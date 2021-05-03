Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Как играется The Elder Scrolls III в 2021 году. Часть 1 - Morrowind

Игра The Elder Scrolls III: Morrowind вышла 1 мая 2002 года, многие читатели, вероятно, тогда еще не родились. И не смотря на свой почтенный возраст, игра все еще хороша в 2021 году.
[ ] для раздела Блоги
+
RTX 4000 дешево в Ситилинке, можно брать
RTX 3060 по цене 2060 Super
4Tb WD за 27 000р - новые цены на харды
8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Игра The Elder Scrolls III: Morrowind вышла 1 мая 2002 года, многие читатели, вероятно, тогда еще не родились. И не смотря на свой почтенный возраст, игра все еще хороша в 2021 году.

реклама

Я прошел ее, и хочу поделиться впечатлениями. Я играл в модификацию Fullrest Repack 4.0. Для игры нужно иметь оригинальный диск в дисководе.

 

анонсы и реклама
4Tb Samsung 860 Pro - 70 990р - новые цены на SSD
12Tb WD - 57 990р - новые цены на харды
10Tb Seagate за 44 990р - новые цены на харды
8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде
8Tb WD за 34 000р - новые цены на харды
2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 25 490р
6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды
SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 79 590р
Дешевая MSI RTX 3060 в Ситилинке
Ситилинк привез кучу RTX 3080 - смотри цену

Команда из 17 программистов прокачала графику, пофиксила баги. Теперь игра щеголяет текстурами высокого разрешения, шейдерной водой, высокополигональными персонажами и большим количеством нового контента. Добавлена новая локация Tamriel Rebuild. 

Игра получилась огромная, так что кратенько пробежимся по пяти главным локациям.

реклама

Morrowind. Это остров, на котором разворачивается главная история игры, а также сотни побочных квестов.

На острове располагаются крупные города, города поменьше и малые поселки. Между некоторыми, но не всеми населенными пунктами можно путешествовать за деньги на силт-страйдерах – это такие гигантские летающие жуки. Между некоторыми малыми посёлками можно путешествовать на лодках, также за деньги. Но мне больше нравилось летать, потому что при перемещениях на транспорте игры проходит много времени, и часто можно уехать днем, а приехать ночью, когда ничего не видно, и потом придется ждать рассвета, ибо играть ночью мне не комфортно. Если лететь, то время идет как обычно, кроме того, открываются новые локации на карте, когда ты пролетаешь над ними или проходишь рядом.


Столица региона – Вивек. Это крупнейший город, состоящий из девяти многоэтажных зданий в велотийском стиле, плавающих в воде. Город носит имя бессмертного бога Вивека, который живет в собственном дворце. Возле храма в воздухе зависла остановленная луна Баар Дау, внутри которой разместились службы Ординаторов и тюрьма.

реклама

Поселения на западе острова это деревни с лачугами. Поселения на востоке острова это дома в виде растений.


Южные поселки в основном каменные. Балмора – второй по величине город, по сюжету там живет связной Кай, также имеются офисы всех гильдий. Балмора — это резиденция Дома Хлаалу. Если выполнить серию квестов за Дом Хлаалу, на юге города можно построить свое поместье.


реклама

Приятно выглядит самая первая локация – деревушка Сейда Нин, где размещается Имперская канцелярия. Это важнейший порт, куда прибывают все корабли. Именно туда мы прибываем в самом начале игры. В деревне есть маяк - Большой Фарос.


Еще один маленький, но уютный городок – Суран, расположенный на берегу реки, и подпираемый с востока отвесной скалой. Все дома каменные, как в Балморе. Городо поделен на верхнюю и нижнюю часть. 


Также интересен южный город Эбенгард. Архитектура города имперская, в стиле фортов Имперского легиона, разбросанных по всему острову. Это дом герцога Ведама Дрена. В порту города можно полюбоваться на статую бога-дракона Акатоша.


Севернее Балморы расположился город Кальдера. 19 домов выполнены в западно-имперском стиле. Эбонитовая шахта Кальдеры – это единственное на острове место добычи эбонита. 


Севернее Кальдеры разместился город Альд’Рун. Это база дома Редоран. Если выполнять квесты за этот дом, то можно получить поместье севернее города. Поместье будет выполнено, как и все 28 зданий города в традиционном редоранском стиле. 


На северо-востоке острова Вварденфелл расположился город Садрит Мора – база Дома Телванни. Если выполнять квесты Дома Телванни, можно получить в награду поместье в таком же растительном стиле, в каком построены все города Тенлванни. Телванни не строят свои дома, а выращивают при помощи магии.

Северная часть острова пустынная и безжизненная, а вот южная, прибрежная более приятная, с обширной зеленой растительностью. В центре острова – Красная гора, местообиталище главного злодея основного сюжета. 

Помимо основного сюжета есть большое количество побочных миссий. В основном побочные миссии связаны с разными гильдиями, но попадаются одиночные задания, не связанные ни с чем.

