рассказали, как экономить электричество на PS4, PS5 и Xbox Series X/S
SuroviyScam
13:56
Да куда уж выше, и так дорогой уже.
Появились свежие фото материнской платы MSI MEG X670E Ace
SuroviyScam
13:55
Я тоже так думаю, так как бедные не умеют в инвестиции, в основном спекулируют и берут кредиты, но не накапливают. А вот с железом по другому, POW в каждый дом!
Биткоин и Эфир будут дорожать, а к 2040г криптовалюты превратятся в Linux финансы – Виталик Бутерин
Сева Шевченко
13:53
8 лет Россия не признавала Донбасс - следовательно считала его частью Украины. Украина боролась с сепаратизмом.
Советская символика в Аtomic Heart может задеть чувства некоторых игроков, но игра выходит отличная
Сева Шевченко
13:50
Она точно ваша, армия?
Советская символика в Аtomic Heart может задеть чувства некоторых игроков, но игра выходит отличная
Артём Николаев
13:48
Ты зачем влез в чужой разговор со своими играми? Я спросил пассажира выше, где он заявил, что "большой объём видеопамяти нужен прежде всего майнингу".
Есть ли толк в играх от 12 ГБ памяти в видеокарте NVIDIA RTX 3060 — выясняем с ShadowSeven
rusbear
13:48
Кто ставит более единицы этим рекламным высерам?
Какой процессор я бы купил, если бы был миллионером – 5 CPU для продвинутых геймеров и оверклокеров
Артём Николаев
13:46
newegg позволяет купить за крипту?
Есть ли толк в играх от 12 ГБ памяти в видеокарте NVIDIA RTX 3060 — выясняем с ShadowSeven
Артём Николаев
13:45
Да ладно, нормальная игра. Не хуже Ведьмаков. Ожидания от неё были как от мультивселенной, которая перевернёт мир, но тут нельзя не вспомнить Аршавина)
Разработчики Cyberpunk 2077 рассказали, что ожидает игроков в патче 1.6
666MAXIMUS999
13:44
Это же просто доска, куда вотнул камень, и эта доска пылится где то в корпусе в пыли под столом. Я сейчас сижу на MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi , она стоила 300$, новые цены конские. Не скоро АМ5 с ...
MSI подтверждает цены на материнские платы AMD X670 — 1300 долларов за MEG X670E GODLIKE
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем