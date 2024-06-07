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War Zone: США активно наращивают запасы ракет для обороны Тайваня

Программа Enterprise Test Vehicle направлена на разработку недорогих и высокопроизводительных крылатых ракет, но этого может оказаться недостаточно, чтобы поспеть за Китаем.
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США намерены значительно увеличить производство ракет для вероятного конфликта с Китаем в Тайваньском проливе. Однако подобное наращивание вооружений может быстро застопориться из-за институциональных препятствий, промышленных проблем и потенциальной нехватки критически важных материалов.

Программа Enterprise Test Vehicle направлена на разработку недорогих и высокопроизводительных крылатых ракет, но этого может оказаться недостаточно, чтобы поспеть за Китаем

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В этом месяце издание The War Zone сообщило, что Военно-воздушные силы США (ВВС США) работают над проектом Enterprise Test Vehicle (ETV), целью которого является разработка недорогих и высокопроизводительных крылатых ракет для потенциальных конфликтов высшего уровня, в том числе против Китая в Тихом океане.

The War Zone сообщает, что по результатам тендера были выбраны четыре компании - Anduril Industries, Integrated Solutions for Systems, Inc, Leidos subsidiary Dynetics и Zone 5 Technologies. Через семь месяцев они должны разработать, построить и провести летные испытания новых концептов ракет.

В сообщении говорится, что Отдел оборонных инноваций Пентагона (DIU) совместно с Управлением вооружений Центра управления жизненным циклом ВВС (AFLCMC/EB) объявили о сотрудничестве, в котором также участвуют Командование специальных операций США (SOCOM), Командование авиационных систем ВМС (NAVAIR) и Индо-Тихоокеанское командование США (USINDOPACOM).

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The War Zone отмечает, что проект ETV направлен на создание коммерческих прототипов и технологических решений двойного назначения. Новые концепты должны продемонстрировать возможность модульной модернизации подсистем и стать основой для доступного крупносерийного производства. Ожидается, что ракеты будут способны к массовому развертыванию с использованием различных способов запуска, что создаст стратегическую проблему для противника.

В проекте предполагается использовать готовые коммерческие компоненты и современные производственные методы с целью создания недорогих арсеналов для затяжных конфликтов. В случае успеха проект может значительно расширить стратегические возможности американских ВВС при одновременном снижении затрат.

В отчете War Zone говорится, что концепты должны обеспечить дальность полета порядка 500 морских миль (почти 1000 км), развивать сверхзвуковую скорость и иметь стоимость не более 150 000 долларов США за единицу при массовых заказах, что значительно ниже, чем у нынешней ракеты AGM-158B Joint Air-to-Surface Standoff Missile-Extended Range (JASSM-ER), цена которой составляет 1,2-1,5 миллиона долларов за штуку.

Проект ETV реализуется на фоне масштабных расходов США на увеличение арсенала ракет. В марте 2023 года издание Task and Purpose сообщило, что Пентагон выделил 30,6 миллиарда долларов из своего бюджета в 842 миллиарда долларов на 2024 год на укрепление арсенала тактических ракет и боеприпасов.

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Task and Purpose отмечает, что, хотя военно-морские и военно-воздушные силы США планируют закупить больше противокорабельных ракет большой дальности (LRASM), запасов ракет может не хватить для возможного конфликта в Тайваньском проливе в 2027 году, что потребует легких в производстве и дешевых аналогов. Продолжающийся конфликт на Украине показал, насколько высок спрос на высокоточные боеприпасы в масштабных индустриальных войнах, что делает недорогие решения еще более востребованными.

Вооруженные силы Украины несут серьезные потери из-за применения ВС России ФАБ-1500 и ФАБ-3000  с УМПК

Американский эксперт Кристофер Миллер в Financial Times пишет, что использование Россией гравитационных бомб советской эпохи, оснащенных универсальным модулям планирования и коррекции и имеющих спутниковое наведение, оказалось губительным для украинской армии. (Западный аналитик имеет ввиду ФАБ-500, ФАБ-1500 и ФАБ-3000).

По словам Миллера, эти комплекты наведения позволяют запускать бомбы с воздуха вне зоны действия украинских средств противовоздушной обороны. ВС РФ гораздо дешевле использовать их, вместо того, чтобы выпускать по целям сотни артиллерийских снарядов, поскольку одна такая авиабомба может разрушить несколько зданий.