Основные линии побочных квестов выдают Гильдия воинов, Гильдия магов, Гильдия воров, Имперский легион, Имперский культ, Храм Трибунала. Во все эти гильдии можно вступить одновременно, они не конфликтуют друг с другом. В каждой их этих гильдий нужно выполнять задания, в процессе получат повышения в гильдии. Финальной точкой в серии заданий каждой гильдии становится задача – возглавить гильдию.

Помимо гильдий есть еще цепочки заданий Великих Домов, которых Три. Но вступить можно только в один из домов, остальные два становятся недоступны. Более того, когда вы состоите в одном из домов, финальной миссией в каждом доме будет уничтожить всех членов остальных двух домов.

Еще есть гильдия убийц Мораг Тонг. Ее задания лучше выполнять после прохождения всех основных и побочных миссий, так как по заданиям этой гильдии придётся убивать квестовых персонажей других гильдий, и прохождение побочных квестов, связанных с этими персонажами, будет невозможно.

Чтобы возглавить гильдию бойцов и стать Мастером Гильдии Бойцов в финальной миссии нужно выбрать какого из двух глав поддержать, старого честного иди действующего продажного.

Чтобы возглавить Гильдию магов и стать Архимагом можно либо победить действующего главу на дуэли, либо просто выполнить все задания гильдии и станем во главе автоматически.

Чтобы возглавить гильдию воров и стать Мастером Дела нужно убить продажного главу Гильдии бойцов, и если это было сделано по линии квестов Гильдии бойцов, то финальная миссия гильдии воров закончится автоматически.

Чтобы возглавить Имперский Легион – своего рода службу правопорядка региона – и стать Рыцарем Дракона, нужно убить на дуэли действующего лидера.

Возглавить Имперский Культ нельзя, за эту гильдию, это своего рода волонтерская служба по поиску пропавших вещей, книг и артефактов. Просто вам присвоят звание Примас.

Чтобы возглавить Храм Трибунала и стать Патриархом нужно всего лишь добраться до святилища, Большинство квестов Храма сводится к тому, чтобы добраться до какого-то святилища или статуи.

В гильдии убийц Мораг Тонг уж тем более для занятия высшего места надо убить действующего главу.

У вашего персонажа есть множество навыков, которые можно разделить на четыре класса. Боевые – это обращение с различным оружием. Защитные – это обращение с броней, кузнечное дело. Воровские – это умение вскрывать замки на дверях и сундуках, красться, быстро бегать, далеко прыгать. Магические – это умения создавать и использовать различные заклинания. Как по мне – пользоваться магией не очень удобно, практичнее ближний бой.

Все навыки можно прокачивать тремя способами: активно пользоваться навыком, найти учителя по навыку или же найти специальные книги, чтение которых поднимает навык.

Сюжет основной линии квестов вкратце: поднимаетесь с самых низов, добиваетесь уважения различных группировок, зарабатываете деньги, экипируетесь. Все для того, чтобы убить главного злодея Дагот Ура, сидящего в недрах одноименной башни в центре острова.

Побочные квесты занимают гораздо больше времени, чем основной сюжет.

Особые неприятности мне доставляли задания по сопровождению какого-то персонажа из точки А в точку Б. Приходится часто сохраняться, ибо не очень умные напарники легко застревают в текстурах, тонут в водоемах, бывают съедены всякой живностью.

После прохождения квестов одного из трех домов в конце строим свое поместье-крепость. За все три дома сразу играть нельзя, и даже если помочь себе кодами, это может привести к вылетам и невозможности дальнейшего прохождения, так как квесты домов взаимоисключающие.

Приятно, конечно, заиметь поместье, но после его постройки делать там нечего, никаких квестов в поместье не появляется, но возможно есть какие-то любительские дополнения.

В следующей статье я расскажу про дополнение Трибунал.


Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор игровой мыши ASUS ROG Gladius III
13
Игровой компьютер до 120 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
11
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Core i3-10320 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Ti
5
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6700 XT: непоколебимый во всем
22
The Medium: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
10
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B560-I Gaming WIFI
7
Битва видеокарт: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
21
Битва игровых компьютеров: Pentium G6400 & GeForce GTX 1650 Super VS Athlon 240GE & Radeon RX 570
33
Битва процессоров: Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
17
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 6700 XT Gaming X 12G: «Гейминг» в новом формате
32

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
29 апреля 2021 21
Битва игровых компьютеров: Pentium G6400 & GeForce GTX 1650 Super VS Athlon 240GE & Radeon RX 570
28 апреля 2021 33
Ретроклокинг: первый и последний AMD Athlon XP
22 апреля 2021 140
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix Scar 17 G733Q
25 апреля 2021 22
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6700 XT: непоколебимый во всем
1 мая 2021 22
The Medium: тестирование видеокарт NVIDIA Ampere и Turing с включенными RTX и DLSS 2.0
21 апреля 2021 34

