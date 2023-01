За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

В Тайваньском проливе назревает очередная движуха. Американские спецслужбы прогнозируют потопление двух авианосцев США к западу от острова Гуам.

реклама

Heavy-duty Chinese fighter Chengdu J-20. Journal China Media Connect the World.

Недавно компетентные американские структуры провели дедуктивный анализ развития ситуации в Тайваньском проливе, предположив, что при возникновении конфликта около островного государства в 2026 году в него будет вовлечена вся Восточная Азия, включая армию Соединенных Штатов, Народно-освободительную армию Китая, Вооружённые силы Китайской Республики Тайвань и Силы самообороны Японии. В итоге американские вооруженные силы поплатятся как минимум двумя атомными авианосцами, потопленными ракетами НОАК у острова Тайвань, а всего во время этого столкновения погибнет не менее 3 200 солдат армии США. Более того, у различных сил, следующих за американскими военными, нет никаких шансов на победу. Окончательная победа принадлежит Народно-освободительной армии, и остров Тайвань будет полностью освобожден.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 13700K дешевле 40 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 RTX 4090 за 140 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3080 дешевле 80 тр в Регарде RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Китайские плавучие танки, входящие в состав бригады морской пехоты Народно-освободительной армии Китая, движутся к месту проведения боевых учений. Военно-морские учения состоялись 13 марта 2022 года. Journal China Media Connect the World. (eng.chinamil.com.cn)

По мнению аналитиков ведомства, если в Тайваньском проливе начнутся военные действия и туда вмешается США - все участники конфликта заплатят высокую цену. В соответствии с прогнозами, в этом конфликте вооруженные силы США и Японии потеряют не менее 10 крупных военных кораблей, сотни истребителей и бомбардировщиков, а также погибнут тысячи солдат. И что самое интересное, всё это случится менее, чем за три недели. К концу конфликта только ВМФ США потеряют два атомных авианосца и 20 крупнотоннажных военных кораблей, уничтоженных армией НОАК, плюс более 3 200 солдат, погибших в бою (что составляет почти половину потерь личного состава США за 20 лет войны в Ираке и Афганистане).

реклама

Читайте также: Тайваньские истребители Mirage 2000 сбили четыре самолета F-16 Fighting Falcons производства США

Но если хорошенько подумать, то можно обнаружить ряд нестыковок в данных, приведенных в отчете американского ведомства. Например, в докладе говорится, что американские военные потеряют только 3 200 солдат убитыми в ходе конфликта. Но те, кто знаком с устройством американских атомных авианосцев, знают, что личный состав только одного авианесущего корабля ВМС США составляет не менее 5 000 человек, поэтому, если два американских авианосца будут потоплены НОАК, число жертв среди американских военных уже достигнет 10 000 человек. (К примеру, численность экипажа на авианосцах типа "Нимиц" - 3200 человек корабельной команды и 2480 человек в составе авиакрыла. Итого 5680 чел.)

Кроме того, будет потоплено еще как минимум 20 крупных надводных кораблей. Так почему же тогда, скажите на милость, число жертв среди личного состава не превышает 3200 человек?

Бригада ракетных войск Народно-освободительной армии Китая отрабатывает оперативную переброску баллистических ракет DF-26 в другую точку для запуска второй волны ракет. Journal China Media Connect the World ( Xinhua).

реклама

В отчете также отмечается, что Соединенные Штаты попытаются убедить Японию отправить свои Силы самообороны для участия в конфликте. Помимо прогнозируемых потерь американских военных, в этом исследовании содержатся данные о том, что в конце боевых действий вооруженные силы Тайваня потеряют более 3 500 солдат. А все 26 старых эсминцев и фрегатов ВМС острова окажутся погребенными под водой в ходе первых атак армии КНР. В то же время Япония понесет следующие потери: 26 военных кораблей, более 100 боевых самолетов различных типов и более 3 000 военнослужащих Сил самообороны. Потери Народно-освободительной армии тоже будут огромными. Вовремя войны за Тайвань НОАК потеряет около 10 000 солдат, 150 истребителей, а также 130 основных боевых кораблей.

