Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

10 захватывающих игр с открытым миром, в которые не надоедает играть месяцами

Удержать игрока так, чтобы он с интересом провел в игре десятки и сотни часов, сможет далеко не каждая игра. Сегодня мы посмотрим на лучшие игры для долгого прохождения.
[ ] для раздела Блоги
+
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
RTX 4080 дешевеет вопреки курсу
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Каждый геймер мечтает найти такую игру, в которую можно играть долго, не теряя интереса, изучая мир, выполняя захватывающие квесты и повышая свой уровень. Обычно такой игрой становится игра с открытым миром, каких выходит за последние годы все больше и больше. Но найти такую игру непросто и с каждым годом новые выскобюджетные проекты с открытом миром получают массу критики и от игроков, и от игровых журналистов. Их главная беда — это не невзрачная графика, баги или проблемы с балансом, а то, что в них банально надоедает играть уже через несколько часов. Игрок понимает, что огромный открытый мир пуст и заполнен однообразными заданиями и быстро теряет интерес к игре.

реклама

Но что же выделяет игры с открытым миром, в которые не надоедает играть месяцами? Во-первых, возможность игры бросать вам вызов даже тогда, когда вы уже одеты в отличную броню и вооружены мощным оружием, спустя пару десятков часов прокачки. Это сделать очень непросто и зачастую мы замечаем момент, когда становимся в игре практически бессмертными. Играть после этого становится просто неинтересно.

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Во-вторых, внимание к мелочам и глубоко проработанный «лор» или, как его ещё называют, «бэк» игровой вселенной. Мелочи чрезвычайно важны, ведь они дают нам понять, что игра — это не наспех скроенная декорация, а живой мир, развивающийся по своим законам. А когда вы постоянно натыкаетесь в игре на книги, разговоры NPC, которые дают понять, что игра не заканчивается на краю игровой карты, а события в ней шли своим чередом и до вашего появления — это способствует особо глубокому погружению в мир игры.

реклама

И, наконец, в-третьих, игра должна иметь большое количество хорошо срежиссированных квестов, проходя которые вы будете постоянно испытывать интерес и задавать себе вопрос — "а что же будет дальше?". Ведь примитивными автоматически генерируемыми квестами типа "принеси десять шкур" или "убей бандитов там то и там то" внимание игрока долго не удержишь. 

И сегодня мы посмотрим на десятку лучших игр с открытым миром, которые благодаря особенностям, описанным выше, позволяют играть в них недели и месяцы, не теряя интереса. 

Fallout 4

Fallout 4 был встречен игроками в 2015 году довольно скептически. Они ожидали большую RPG, а получили шутер с элементами RPG и быстро разочаровались. Но если ждать от Fallout 4 именно азартные бои, да еще учесть несколько вышедших больших DLC, то вы получите массу удовольствия, проходя эту игру. И не забывайте отстраивать поселения — это очень увлекает.

Dying Light

реклама

Dying Light предложит вам большой открытый мир, заполненный ордами зомби, в котором вам придется выживать, активно используя паркур. Смена дня и ночи, когда в темноте на охоту выходят самые сильные враги, не даст вам почувствовать себя слишком прокаченным и вооруженным. Но самое незабываемое в Dying Light — это мощные пинки, которыми вы будете расшвыривать зомби со своего пути.

Far Cry 4

Будем честны, серия игр Far Cry повернула куда-то не туда, и каждая новая игра серии получает все меньше любви игроков. Far Cry 4, вышедшая в 2014 году, была довольно прохладно встречена игроками, но сегодня, на фоне Far Cry 5 и Far Cry 6 она смотрится и играется совсем по-другому. Вроде бы, геймплейно все тоже самое — зачистка аванпостов, постепенное открытие карты и все новое и новое оружие, но в Far Cry 4 этим гораздо интереснее заниматься.

Assassin’s Creed Valhalla

реклама

Серию Assassin’s Creed постигла та же беда, что и серию Far Cry, но пока играть в нее все еще гораздо интереснее. А если смотреть на игры серии не предвзято и сравнить их с конкурентами — сразу понимаешь, что они весьма неплохи и могут увлечь вас очень надолго. Например, Assassin’s Creed Valhalla, которая выделяется довольно редким в играх сеттингом мира викингов и на высоких уровнях сложности становится гораздо интереснее, заставляя вас грамотно прокачиваться и тщательно выбирать оружие и тактику.

Assassin’s Creed Odyssey

А предшественница Assassin’s Creed Valhalla — Assassin’s Creed Odyssey, увлекает игрока южными средиземноморскими пейзажами, античным сеттингом, интересной историей и шикарными морскими баталиями. И прежде чем ругать эту игру, спросите себя — "а как бы ее встретили 10 лет назад?". 10 лет назад она бы стала суперхитом, а сегодня мы просто стали слишком требовательны к играм с открытым миром.

Horizon Zero Dawn

Horizon Zero Dawn можно назвать идеальным шутером с элементами RPG, в котором есть и огромное количество врагов, и множество оружия и тактик для борьбы с ними, интересная и захватывающая история и шикарная графика.

