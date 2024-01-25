Ралли на японском фондовом рынке столкнулось с проблемой "зомби-апокалипсиса". Пока "быки" по Nikkei 225 беззаботно игнорируют многочисленные сообщения о корпоративных зомби, но скоро им придется “бежать и прятаться“ от предстоящего падения фондового рынка. Есть много причин для беспокойства из-за того, что на японском фондовом рынке царит "иррациональное изобилие". Об этом пишет токийский журналист и бывший обозреватель Barron's и Bloomberg Уильям Песек.

На фондовом рынке Японии назревает “Зомби-апокалипсис” У Japan Inc проблема с зомби-компаниями. Изображение: Youtube Screengrab

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К их числу можно отнести высокую вероятность того, что в 2024 году Япония войдет в рецессию, последствия экономического спада в Китае, реформы, не успевающие за энтузиазмом инвесторов, и отсутствие в штаб-квартире Банка Японии уверенности в том, что экономика страны готова к существованию без количественного смягчения (QE). И вот теперь появилась новый повод для беспокойства, связанный с тем, что быки по Nikkei 225 резко ушли в отрыв: массовое появление компании-зомби.

Последние 11 лет так называемой "Абэномики" должны были стать золотой эрой для модернизации Japan Inc. В декабре 2012 года Синдзо Абэ занял пост премьер-министра, пообещав сократить бюрократический аппарат, модернизировать рынки труда, возродить инновации, запустить бум стартапов, предоставить женщинам больше прав и вернуть Токио статус главного финансового центра Азии.

Однако последний отчет исследовательской компании Teikoku Databank свидетельствует о том, что настоящим наследием Абэ стало увеличение числа корпоративных "ходячих мертвецов". Число "зомби", или убыточных, но не желающих ликвидироваться компаний, подскочило сразу на 30 процентов и достигло 11-летнего максимума. Их число за год превысило 250 тысяч, или 17 процентов от общего числа неблагополучных компаний.

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Безусловно, не последнюю роль в "зомбификации" сыграла пандемия. В период с 2021 по 2022 год число компаний-зомби выросло почти на треть. Но важно то, что многие из них едва дышали еще до прихода Covid-19. Для Японии пандемия стала наглядным подтверждением знаменитого высказывания Уоррена Баффета о том, что "только когда прилив уходит, вы обнаруживаете, кто плавал голым". Ковид произвел именно такой эффект, обнажив нездоровое число любителей поплавать нагишом среди японских корпоративных лидеров.

А вот что помогало удерживать дефляцию из года в год, так это грандиозные программы ликвидности BOJ, особенно во время правления Абэ. В марте 2013 года Абэ нанял Харухико Куроду на пост главы Банка Японии, чтобы раз и навсегда победить дефляцию.

Курода немедленно принялся за дело. Он буквально загнал рынок гособлигаций в угол и вложил деньги в акции биржевых фондов. В течение пяти лет Курода увеличил баланс Банка Японии до такой степени, что он превысил экономику Японии в 4,7 триллиона американских долларов. Однако такая гипер-агрессивная политика Центробанка Японии привела к обратным результатам.

Во-первых, в результате резкого падения курса иены в последние годы Япония стала очень уязвимой к высоким ценам на энергоносители и продукты питания. Во-вторых, отдав предпочтение смягчению денежно-кредитной политики перед реформами, правительство не смогло убедить руководителей компаний повысить заработную плату. Таким образом, в Японии сегодня инфляция растет быстрее, чем заработная плата.

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Из года в год "щедрость" японского регулятора снимала с компаний ответственность за реструктуризацию, инновации или риски. Слишком многие компании спокойно пользовались свободными денежными потоками, поступающими от Банка Японии, и не видели необходимости в преобразованиях или повышении эффективности.

Сегодня от этих последствий нельзя просто так отмахнуться, даже несмотря на, казалось бы, уверенный рост японских акций. Nikkei торгуется вблизи 34-летних максимумов, на фоне того, что иностранный капитал активно движется в Токио.

Глава Центрального банка Японии Кадзуо Уэда держит всю власть QE в своих руках. Изображение: Twitter / Screengrab

Отчасти это ралли отражает статус Японии как "безопасной гавани". В условиях хаотичного геополитического контекста японские активы кажутся безопасным местом. Это также отражает усилия последнего десятилетия по укреплению корпоративного управления. В 2014 году правящая Либерально-демократическая партия приняла кодекс управления, чем-то напоминающий британский, пытаясь повысить доходность инвестиций и поощряя компании к увеличению прибыли на капитал. Сейчас эти меры приносят свои плоды.

