Народный банк Китая вкладывает в понятие "монетарная наука" совершенно новое значение. Центральный банк крупнейшей экономики Азии разрабатывает программу по привлечению 500 миллиардов юаней (69 миллиардов долларов США) для поддержки инноваций в области науки и техники.

Это схема "рекредитования", означающая, что ЦБ КНР будет осуществлять кредитование отдельных учреждений, которые предоставляют средства целевым секторам, нуждающимся в материальной поддержке. Презентовав это начинание 7 апреля, во время визита министра финансов США Джанет Йеллен в Пекин, коммунистическая партия Китая наглядно демонстрирует, почему надежды Вашингтона на масштабное рефляционное стимулирование скорее всего не оправдаются.

реклама





Политический курс Китая на 2024 год вызывает оживленную дискуссию среди зарубежных экономистов. Одни считают, что ЦБ Китая должен учиться на ошибках Японии 1990-х годов и агрессивно печатать юани, чтобы предотвратить дефляцию. Другие уверены, что структурные реформы, направленные на преодоление кризиса собственности в Китае, укрепление рынков капитала и решение проблемы рекордной безработицы среди молодежи, гораздо более актуальны.

Впрочем, команда председателя Си Цзиньпина, похоже, отдает предпочтение третьему варианту - целенаправленным вливаниям ликвидности в сочетании с усилиями по смещению двигателей роста в сторону технологических отраслей будущего, усиливающих дезорганизацию и производительность - и, в данном контексте, нацеленным непосредственно туда, где ликвидность PBOC может сыграть ключевую роль в движении Китая вверх по рынку.

Недавние намеки специалистов, возглавляемых управляющим Пань Гуншэном, говорят о том, что PBOC берет на себя центральную роль в стимулировании экономического ренессанса, который обещали Си и премьер Ли Цян, и что именно эти усилия по переоснащению, а не старые стимулы, являются наиболее приоритетными.

реклама





В рамках новой программы годовые кредиты будут предоставлены 21 финансовой организации, включая Банк развития Китая, Почтово-сберегательный банк Китая и другие директивные финансовые учреждения, государственные коммерческие банки и акционерные коммерческие банки. Кредиты будут выдаваться малым и средним технологическим компаниям по процентной ставке 1,75 процента. Кредиты можно продлевать дважды.

Цель программы - усилить поддержку малого и среднего бизнеса, ориентированного на развитие науки и технологий, как на ранней стадии развития, так и на стадии роста. Приоритет будет отдаваться компаниям с большим потенциалом, способным обеспечить трансформацию Китая, а также финансированию ряда проектов по обновлению технологического оборудования, необходимого для ускорения цифровизации и реализации "зеленых" инициатив во всех секторах экономики.

На прошлой неделе ЦБ Китая сообщил об этом в протоколе заседания Комитета по денежно-кредитной политике за первый квартал. Команда Пэна обратила внимание на необходимость активизации усилий по проведению структурных реформ и созданию новых механизмов повышения эффективности в реальном секторе экономики.

В частности, на заседании была озвучена идея о необходимости пересмотра политики жилищного кредитования с учетом требований конкретных городов, с тем чтобы стимулировать спрос и поддержать инвесторов, находящихся в затруднительном положении. Политики призвали регулирующие органы создать новую модель развития недвижимости, чтобы снизить частоту циклов "бум/падение" и уменьшить риски по мере того, как Китай открывает экономику.

реклама





Что еще более актуально, власти упомянули о "кросс-циклической корректировке". Это относится к решению долгосрочных структурных проблем, а также к тому, как ЦБ Китая изучает одну из самых спорных областей современной монетарной науки: способны ли государственные банки выполнять четкие функции по повышению инноваций и производительности, способствуя при этом большей устойчивости.

Это сигнал о том, что надежды Йеллен на то, что Китай прислушается к требованию Вашингтона - "пожалуйста, немедленно увеличьте рост инфляции" - не оправдались. В субботу, после двух дней встреч с вице-премьером КНР Хэ Лифэном, Йеллен заявила, что они достигли договоренности о содействии "сбалансированному" экономическому росту на фоне опасений США по поводу избыточных мощностей в обрабатывающей промышленности Китая.

