State of Decay 3 была анонсирована еще в 2020 году с тизерным трейлером и мало чем еще. И хотя нам еще только предстоит взглянуть на предстоящую игру с открытым миром про зомби, Мэтт Бути, глава Xbox Game Studios, рассказал некоторые подробности о разработке игры, включая тот факт, что студия Gears of War "The Coalition" помогает основному разработчику "Undead Labs" в работе над проектом.

Выступая на подкасте Xbox Major Nelson, глава Xbox Game Studios Мэтт Бути рассказал о текущем статусе Undead Labs "State of Decay 3", сказав (в расшифровке wccftech):"Вы упомянули Undead Labs, они работают с The Coalition в Ванкувере, нашей студией Gears of War, используя некоторые технологии Unreal Engine 5 и некоторые вещи, которые уже были в Gears of War, чтобы привнести их в State of Decay 3".

Хотя больше ничего существенного раскрыто не было, Бути вкратце коснулся связи между State of Decay 2 и грядущим сиквелом, сказав: "Все это, то, что [Undead Labs] делает [в State of Decay 2], действительно является испытательным стендом, полигоном для всего того, что будет в State of Decay 3".

Хотя это и неудивительно, подтверждение того, что State of Decay 3 не будет слишком сильно отклоняться от предыдущей игры, станет облегчением для некоторых поклонников предыдущих игр, поскольку основы State of Decay 2 всегда были прочными - в то время этому мешал лишь относительно скромный бюджет.

Сейчас Undead Labs переходит на Unreal Engine 5, а также получает помощь от экспертов UE "The Coalition", надеемся, что потенциал франшизы State of Decay будет полностью реализован. Остается только ждать и ждать.