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В начале этого месяца Токийская фондовая биржа (TSE) начала публиковать список компаний, планирующих повысить эффективность использования капитала, чтобы привлечь больше иностранных инвесторов. "Биржа планирует обновлять этот реестр каждый месяц в надежде оказать давление на компании с целью повышения их доходности, в том числе и путем нареканий", - отметил стратег CLSA Japan Николас Смит.

Аналитик Jefferies Атул Гоял считает, что "Япония вступает в трансформационное десятилетие. Структурные изменения, вызванные новыми требованиями правительства и TSE, позволят оптимизировать распределение капитала". По словам Гояла, вторая по величине экономика Азии вступает в "золотой век", из которого инвесторы стремятся извлечь максимальную выгоду.

Хикару Ясуда, главный стратег по акциям SMBC Nikko Securities, считает, что индекс Nikkei 225 может достичь отметки 40 000 к середине 2024 года. По состоянию на 24 января индекс закрылся на отметке 36 226.Тем не менее, возникает вопрос, изменила ли Japan Inc свои взгляды соразмерно уровню активности международных фондов.

Вся ирония заключается в том, что, когда председатель Федеральной резервной системы Соединенных Штатов Алан Гринспен в декабре 1996 года заявил об "иррациональном преувеличении", он имел в виду именно Японию. И хотя подтекст заключался в том, что оценки американских технологических акций тогда были слишком высоки, Гринспен имел в виду Токио эпохи "экономики мыльных пузырей". Теперь настала очередь Японии стать объектом пристального внимания. В прошлом году и Nikkei 225, и более важный индекс Topix оказались в числе крупнейших мировых победителей, поднявшись более чем на 25 процентов. В этом году Nikkei поднялся еще на 8 с лишним процентов.

Неспособность Банка Японии "умерить пыл" или предложить план выхода из количественного смягчения заставляет быков Nikkei бежать все быстрее. "Мы давно придерживаемся мнения, что апрель — это самое раннее, когда Банк Японии сможет наконец задуматься о повышении процентных ставок и прекратить регулирование кривой доходности, - считает Кристина Клифтон, аналитик Commonwealth Bank of Australia.

Естественно, это займет гораздо больше времени. Одно из основных предположений заключается в том, что глава Центробанка Японии Кадзуо Уэда ждет, как пройдут ежегодные переговоры по заработной плате в рамках "сюнто" в этом году.

"Опираясь на первые результаты "сюнто", опубликованные в середине марта, и апрельское собрание управляющих филиалами, Банк Японии сможет подтвердить устойчивость зарплат и выйти из политики отрицательных процентных ставок в апреле", - утверждают аналитики Barclays в своей аналитической записке. "После этого мы ожидаем постепенного повышения ставок со второй половины 2024 года, но при этом уровень процентных ставок должен оставаться существенно ниже нейтрального".

В то же время американский финансовый конгломерат Bank of America в своей недавней статье назвал ралли в Японии "дежа вю", сравнив его со взлетом Nikkei в апреле-июне 2023 года. "Мы видим много общего с прошлогодним ралли", - заявили в эксперты банка, отметив, что оно было вызвано прошлогодним повышением заработной платы в профсоюзах.

Вместе с тем главный фондовый стратег SMBC Nikko Ясуда утверждает, что в этом году бычьи настроения среди иностранных инвесторов имеют больший импульс, поскольку фонды ведут "длинную игру".

Такая позиция могла бы показаться более верной, если бы Абэ, ушедший в отставку в сентябре 2020 года и успевший скончаться, сделал больше для повышения конкурентоспособности, стимулирования инноваций и создания большей экономической активности.

Преемник Абэ, Ёсихидэ Суга, за 12 месяцев своего пребывания у власти не сделал ничего, чтобы поднять экономику. Действующий премьер-министр Фумио Кисида также не предпринял никаких значимых шагов по улучшению ситуации с сентября 2021 года.

Ослабление японской иены указывает на более глубокие экономические проблемы Страны восходящего солнца. Изображение: Facebook

Главный вопрос, на который пока никто не может ответить, заключается в том, были ли изменения в корпоративном управлении, которые произошли к настоящему моменту, тем самым переломным моментом, в который так верят некоторые "быки" Nikkei.