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Американские автолюбители массово отказываются от электрокаров и возвращаются на ископаемые топливо
221
Цена Эфириума приблизилась к 3000 долларам, а доходы майнеров упали на 25%
76
58 смартфонов Xiaomi получат Android 11 на MIUI 12.5 в 2021 году – список и сроки выхода
2
В Украине жесткие диски подорожали в два раза из-за майнинга Chia Coin
458
10 смартфонов Xiaomi получили глобальную прошивку MIUI 12.5
+
Как установить обновление Windows 10 May 2021 прямо сейчас
20
На фоне майнинг-бума и дефицита видеокарт GeForce GTX 1650 набирает популярность в Steam
15
Выбираем оптимальную недорогую видеокарту на вторичном рынке: GTX 1050 Ti vs RX 570/580 от Benchmark
53
Почти новый Xiaomi Redmi Note 9 Pro загорелся в руках у ребёнка
2
CPU Apple M1 в 20 раз быстрее Intel расходуют ресурс SSD и могут вывести его из строя за 11 месяцев
13
Ставшие дефицитом в магазинах жесткие диски всплывают на Авито у спекулянтов
47
Глава Банка России не рекомендует покупать PlayStation 5 в кредит
29
3 новых модификации для игры Ведьмак 3 расширяют игровой мир и добавляют множество квестов
5
На Reddit появились скриншоты из Battlefield 6
1
Фанат Diablo II потратил 4 года, чтобы собрать всю коллекцию предметов
1
AMD запрещает производителям материнских плат предлагать поддержку BIOS процессора Ryzen 5000
93
Виталик Бутерин стал миллиардером после того как Эфириум преодолел планку в 3000 долларов
20
Стала известна примерная дата релиза S.T.A.L.K.E.R. 2
3
Доступные видеокарты AMD на базе Navi 33 (RDNA 3) могут догнать Radeon RX 6900 XT по быстродействию
21
Radeon RX 6800 XT из игрового ПК Dell Alienware оказалась похожа на Radeon VII
3

Популярные статьи

Добывать Chia Coin уже поздно – 5 причин, почему не стоит сегодня вкладывать миллион в жёсткие диски
70
10 лучших 4X-стратегий последних 10 лет — игры со вдумчивым, сложным и неторопливым геймплеем
14
Обзор и тест ASRock N68C-GS4 FX: Всемогущий комбайн
41
Сравнение intel i9 10850К с Ryzen 5800Х в 11 современных играх
63
Добавляем кулерам поддержку сокета АМ4. Часть 2
50
Игровой компьютер до 120 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
11
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Core i3-10320 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Ti
5
Обзор игровой мыши ASUS ROG Gladius III
13
Немного о форках криптовалют и про различия хардфорка и софтфорка
7
Как играется The Elder Scrolls III в 2021 году. Часть 1 - Morrowind
+

Сейчас обсуждают

BorealSine
20:27
Забудь старую норму, мы теперь живем в новом мировом порядке. Если ты думаешь, что сейчас дорого, то ты ничего не видел)
Первые GeForce RTX 3080 Ti появились в прайс-листах пары магазинов — цены стартуют с отметки в $1342
terenty79
20:26
да е если и выйдет на настольнике, за 50 тысяч в рознице она нахрен не нужна.нужны хорошие быстрые карты с ценой от 10 до 15к. все остальное майнерам на раскопки и мажориками на форумах мерится у ко...
GPU-Z подтверждает спецификации мобильной GeForce RTX 3050 Ti
Don-Pedro
20:26
Уважаемый, а где можно качнуть фотосет с этой телкой?
Игровой компьютер до 120 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
BorealSine
20:24
Компы разработчиков заняты майнингом просто, не до игр, понимаете? А встройка плохо тянет, ыыыы
Инсайдеры назвали сроки выхода Grand Theft Auto VI и наиболее вероятную причину задержки до 2024 г
Денис Самонов
20:21
100% Не ссыте геймеры. Дадите ещё третью жизнь нашим картам ) скоро пос и сливать начнем неликвид вам
Ethereum по капитализации опередил Bank of America и приблизился к NVIDIA
Денис Самонов
20:19
Где-то в сторонке плачет зилот
Ethereum по капитализации опередил Bank of America и приблизился к NVIDIA
Димон Тор
20:18
НОЖЕТОЧКА В НАТУРЕ НОЖ НАТОЧИТ ИЛИ ЭТО ПОЛНЫЙ РАЗВОД КАК ОБЫЧНО НА ( АЛИКЕ )
Недорогие и полезные товары с AliExpress: электроточилка для ножей, лазерная рулетка и другие
Leshiy2371
20:15
У МСИ только Бета-биос - так что официальной поддержки на В450/Х470 пока нет.
AMD запрещает производителям материнских плат предлагать поддержку BIOS процессора Ryzen 5000
gdvseversk
20:14
Расскажите это моей 280х 4 гига
Выбираем оптимальную недорогую видеокарту на вторичном рынке: GTX 1050 Ti vs RX 570/580 от Benchmark
h2o
20:14
сделать хорошую игру это как разработать самолёт: 5 лет разработок и проверки концепций. 4 года испытательный образец. 2 года испытаний и похорон лётчиков, 2 года сертификаций....и потом может быть он...
В S.T.A.L.K.E.R. 2 заложено контента на «сотни часов» геймплея
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем