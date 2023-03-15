Борьба за обломки беспилотника MQ-9 Reaper - что в нём ценного по мнению эксперта Баширова
Беспилотный самолет-шпион утром 14 марта летел к нашим берегам, но как пишут сами американцы, находился над нейтральными водами. MQ-9 Reaper (General Atomics MQ-9 Reaper) — это модульный разведывательно-ударный БПЛА США. Он способен вести как разведывательные миссии, так и запускать ракеты.
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Именно с беспилотников такого типа были уничтожены лидеры "Аль-Каиды", лидеры КСИР (Корпус стражей исламской революции) и многие другие политические деятели по всему миру. Эти беспилотные шпионы постоянно кружат над акваторией Черного моря и вблизи границ с Украиной: постоянно ведут разведку, помогая украинским неонацистам получать информацию о дисклокации Вооруженных Сил России. Пока это первый случай, когда этот беспилотник упал.
Вашингтон утверждает, путаясь в деталях, что (как говорит Игорь Конашенков) "оперативно-тактическая и армейская авиация российской группировки войск" каким-то образом сбила его во время сопровождения. Наши троллят американцев заявляя, что там был некий необычный воздушный поток, и так случилось, что он упал. Не справился дескать с управлением и встретился с гладью черноморских вод. А вот если Вооружённые силы России научились "ронять" эти беспилотники без прямого контакта с ними, то это огромная оплеуха всему Западному альянсу.
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Российские военные эксперты и политологи прогнозируют, что американцы тихонько замнут этот инцидент. У них на повестке выборы в 2024, и демократы всеми "фибрами" будут пытаться сохранить лицо. Впрочем, делать это им все труднее и труднее. А тут еще банки посыпались. И похоже, что кейс с крахом американских банков раскачивают в самих США определенные круги, стоящие за республиканцами. Ну, да ладно, мы отвлеклись. По прогнозам, Пентагон на некоторое время прекратит использование своих MQ-9 Reapers, а затем будет выбирать маршруты вдали от границ Российской Федерации.
Россия намерена поднять упавший беспилотник США. К месту падения отправлена специальная техника. Предполагается, что в ближайшее время американский самолет-шпион будет, тщательно изучен и подвергнут реинжинирингу. Как пишет, в своем телеграм-канале российский политолог и профессор ВШЭ Марат Баширов: "Мы получим все секреты, и о них узнает весь мир. Особенно обрадуются иранцы и китайцы".
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Update. 09:00 МСК.
Упавший БПЛА MQ-9 Reaper устроил грандиозный переполох в оборонном ведомстве США. Белый дом и Госдепартамент также рвет и мечет...
Американцы пытаются добраться до своего беспилотника. Но российские специалисты уже собрали большую часть обломков на поверхности воды. В настоящее время идут работы по подъему фрагментов, находящихся на дне. Пентагон, Белый Дом и Госдеп в один голос твердят, что примут все свои "факинговые меры", чтобы американский ударный дрон не попал в руки врагу. Благодаря Турции США не способны подойти к месту крушения на своих боевых кораблях. Это всего 60 км от Крымского полуострова, а ВС России уже там.
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Согласно инсайдерской информации к месту падения американского дрона пытались подлететь вертолеты румынских военно-воздушные силы. Но видимо испугавшись потенциала Российской Армии натовцы свалили "несолоно хлебавши".
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Почему же сбитый дрон так важен для американцев? Эти дроны является частью дистанционной управляемой авиационной системы. Вся технология состоит из беспилотного самолета, оборудованного сенсорами и оружием, наземным пунктом контроля, основным каналом спутниковой связи Predator и резервными устройствами. Дрон управляется дистанционно. Известно, что он взлетел с румынской авиабазы. Таким образом, ВС России, Ирана и Китая очень может быть интересна информация об американской спутниковой связи, а также о способах ее нарушения. Вот почему американцы пытаются добраться до обломков своего аппарата.
Понятно, что спецслужбы США попытаются каким-то образом уничтожить обломки, даже если российские специалисты их поднимут, а то, что их поднимут, можете даже не сомневаться, пишет Марат Баширов. Кстати, по морскому международному праву - все, что бесхозное в море, является собственностью того, кто это нашел.
Этот инцидент станет отличным подарком к визиту председателя Си в Москву, считает профессор Высшей школы экономики. Почему Пекин интересует любая информация об этом дроне? В 2015 году Соединенные Штаты продали Нью-Дели около 22 беспилотника Predator B за $3 млрд. Такие же БПЛА есть и у Тайваня.
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Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что Москва рассматривает инцидент с американским беспилотником как провокацию. Москва не стремится к конфликту с Вашингтоном, но считает провокацией ситуацию со сбитым беспилотником США в Черном море недалеко от Крымского полуострова, заявил дипломат.
P.S Кстати, Россия пролонгирует "зерновую сделку" всего на 60 дней. С одной стороны хороший отрезвляющий душ Запада, а с другой - возможность не подставить Эрдогана перед майскими президентскими выборами.
Источники и ссылки: Информационно - аналитический телеграм-канал Политджойстик, Journal Voyennoye Obozreniye (Military Review), Site Russian weapon - Rossiyskaya Gazeta, TV channel of the Russian Ministry of Defense "Zvezda"
1. (https://t.me/politjoystic/31423)
2. (https://topwar.ru/212846-v-seti-pojavilas-informacija-o-popytkah-vertoletov-vvs-rumynii-podletet-k-mestu-padenija-amerikanskogo-drona-mq-9-v-chernom-more.html)
3. (https://rg.ru/2023/03/14/minoborony-letevshij-v-storonu-kryma-amerikanskij-bespilotnik-mq-9-upal-v-more-rossijskie-istrebiteli-vooruzhenie-ne-primeniali.html)
4. (https://m.tvzvezda.ru/news/2023315116-qObaz.html)
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