Пань Гуншэн (на фото еще в должности вице-губернатора) сейчас занимает пост главы Народного банка Китая (PBOC). Фото: Twitter / New Straits Times / Screengrab

В частности, Йеллен сказала, - "Эти усилия будут способствовать обсуждению макроэкономических дисбалансов, включая их связь с избыточными мощностями. Я намерена использовать эту возможность, чтобы отстаивать равные условия для американских рабочих и компаний".

реклама





На пресс-конференции в Пекине американский министр финансов Джанет Йеллен также предостерегла китайские банки и компании от "серьезных последствий" за помощь России в проведении специальной военной операции (СВО) на Украине. "Любые финансовые учреждения, способствующие проведению масштабных операций, направленные на обеспечение оборонно-промышленного комплекса России военной продукцией или товарами двойного назначения, подвергают себя риску санкций США" отметила американский экономист.

Администрация Байдена из кожи вон лезет, пытаясь пресечь деятельность различных международных организаций, которые помогают России уклоняться от санкций, наложенных Западом на Москву после начала СВО на Украине в 2022 году. Хотя Пекин и раньше становился объектом подобных предостережений, послание Йеллен, озвученное в понедельник в китайской столице, отличалось прямой угрозой введения санкций. Оно было сделано в тот день, когда глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Пекин для обсуждения ряда вопросов, включая конфликт на Украине.

Главное оружие Америки против китайских финансовых учреждений - это способность Минфина перекрыть им доступ к долларам, что является серьезной угрозой для любого банка, работающего на международных рынках.

В пятницу во время своего выступления в Гуанчжоу Йеллен упрекнула Пекин за "нечестную экономическую практику, включая создание барьеров для доступа к иностранным компаниям и принятие принудительных мер в отношении американских предприятий". Она выразила обеспокоенность тем, что фабрики Китая производят больше, чем способна поглотить мировая экономика. В ответ вице-премьер Хэ отметил, что Китай хочет "создать благоприятные условия для бизнеса и обеспечить выгоду для наших двух стран и наших двух народов".

Йеллен не преминула напомнить о визите Дэн Сяопина в Гуанчжоу в 1992 году. Этот приезд стал ключевой точкой на пути становления Китая как рыночной экономики, и Йеллен надеется, что эпоха Си поможет создать равные условия для западных компаний.

"Я твердо убеждена, что это вредит не только американским компаниям: прекращение этой несправедливой практики пойдет на пользу Китаю, поскольку улучшит деловой климат в стране", - сказала Йеллен. Она добавила, что многие руководители корпораций беспокоятся о "последствиях отказа Китая от рыночного подхода".

И все же в последние дни Йеллен в основном пыталась убедить Китай активизировать стимулирование экономики. И в этих последних мольбах Вашингтона есть элемент "потерянного времени". Достаточно изменить несколько цифр, пару дат и пару имен, и мольбы Йеллен станут похожи на те, что Вашингтон адресовал Японии в середине и конце 90-х годов прошлого века. Нетрудно представить, что тогдашний министр финансов Роберт Рубин или его преемник Лоуренс Саммерс давали токийским чиновникам точно такие же советы.

Йеллен предлагает Китаю придерживаться такой же стратегии, которую Япония применяет уже более 25 лет с переменным успехом. Открытие фискальных и монетарных "шлюзов" из года в год, конечно, стимулировало рост валового внутреннего продукта то здесь, то там. Однако без смелых реформ в сфере производства Токио лишь устранял симптомы слабого спроса, лежащего в основе его многолетней депрессии.

Сегодня Япония несет самое большое долговое бремя среди развитых стран - около 260 процентов от внутреннего валового продукта. На этом фоне Центральный банк Японии с 1999 года удерживал процентную ставку около нуля или ниже. Шесть лет назад баланс BOJ даже превысил размер экономики страны в 4,7 триллиона долларов США, что стало первым подобным случаем для стран "Большой семерки".

Вся эта "щедрость" прикрывала все более глубокие трещины в базовой экономике. Это сняло с Токио бремя ответственности за выполнение правительством необходимых действий: сокращение бюрократии, интернационализация рынков труда, стимулирование бума стартапов, повышение производительности труда и расширение прав и возможностей женщин. Это уменьшило потребность руководителей компаний в инновациях, реструктуризации и риске.

