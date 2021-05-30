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Товары с Алиэкспресс, на которые стоит обратить внимание: чехол POP IT, корректор осанки Xiaomi

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Чехол с поп-ит для iPhone

Цена $0.89 - 2.48

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Самая популярная игрушка не могла не появиться на чехле самого популярного смартфона. Есть варианты для всех поколений, начиная с шестого. Если не брать в расчет “бесконечную пупырку”, в остальном это просто добротный мягкий силиконовый чехол с твердой рамкой.

Отпугиватель комаров

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Цена $10

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Портативная лампа-светильник с ультрафиолетовым излучением направленным на борьбу с комарами, мухами, москитами. Её можно взять с собой на природу, установить в палатке или разместить дома. Подключаются при помощи штепсельной вилки в розетку, либо в переносное внешнее зарядное устройство. Радиус её действия составляет 20 метров.

Электрический краскопульт PROSTORMER

Цена $35

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Это незаменимый помощник на хозяйстве у дачника и автомобилиста, с помощью которого можно в считанные минуты окрасить любую поверхность. Имеет мощную равномерную струю и литровую вместимость.

Пусковое устройство Baseus 1000A 

Цена $54

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На устройстве есть клеммы питания подключаемые к контактной паре АКБ. Позволяют облегчить пуск двигателя при холодных температурах, в период сильной влажности и перепадов атмосферного давления.

Умный корректор осанки Xiaomi

Цена $38

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Имеет упругие ремни со специальными датчиками MPU6050, которые фиксируют состояние тела человека, благодаря углу наклона и датчику напряжения. Когда устройство обнаружит, что пользователь не держит спину, он начинает вибрировать. Устройство в реальном времени отслеживает состояние шейного отдела позвоночника, напоминает о необходимости размяться и предлагает упражнения, которые помогают выработать привычку сидеть и ходить с правильной осанкой.

Массажер для ног

Цена $63

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На жидкокристаллическом устройстве при помощи сенсорных кнопок вам можете выставить режим массажа. Прибор оказывает термическое механическое воздействие на стопы ног. Внутри установлены ролики позволяющие воздействовать на всю площадь ноги.

Ручной отпариватель Xiaomi Zanjia

Цена $25 по промокоду OKH1B8OCPFV4

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Готовность к работе через 35 секунд. Мощность постоянного пара 30 г/мин. Быстрое и легкое отпаривание без гладильной доски. Съемный резервуар для воды емкостью 100 мл. Удобная щетка-насадка для удаления ворса и загрязнений. 

Отвертка Youpin ATuMan DUKA

Цена $13

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Отвёртка Duka RS1 с набором из 24 бит. Комплект выполнен из алюминиевого сплава и легированной стали. Поставляется в удобном кейсе. Каждый тип головки промаркирован своим цветом.

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