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Обширные запасы гравитационных бомб советских времен позволяют российской армии поддерживать высокую интенсивность авиаударов по позициям ВСУ. По словам Миллера, за третью неделю марта Россия выпустила более 700 управляемых бомб. А всего за пять месяцев этого года ВС РФ выпустили 3 500 управляемых бомб, что в 16 раз больше, чем в 2023 году, утверждает автор.

Миллер отмечает, что массовые удары управляемыми бомбами сыграли важную роль при взятии российскими войсками Авдеевки в середине февраля, а в марте удары крылатых и баллистических ракет по энергетическим объектам и инфраструктуре Украины погрузили Харьков во тьму и поставили под угрозу разрушения гидроэлектростанции в Каневе и Запорожье.

Если США возьмут пример с России, которая активно производит высокоточные боеприпасы из старых авиабомб, то их запасы могут истощиться уже в первые дни китайского вторжения на Тайвань.

В статье, опубликованной в январе 2023 года, Сет Джонс отмечает, что военные игры, проведенные CSIS в январе 2023 года, показали, что в случае конфликта в Тайваньском проливе Пентагон исчерпает запасы высокоточных боеприпасов менее чем за неделю.

Джонс упоминает, что в двух десятках вариантов военной игры CSIS, моделирующей конфликт в Тайваньском проливе, США использовали 5000 ракет дальнего радиуса действия за три недели конфликта, причем весь запас LRASM был израсходован в течение первых семи дней.

Джонс отмечает, что НОАК приобретает высокотехнологичные системы вооружений и оборудование, в пять-шесть раз быстрее, чем Пентагон. Он также подчеркивает, что военный конфликт на Украине выявил существенные недостатки в способности Америки производить достаточное количество вооружений.

Кроме того, он указывает на ряд проблем, связанных с расширением оборонно-промышленного комплекса США. К ним относятся непостоянные и непредсказуемые заказы Министерства обороны США (МО), препятствующие достижению эффекта масштаба, проблемы в цепочке поставок, в частности ограниченность поставщиков критически важных компонентов, доминирующее положение Китая в сфере поставок редкоземельных металлов и нитроцеллюлозы для взрывчатых веществ, длительные сроки замены вышедших из строя боеприпасов и бюрократические проволочки в программах иностранных военных продаж (FMS).

Хотя проект ETV, по мнению автора, может помочь Штатам пополнить запасы критически важных боеприпасов за счет недорогой разработки и производства, неясно, хватит ли американцам запасов сырья для наращивания производства такого оружия.

В статье Defense One, опубликованной в феврале 2024 года, Джо Буччино утверждает, что Штаты должны обновить свой устаревший Национальный Оборонный Запас и сосредоточиться на критически важных боеприпасах. Буччино пишет, что Национальный оборонный запас, расположенный по всей территории США, содержит аварийные резервы критически важных металлов, включая алюминий, титан, магний и электротехническую сталь, и считает, что усилия по его реконструкции необходимо сосредоточить именно на них.

Однако, пишет Буччино, хотя правительство США признает 50 материалов критическими, в настоящее время в Национальном оборонном запасе имеется всего шесть полных или почти полных хранилищ, что ничтожно мало по сравнению с периодом холодной войны, когда в США было 102 таких склада и 92 материала считались критическими.

Рендеринг боеприпаса GBU-69/B Small Glide Munition (SGM). Leidos Dynetics

По словам Буччино, помимо критически важных материалов, резерв критических боеприпасов в рамках Национального оборонного запаса позволит восстановить резервы боеприпасов для господства в воздухе, операций по перехвату, противовоздушной и противоракетной обороны и уничтожения укрепленных или заглубленных сооружений. К таким боеприпасам, по словам эксперта, относятся LRASM, JASSM-ER, баллистические ракеты малой дальности Precision Strike Missiles (PSM) и 155-миллиметровые артиллерийские снаряды.

Несмотря на это, Буччино считает, что закон US PROCURE может помочь пополнить запасы национальной обороны, создав в Министерстве финансов ежегодный оборотный фонд в размере 500 миллионов долларов для закупки Пентагоном необходимых боеприпасов. Это,  позволит Министерству обороны быстро пополнять запасы боеприпасов, пользующихся большим спросом, которые поставляются союзникам и партнерам США в будущих конфликтах, за счет прибыли от программ FMS.

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сша китай тайвань тайваньский конфликт тайваньский пролив
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