В 2012 году ситуация стала еще хуже, когда к власти вновь пришла Либерально-демократическая партия. ЛДП выдвинула амбициозные планы по модернизации экономики, подобных которым Japan Inc еще не видела. Однако вместо этого все три правительства позволили BOJ все более активно проводить политику количественного смягчения. A staff member works on the production line of a semiconductor production company in Yangxin county, Binzhou city, East China's Shandong province on April 1, 2024. [Photo/VCG]

В это число входит и сегодняшнее правительство премьер-министра Фумио Кисиды. Стоит лишь взглянуть на отказ Банка Японии от 19 марта повышать процентные ставки выше 0,0-0,1 %. "Повышение ставки" BOJ в тот день было настолько незначительным, что иена сразу ослабла на 1,8 %.

Китай же хочет избежать подобной "формулы экономической посредственности", невзирая на то, сколько критики получит Пекин от Йеллен и Ко. И судя по событиям последних двух месяцев, Пекин действительно набирает обороты в этом направлении. Во время визита в Пекин в прошлом месяце глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева призвала Китай развивать перспективные отрасли вместо "дымящих труб".

"Внутреннее потребление зависит от роста доходов, который, в свою очередь, зависит от производительности капитала и труда", - пояснила Георгиева. "Такие реформы, как укрепление деловой среды и обеспечение равных условий для частных и государственных предприятий, улучшат распределение капитала. Инвестиции в человеческий капитал - в образование, обучение в течение всей жизни и переквалификацию - и качественное здравоохранение обеспечат более высокую производительность труда и более высокие доходы".

Подобная трансформация - подчеркнула Георгиева - "особенно важна, поскольку Китай стремится воспользоваться возможностями "большого взрыва ИИ". Готовность стран к переходу в мир искусственного интеллекта больше не является целью будущего - это уже вопрос настоящего времени".

Впрочем, Пекин уже давно воплощает этот план в жизнь. Работа по поддержке высокотехнологичных отраслей, особенно передовых производств и сферы услуг, является центральным элементом национального стратегического плана "Сделано в Китае 2025".

В рамках этого проекта Китай собирается стать мировым лидером в производстве полупроводников, биотехнологий, аэрокосмической промышленности, возобновляемых источников энергии, самоуправляемых автомобилей, искусственного интеллекта, "зеленой" инфраструктуры, логистики и других областях. На Всекитайском собрании народных представителей в прошлом месяце команда Си Цзиньпина заявила о необходимости " стимулировать усилия по модернизации промышленной системы и ускоренному развитию новых производительных сил".

Совсем недавно КПК обнародовала список государственных предприятий и конгломератов, которые возглавят новую волну перспективных отраслей, способных поднять экономику Китая. Среди наиболее приоритетных областей - искусственный интеллект, нейронауки, ядерный синтез и квантовые вычисления. За деятельностью этих организаций будет наблюдать Комиссия по надзору и управлению государственными активами.

Предприятие будет находиться под контролем Комиссии по надзору и управлению государственными активами. По словам Линь Сипэна, аналитика China Merchants Securities, ей "дано четкое указание, что развитие перспективных и зарождающихся отраслей является первостепенной задачей". "Культивируя стартапы и подразделения внутри своих экосистем, SOE будут также использовать потенциал внешних инвестиций и слияний".

Ключевым приоритетом Пекина является повышение качества роста, а не просто увеличение количественных показателей. Увеличение доли внутреннего валового продукта, создаваемого технологиями, является одним из главных приоритетов для достижения этой задачи. Недавнее исследование Bloomberg Economics показало, что к 2026 году доля высокотехнологичного сектора может сравняться с долей недвижимости.

На снимке: Центральный банк Японии. Фото: Wikimedia Commons

"У высокотехнологичного сектора есть потенциал стать гораздо более значительным источником роста", - утверждают экономисты Чанг Шу и Эрик Чжу. По прогнозам, к 2026 году спрос на технологии составит почти 19 процентов ВВП, по сравнению с 14,3 % в прошлом году. На долю сектора недвижимости придется чуть более 20% ВВП. Программа кредитования ЦБ Китая способна ускорить этот переход, особенно если эти 500 миллиардов юаней на поддержку науки и технологий станут лишь первым шагом.