Это интересно: На Западе назвали самое важное достижение малозаметных истребителей Су-57 ВКС РФ на Украине

Все вышесказанное является лишь прогнозом американского агентства о потерях техники и личного состава всех участников конфликта после потенциального начала войны в Тайваньском проливе. Однако американские эксперты, видимо, забыли, что остров Тайвань находится у самых границ Китая, всего в 300 километрах от материка. Серьезно? Китай будет три недели возится с Тайванем - небольшим островом, расположенным прямо под боком? Действительно ли это будет стоить таких больших потерь солдат и техники НОАК? Ответить на эти вопросы однозначно не получится.

Скриншот из видеозаписи военных учений Народно-освободительной армии Китая, опубликованной в понедельник на ее аккаунте в WeChat. Американцы боятся, что объявленные Китаем учения могут привести к катастрофе, которая выйдет из-под контроля. Journal China Media Connect the World. Journal China Media Connect the World. Kyodo News plus/

реклама

По какой-то причине американские аналитики решили, что все военные действия будут вестись только вблизи острова Тайвань. Но в реальности, при нынешней мощи Народно-освободительной армии Китая, все военно-морские и военно-воздушные силы США и Японии, прибывающие для участия в конфликте, будут стерты с лица земли еще на подходе к острову.

Ряд экспертов также утверждают, что все военные базы США в Японии и Южной Корее "исчезнут с карты" в течение часа после начала боевых действий. Ракеты Dongfeng -17, Dongfeng-26, а также другие стратегические боеприпасы КНР уничтожат все военные объекты США на первой и второй островных цепях в самые короткие сроки.

Читайте также: Почему модернизированные сверхзвуковые ракетоносцы Ту-22М3М так интересуют Запад

Стоит отметить, что на сегодняшний день в пределах радиуса островной цепи от материковой части Китая до острова Гуам все крупные военные базы и военные объекты ВС США полностью уязвимы перед мощью морских, воздушных и ракетных сил НОАК, включая силы, размещенные в Японии и Южной Корее. Американские войска расположены по всему региону. Народно-освободительная армия ни за что не упустит возможность уничтожить эти военные объекты США. Короче, к концу конфликта (а все произойдёт очень быстро) все военные объекты американцев в радиусе действия НОАК будут уничтожены, включая остров Гуам.

USS Carl Vinson. U.S. aircraft carrier, third ship of the Nimitz class. Named in honor of Carl Vinson, U.S. Congressman from Georgia. Carl Vinson, as a congressman for fifty years, was chairman of the Navy and Armed Services Committee for 29 years. Journal China Media Connect the World, Wikipedia.

А может быть игра не стоит свеч?

Это нанесет колоссальный ущерб жизнеспособности американских вооруженных сил. Вполне вероятно, что ВС США потеряют свое военное преимущество на западном тихоокеанском побережье или даже будут полностью вышвырнуты из этого региона, и в конечном итоге будут вынуждены отступить за Гавайи. В это время китайский флот не только прорвет блокаду американцев, но и, скорее всего, в равной степени разделит с ВС США контроль над Тихим океаном. Вот что больше всего беспокоит Пентагон. "Похитив цыплят", американские военные могут потерять практически весь Тихий океан ради маленького островного государства Тайвань. А может быть игра не стоит свеч?

Что касается потерь НОАК, то согласно утверждениям американского агентства, ее потери составят не менее 150 боевых самолетов, 130 боевых кораблей и до 10 000 солдат, но такая ситуация, в принципе, невозможна. Ведь даже если американские военные решатся на вмешательство, будь то американские авианосцы или какие-либо другие надводные корабли, они должны будут зайти в зону второй или даже первой островной цепи. То есть достичь района, находящегося на расстоянии около 1500 километров от острова Тайвань.