Естественно, Япония - не единственный крупный рынок, который может быть чересчур оживленным. Как сказал в своем интервью агентству Bloomberg финансовый гуру, миллиардер, соучредитель Pimco Билл Гросс, стоимость американских акций "слишком высока". Гросс считает, что соотношение цены к прибыли около 19 для S&P 500 не соответствует рискам рецессии и высокой доходности американских облигаций. "В конечном счете, коэффициент PE должен быть более сбалансированным с реальными процентными ставками, которые сейчас относительно высоки", - утверждает Гросс.

У Китая в настоящее время наблюдается прямо противоположная проблема. Пекин рассматривает возможность принятия пакета мер по спасению акций на сумму почти 300 миллиардов долларов, в то время как акции на материке падают. Народный банк Китая в начале февраля снизит норму резервных требований для банков, что поможет сдержать падение акций на 6 триллионов долларов.

По словам главного азиатского специалиста по валютным операциям банка Mizuho Кена Чунга, иностранные инвесторы продолжают " снижать риски" в Китае и сохраняют "медвежьи настроения" в отношении деловой конъюнктуры. Однако в случае с Японией дополнительным фактором является угроза "зомби-апокалипсиса". С 2001 года Банк Японии пытается усовершенствовать программу смягчения денежно-кредитной политики. Это особенно проявилось после "шока Лемана" 2008 года и 2013 года, когда Банк Японии действительно "нажал на газ".

BOJ наводнил Японию иенами, пытаясь реанимировать компании и зомботрасли. Однако он непреднамеренно не только прозомбировал рынки, но и целые области экономики. Теперь Кисида и Уэда поставили ЦБ Японии перед неприятным выбором: сократить денежную поддержку и мириться с ростом банкротств и безработицы. Напомним, что вот уже 25 лет Токио выступает против того, чтобы неэффективные и нерентабельные компании разорялись.

Таким образом, все, кто удивлен тем, что Банк Японии оставил на этой неделе отрицательные ставки на прежнем уровне - или в течение последних шести месяцев, если уж мы заговорили об этом - просто были невнимательны.

Таким образом, все, кто удивлен тем, что Банк Японии оставил на этой неделе отрицательные ставки на прежнем уровне - или в течение последних шести месяцев, если уж мы заговорили об этом - просто были невнимательны. Существуют масса причин, и в первую очередь угроза "зомби", чтобы сомневаться в том, что Банк Японии уже в апреле повысит ставки.

Пресс-конференция Уэды на этой неделе оставила у экономистов неоднозначное впечатление об уверенности ЦБ Японии в изъятии ликвидности. По словам Такеши Ямагучи, главного экономиста Morgan Stanley MUFG, политики Банка Японии по-прежнему "осторожничают". По его словам, существует неопределенность относительно широты и масштабности. Необходимо проверить, насколько успешно развивается инфляционная спираль "зарплата-цены".

Еще одна не маловажная проблема заключается в том, что рост числа банкротств происходит на фоне возможной рецессии японской экономики. Любой дальнейший рост числа компаний-зомби может привести к дальнейшему снижению заработной платы. Все это означает, что надежды на благотворный цикл роста заработной платы, который подпитывает бум потребления, скорее всего, не оправдаются в 2024 году.

Вряд ли в этом поможет правительство, в котором царит разброд и шатание. Неужели скандалы, отвлекающие партию Кисиды от решения экономических проблем, сократят аппетиты Центробанка Японии, который рискует получить отпор от политиков из-за повышения ставок?

Фумио Кисида пытается усидеть в раскаленном кресле премьер-министра. Фотография представлена пресс-службой правительства Японии / Screengrab / ABC News

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В середине декабря прокуратура Токио провела обыски в нескольких штаб-квартирах правящей Либерально-демократической партии. Хаос в политике "может оказать понижательное давление на японские фондовые рынки", - предупреждает стратег из американского транснационального финансового конгломерата JPMorgan Chase Рие Нишихара. Поскольку премьерство Кисиды шатается вместе с экономикой, а фактор "корпоративных зомби" попадает в заголовки новостей, у "быков" Nikkei может быть гораздо больше причин бежать и прятаться, чем кажется на первый взгляд.