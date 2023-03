За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Беспилотный самолет-шпион утром 14 марта летел к нашим берегам, но как пишут сами американцы, находился над нейтральными водами. MQ-9 Reaper (General Atomics MQ-9 Reaper) — это модульный разведывательно-ударный БПЛА США. Он способен вести как разведывательные миссии, так и запускать ракеты.

Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper был сконструирован военным предприятием General Atomics Aeronautical Systems (дочкой корпорации General Dynamics). Информационно - аналитический телеграм-канал Политджойстик, Journal Voyennoye Obozreniye (Military Review)Именно с беспилотников такого типа были уничтожены лидеры "Аль-Каиды", лидеры КСИР (Корпус стражей исламской революции) и многие другие политические деятели по всему миру. Эти беспилотные шпионы постоянно кружат над акваторией Черного моря и вблизи границ с Украиной: постоянно ведут разведку, помогая украинским неонацистам получать информацию о дисклокации Вооруженных Сил России. Пока это первый случай, когда этот беспилотник упал.

Вашингтон утверждает, путаясь в деталях, что (как говорит Игорь Конашенков) "оперативно-тактическая и армейская авиация российской группировки войск" каким-то образом сбила его во время сопровождения. Наши троллят американцев заявляя, что там был некий необычный воздушный поток, и так случилось, что он упал. Не справился дескать с управлением и встретился с гладью черноморских вод. А вот если Вооружённые силы России научились "ронять" эти беспилотники без прямого контакта с ними, то это огромная оплеуха всему Западному альянсу.

Российские военные эксперты и политологи прогнозируют, что американцы тихонько замнут этот инцидент. У них на повестке выборы в 2024, и демократы всеми "фибрами" будут пытаться сохранить лицо. Впрочем, делать это им все труднее и труднее. А тут еще банки посыпались. И похоже, что кейс с крахом американских банков раскачивают в самих США определенные круги, стоящие за республиканцами. Ну, да ладно, мы отвлеклись. По прогнозам, Пентагон на некоторое время прекратит использование своих MQ-9 Reapers, а затем будет выбирать маршруты вдали от границ Российской Федерации.

Россия намерена поднять упавший беспилотник США. К месту падения отправлена специальная техника. Предполагается, что в ближайшее время американский самолет-шпион будет, тщательно изучен и подвергнут реинжинирингу. Как пишет, в своем телеграм-канале российский политолог и профессор ВШЭ Марат Баширов: "Мы получим все секреты, и о них узнает весь мир. Особенно обрадуются иранцы и китайцы".

The MQ-9 Reaper drone is used primarily for intelligence gathering, with the next priority being dynamic attacks on enemy targets. Given its considerable inactivity time, wide-range sensors, multi-mode communications suite and high-precision weapons, it provides a unique strike, coordination and reconnaissance capability against valuable, fast and time-sensitive targets. Site Russian weapon - Rossiyskaya Gazeta. Информационно - аналитический телеграм-канал Политджойстик

Update. 09:00 МСК.

Упавший БПЛА MQ-9 Reaper устроил грандиозный переполох в оборонном ведомстве США. Белый дом и Госдепартамент также рвет и мечет...

Американцы пытаются добраться до своего беспилотника. Но российские специалисты уже собрали большую часть обломков на поверхности воды. В настоящее время идут работы по подъему фрагментов, находящихся на дне. Пентагон, Белый Дом и Госдеп в один голос твердят, что примут все свои "факинговые меры", чтобы американский ударный дрон не попал в руки врагу. Благодаря Турции США не способны подойти к месту крушения на своих боевых кораблях. Это всего 60 км от Крымского полуострова, а ВС России уже там.

Согласно инсайдерской информации к месту падения американского дрона пытались подлететь вертолеты румынских военно-воздушные силы. Но видимо испугавшись потенциала Российской Армии натовцы свалили "несолоно хлебавши".



Почему же сбитый дрон так важен для американцев? Эти дроны является частью дистанционной управляемой авиационной системы. Вся технология состоит из беспилотного самолета, оборудованного сенсорами и оружием, наземным пунктом контроля, основным каналом спутниковой связи Predator и резервными устройствами. Дрон управляется дистанционно. Известно, что он взлетел с румынской авиабазы. Таким образом, ВС России, Ирана и Китая очень может быть интересна информация об американской спутниковой связи, а также о способах ее нарушения. Вот почему американцы пытаются добраться до обломков своего аппарата.

Понятно, что спецслужбы США попытаются каким-то образом уничтожить обломки, даже если российские специалисты их поднимут, а то, что их поднимут, можете даже не сомневаться, пишет Марат Баширов. Кстати, по морскому международному праву - все, что бесхозное в море, является собственностью того, кто это нашел.

Этот инцидент станет отличным подарком к визиту председателя Си в Москву, считает профессор Высшей школы экономики. Почему Пекин интересует любая информация об этом дроне? В 2015 году Соединенные Штаты продали Нью-Дели около 22 беспилотника Predator B за $3 млрд. Такие же БПЛА есть и у Тайваня.

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что Москва рассматривает инцидент с американским беспилотником как провокацию. Москва не стремится к конфликту с Вашингтоном, но считает провокацией ситуацию со сбитым беспилотником США в Черном море недалеко от Крымского полуострова, заявил дипломат.



P.S Кстати, Россия пролонгирует "зерновую сделку" всего на 60 дней. С одной стороны хороший отрезвляющий душ Запада, а с другой - возможность не подставить Эрдогана перед майскими президентскими выборами.

