Высокие цены на оперативную память негативно сказываются на покупательской активности, сводя на нет все потенциальные выгоды и уменьшая доходы.

IT-рынок столкнулся с серьезными проблемами из-за высоких цен на комплектующие, особенно на оперативную память. Согласно инсайдерам, ситуация привела к падению потребительского интереса и негативно отразилась на прибыли компаний. Как заявляет Moore's Law Is Dead, несмотря на рост стоимости продукции, значительная доля расходов приходится на закупку компонентов по повышенным ценам.

Основной причиной роста себестоимости стали высокие цены на сырье, включая серебро, активно применяемое в производстве микросхем оперативной памяти. Это оказывает влияние не только на рынок ОЗУ, но и на прочие компьютерные компоненты. Мелким компаниям становится трудно конкурировать, поскольку их бизнес-модель теряет устойчивость перед лицом резкого повышения затрат.

Крупные системные интеграторы вынуждены прибегать к нестандартным и порой очень сомнительным решениям, чтобы сохранить приемлемые розничные цены. Некоторые производители используют менее качественные компоненты, такие как видеокарты неизвестных китайских брендов, приобретенные на площадках вроде AliExpress. Такая практика привела к увеличению числа обращений пользователей в сервис гарантийного ремонта.

Эксперты подчеркивают, что производители памяти долгое время терпели убытки, инвестируя в расширение производственных мощностей. Сегодняшняя конъюнктура рынка позволяет им извлекать значительные доходы благодаря росту спроса со стороны индустрии искусственного интеллекта. Производители памяти более не стремятся к восстановлению прежних ценовых показателей, характерных для рынка в прошлом, предпочитая удерживать высокую маржу прибыли.

Перспективы снижения цен пока остаются туманными. Из-за инфляции и продолжающегося подорожания сырья ожидается сохранение высокого уровня цен на рынке компьютерной техники вплоть до 2027 года. В обозримом будущем едва ли удастся обнаружить комплект памяти стандарта DDR5 объёмом 32 ГБ по цене менее ста долларов.