Journal China Media Connect the World

Таким образом, они окажутся в пределах радиуса действия истребителей и ракет берегового базирования ВМС Китая. И в этот момент, независимо от того, кто приближается к острову Тайвань - американские военные или японские силы самообороны, - они столкнутся с огневой мощью тысяч истребителей и тысяч ракет различных типов и калибров Народно-освободительной армии. В этом случае единственное, на что следует обратить внимание, как долго пиндосы смогут продержаться под огнем Народно-освободительной армии, считают китайские эксперты.

Это интересно: На фоне поставки Россией Ирану многоцелевых истребителей Су-35, Израиль прекратил полеты своих F-35A

Кроме того, в пределах этого района американские вооруженные силы не смогут добиться превосходства в воздухе. В частности потому, что их авианосцы несут только самолеты четвертого поколения F/A-18. Даже если они развернут F35 или F22, размещенные в Японии, у них не будет абсолютно никакого преимущества в численности. В конце концов, китайские ВВС имеют более 1 000 самолетов четвертого поколения и почти 200 машин Чэнду J-20 поколения 5. Американцам не поможет пресловутая мощь F22, а уж о таких "консервных банках", как F35 даже и говорить не стоит. А без господства в воздухе не может быть господства на море. Поэтому, как только в зоне действия береговых ракет Народно-освободительной армии появится флот США, он окажется в огненном аду. Впрочем, заявление американских экспертов о том, что они потеряют два атомных авианосца, вполне обоснованно.

Несмотря ни на что, должностные лица американского оборонного ведомства считают КНР "главной угрозой" Соединенных Штатов. В докладе о военной мощи Китая, опубликованном в прошлом году по требованию Конгресса США, отмечается, что "Народно-освободительная армия Китая усилила провокационные и дестабилизирующие действия в районе Тайваня, включая участившиеся полеты в опознавательную зону противовоздушной обороны островного государства, а также проведение военных тренировок, нацеленных на потенциальный захват одного из отдаленных островов Тайваня. Journal China Media Connect the World. File image: Flags of China and Flag of the Republic of China - Taiwan.

Далее приводится цитата китайских экспертов: "Разумеется, следует помнить, что в рамках влияния Народно-освободительной армии мы до сих пор не знаем, что такое противник. С момента основания Китай никогда не терпел поражения в сфере влияния НОАК. С какой бы страной мы ни сталкивались, мы выделяли силы национальных коалиций и в итоге побеждали. Это та философия, которая позволила нам одолеть первых, разгромить вторых и одержать победу над третьими. В прошлом влияние Народно-освободительной армии ограничивалось только сушей. Однако сегодня Китай контролирует и всю западную часть Тихого океана, и никто в этом регионе не смеет заявить, что он запросто одолеет Народно-освободительную армию страны".

"Что же касается проблемы с островом Тайвань... Если в будущем для решения этого вопроса будет использована сила, независимо от участия внешних факторов (США - теперь просто фактор 😊), результат воссоединения соотечественников по обе стороны пролива определённо не изменится. Народно-освободительная армия обладает достаточной уверенностью и мощью, чтобы дать отпор каждому кто вторгся в наш дом. Мы хотим предупредить некоторых представителей власти на острове Тайвань и в Соединенных Штатах, что силовое решение вопроса касательно независимости острова приведет вас к гибели".

Источники и ссылки: Journal Eurasiantimes, Journal China Media Connect the World, Military Platform, Kyodo News plus.

1. (https://min.news/en/military/b4209c190c11492c58da78aaf8c7d85b.html)

2. (https://www.japantimes.co.jp/news/2022/08/03/national/china-target-taiwan-drills-japan/)

2. (https://eurasiantimes.com/10000-pla-troops-killed-150-fighter-jets-shot-down-us-predicts/)

3 (https://www.militaryplatform.ru/481-knr-ne-namerena-otdavat-ssha-zapadnuyu-chast-tihogo-okeana.html)