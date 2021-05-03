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Игра The Elder Scrolls III: Morrowind вышла 1 мая 2002 года, многие читатели, вероятно, тогда еще не родились. И не смотря на свой почтенный возраст, игра все еще хороша в 2021 году.

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Я прошел ее, и хочу поделиться впечатлениями. Я играл в модификацию Fullrest Repack 4.0. Для игры нужно иметь оригинальный диск в дисководе.

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Команда из 17 программистов прокачала графику, пофиксила баги. Теперь игра щеголяет текстурами высокого разрешения, шейдерной водой, высокополигональными персонажами и большим количеством нового контента. Добавлена новая локация Tamriel Rebuild.

Игра получилась огромная, так что кратенько пробежимся по пяти главным локациям.

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Morrowind. Это остров, на котором разворачивается главная история игры, а также сотни побочных квестов.

На острове располагаются крупные города, города поменьше и малые поселки. Между некоторыми, но не всеми населенными пунктами можно путешествовать за деньги на силт-страйдерах – это такие гигантские летающие жуки. Между некоторыми малыми посёлками можно путешествовать на лодках, также за деньги. Но мне больше нравилось летать, потому что при перемещениях на транспорте игры проходит много времени, и часто можно уехать днем, а приехать ночью, когда ничего не видно, и потом придется ждать рассвета, ибо играть ночью мне не комфортно. Если лететь, то время идет как обычно, кроме того, открываются новые локации на карте, когда ты пролетаешь над ними или проходишь рядом.





Столица региона – Вивек. Это крупнейший город, состоящий из девяти многоэтажных зданий в велотийском стиле, плавающих в воде. Город носит имя бессмертного бога Вивека, который живет в собственном дворце. Возле храма в воздухе зависла остановленная луна Баар Дау, внутри которой разместились службы Ординаторов и тюрьма.

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Поселения на западе острова это деревни с лачугами. Поселения на востоке острова это дома в виде растений.





Южные поселки в основном каменные. Балмора – второй по величине город, по сюжету там живет связной Кай, также имеются офисы всех гильдий. Балмора — это резиденция Дома Хлаалу. Если выполнить серию квестов за Дом Хлаалу, на юге города можно построить свое поместье.





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Приятно выглядит самая первая локация – деревушка Сейда Нин, где размещается Имперская канцелярия. Это важнейший порт, куда прибывают все корабли. Именно туда мы прибываем в самом начале игры. В деревне есть маяк - Большой Фарос.





Еще один маленький, но уютный городок – Суран, расположенный на берегу реки, и подпираемый с востока отвесной скалой. Все дома каменные, как в Балморе. Городо поделен на верхнюю и нижнюю часть.





Также интересен южный город Эбенгард. Архитектура города имперская, в стиле фортов Имперского легиона, разбросанных по всему острову. Это дом герцога Ведама Дрена. В порту города можно полюбоваться на статую бога-дракона Акатоша.





Севернее Балморы расположился город Кальдера. 19 домов выполнены в западно-имперском стиле. Эбонитовая шахта Кальдеры – это единственное на острове место добычи эбонита.





Севернее Кальдеры разместился город Альд’Рун. Это база дома Редоран. Если выполнять квесты за этот дом, то можно получить поместье севернее города. Поместье будет выполнено, как и все 28 зданий города в традиционном редоранском стиле.





На северо-востоке острова Вварденфелл расположился город Садрит Мора – база Дома Телванни. Если выполнять квесты Дома Телванни, можно получить в награду поместье в таком же растительном стиле, в каком построены все города Тенлванни. Телванни не строят свои дома, а выращивают при помощи магии.

Северная часть острова пустынная и безжизненная, а вот южная, прибрежная более приятная, с обширной зеленой растительностью. В центре острова – Красная гора, местообиталище главного злодея основного сюжета.

Помимо основного сюжета есть большое количество побочных миссий. В основном побочные миссии связаны с разными гильдиями, но попадаются одиночные задания, не связанные ни с чем.

