goldas
Nvidia отказалась от панели управления GeForce после 20 лет использования
В панель управления Nvidia больше не будут добавляться новые функции, но её по-прежнему можно будет загрузить из Microsoft Store
После 20 лет работы компания Nvidia официально прекращает поддержку панели управления Nvidia и заменяет её приложением Nvidia. Согласно примечаниям к последнему драйверу Nvidia Game Ready, в панель управления больше не будут добавляться новые функции, и она больше не будет поставляться в комплекте с последними драйверами Game Ready и Studio для видеокарт GeForce. Единственное исключение — это видеокарты RTX Pro. Для них Nvidia продолжит поддерживать панель управления до тех пор, пока все «профессиональные функции» не будут перенесены в приложение Nvidia.

Панель управления Nvidia теперь будет находиться в «режиме обслуживания» в обозримом будущем. Пользователям, которые всё ещё хотят использовать панель управления Nvidia, не придётся использовать устаревшие драйверы Nvidia для её сохранения. Будущие обновления драйверов не будут удалять панель управления с компьютера пользователя, если только они не будут установлены методом «чистой установки». Nvidia также сохранит возможность загрузки панели управления через Microsoft Store.

Источник: Nvidia

С момента выхода приложения в 2024 году Nvidia постепенно переносила функции панели управления в приложение Nvidia. Перенос инструментов панели управления Nvidia в приложение Nvidia достиг переломного момента в 2025 году, когда компания наконец перенесла 3D-настройки, поддержку нескольких мониторов и добавила автономную поддержку параметров панели управления и драйверов на системном уровне.

Для подавляющего большинства пользователей GeForce практически нет причин продолжать использовать панель управления Nvidia. Приложение Nvidia обладает всеми необходимыми функциями для настройки и оптимизации игр для видеокарт GeForce. Приложение включает в себя настройку на уровне драйверов, запись видео, мониторинг графического процессора, управление разгоном, автоматическую оптимизацию игр и автоматическое обновление драйверов.

#nvidia #geforce #драйверы #драйверы geforce #обновление драйверов #панель управления #панель управления nvidia
Источник: tomshardware.com