Основные линии побочных квестов выдают Гильдия воинов, Гильдия магов, Гильдия воров, Имперский легион, Имперский культ, Храм Трибунала. Во все эти гильдии можно вступить одновременно, они не конфликтуют друг с другом. В каждой их этих гильдий нужно выполнять задания, в процессе получат повышения в гильдии. Финальной точкой в серии заданий каждой гильдии становится задача – возглавить гильдию.

Помимо гильдий есть еще цепочки заданий Великих Домов, которых Три. Но вступить можно только в один из домов, остальные два становятся недоступны. Более того, когда вы состоите в одном из домов, финальной миссией в каждом доме будет уничтожить всех членов остальных двух домов.

Еще есть гильдия убийц Мораг Тонг. Ее задания лучше выполнять после прохождения всех основных и побочных миссий, так как по заданиям этой гильдии придётся убивать квестовых персонажей других гильдий, и прохождение побочных квестов, связанных с этими персонажами, будет невозможно.

Чтобы возглавить гильдию бойцов и стать Мастером Гильдии Бойцов в финальной миссии нужно выбрать какого из двух глав поддержать, старого честного иди действующего продажного.

Чтобы возглавить Гильдию магов и стать Архимагом можно либо победить действующего главу на дуэли, либо просто выполнить все задания гильдии и станем во главе автоматически.

Чтобы возглавить гильдию воров и стать Мастером Дела нужно убить продажного главу Гильдии бойцов, и если это было сделано по линии квестов Гильдии бойцов, то финальная миссия гильдии воров закончится автоматически.

Чтобы возглавить Имперский Легион – своего рода службу правопорядка региона – и стать Рыцарем Дракона, нужно убить на дуэли действующего лидера.

Возглавить Имперский Культ нельзя, за эту гильдию, это своего рода волонтерская служба по поиску пропавших вещей, книг и артефактов. Просто вам присвоят звание Примас.

Чтобы возглавить Храм Трибунала и стать Патриархом нужно всего лишь добраться до святилища, Большинство квестов Храма сводится к тому, чтобы добраться до какого-то святилища или статуи.

В гильдии убийц Мораг Тонг уж тем более для занятия высшего места надо убить действующего главу.

У вашего персонажа есть множество навыков, которые можно разделить на четыре класса. Боевые – это обращение с различным оружием. Защитные – это обращение с броней, кузнечное дело. Воровские – это умение вскрывать замки на дверях и сундуках, красться, быстро бегать, далеко прыгать. Магические – это умения создавать и использовать различные заклинания. Как по мне – пользоваться магией не очень удобно, практичнее ближний бой.

Все навыки можно прокачивать тремя способами: активно пользоваться навыком, найти учителя по навыку или же найти специальные книги, чтение которых поднимает навык.

Сюжет основной линии квестов вкратце: поднимаетесь с самых низов, добиваетесь уважения различных группировок, зарабатываете деньги, экипируетесь. Все для того, чтобы убить главного злодея Дагот Ура, сидящего в недрах одноименной башни в центре острова.

Побочные квесты занимают гораздо больше времени, чем основной сюжет.

Особые неприятности мне доставляли задания по сопровождению какого-то персонажа из точки А в точку Б. Приходится часто сохраняться, ибо не очень умные напарники легко застревают в текстурах, тонут в водоемах, бывают съедены всякой живностью.

После прохождения квестов одного из трех домов в конце строим свое поместье-крепость. За все три дома сразу играть нельзя, и даже если помочь себе кодами, это может привести к вылетам и невозможности дальнейшего прохождения, так как квесты домов взаимоисключающие.

Приятно, конечно, заиметь поместье, но после его постройки делать там нечего, никаких квестов в поместье не появляется, но возможно есть какие-то любительские дополнения.

В следующей статье я расскажу про дополнение Трибунал.