Grand Theft Auto V

Grand Theft Auto V — образец того, как нужно делать хорошие игры. Игра вышла 10 лет назад, но до сих пор в нее играет огромное количество игроков, как в онлайне, так и в одиночном режиме. Причем в Grand Theft Auto V интересно не только проходить миссии, но игроков захватывает на долгие часы возможность просто кататься по городу и устраивать разборки с погонями и стрельбой.

Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2 — игра от создателей Grand Theft Auto V, Rockstar Studios, которая сделана на таком же высочайшем уровне. Это вестерн, в который можно погрузиться на месяцы, найдя себе множество разных занятий. В игре отличная графика и беспрецедентное внимание к мелочам, которое погружает вас в суровый мир Дикого Запада.

The Elder Scrolls V: Skyrim

The Elder Scrolls V: Skyrim — игра легенда, ставшая для многих геймеров игрой номер один. Лор — «фундамент», на котором строится и развивается игровая система в Скайриме один из самых лучших, какой только можно себе представить, ведь на него работают и предыдущие игры серии — The Elder Scrolls IV: Oblivion и The Elder Scrolls III: Morrowind. И играя в него, буквально чувствуешь громадную игровую вселенную с долгой историей, что обеспечивает глубочайшее погружение в мир игры.

The Witcher 3: Wild Hunt

И, наконец, третий Ведьмак, игра, которую многие игроки заслуженно считают лучшей игрой всех времен на ПК. В The Witcher 3: Wild Hunt идеально все, и огромное количество геймеров он затянул в себя на месяцы, а выход обновленной версии The Witcher 3: Wild Hunt Next-Gen — хороший повод еще раз перепройти эту замечательную игру. Но есть еще один секрет, который позволит вам получить максимум эмоций от The Witcher 3: Wild Hunt. Для этого нужно прочитать книги Анджея Сапковского про Ведьмака и тогда мир Геральта и Йеннифер станет для вас просто родным.

Вот такая десятка самых захватывающих и красивых игр с открытым миром у нас получилась. Все они отличаются довольно скромными системными требованиями и с комфортом пройти их можно будет на ПК с видеокартой GeForce RTX 3050 или Radeon RX 6600. Ну а более мощная GeForce RTX 3060 справится даже с The Witcher 3: Wild Hunt Next-Gen на разумных настройках графики.

Пишите в комментарии, в какой игре вы провели больше всего времени?

Блоги автора Zystax обо всем, что связано с компьютерами, Windows и играми. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

игры the witcher 3: wild hunt grand theft auto v red dead redemption 2 the elder scrolls v: skyrim лучшие horizon zero dawn открытый мир assassin’s creed odyssey assassin’s creed valhalla
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор кольцевой лампы подсветки Streamplify Light 14
+
Главные игры апреля 2023 года
3
Ретроклокинг: претендент на звание самого быстрого процессора Socket 478
92
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-7200 XPG Lancer RGB (AX5U7200C3416G-DCLARBK) объемом 32 Гбайт
28
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B650M Mortar WIFI
35
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio White
4
Обзор и тестирование игрового монитора Mastero C2722H
12
Обзор веб-камеры Streamplify CAM
+
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Suprim X
15
Главные игры марта 2023 года
7

Интересные материалы

Ретроклокинг: претендент на звание самого быстрого процессора Socket 478
6 апреля 2023 92
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-7200 XPG Lancer RGB (AX5U7200C3416G-DCLARBK) объемом 32 Гбайт
4 апреля 2023 28

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Отряд российских диверсантов захватил Leopard 2, но принял решение затопить танк в болоте
21
Индия собирается купить сразу 700 танков Zorawar
2
США возьмёт в аренду у Южной Кореи 500 тысяч артиллерийских снарядов 155-мм
8
Иран выпустил сверхбюджетный дрон-камикадзе Me’raj 532 – уже вскоре беспилотник может появиться в РФ
6
Франция перестала закупать боеприпасы для Украины
3
4 аутсайдера рынка видеокарт – почему не все популярные видеокарты достойны попасть в игровой ПК
6
За ВСУ в роли дальнобойных снайперов "выступают" бывшие украинские биатлонистки
17
Colorful опубликовала ценники и характеристики ряда моделей GeForce RTX 4070
+
4 видеокарты NVIDIA, которые уже не будут дешеветь и подходят для требовательных игр 2023 года
5
Автопроизводитель Honda разрабатывал не имеющие аналогов вариаторы для велосипедов
+
Американский генерал на месте второго пилота полетал на истребителе Су-30МКИ
2
Курс доллара на Aliexpress опустился ниже рыночного
12
GeForce RTX 4070 приехала в магазины РФ – почему новая видеокарта NVIDIA такая дорогая
10
Контрнаступление ВСУ перенесено из-за плохой погоды и нехватки боеприпасов - The Washington Post
11
Почему Биткоин продолжает расти, и когда за 1 монету будут давать 50 000 долларов
8
AMD троллит NVIDIA, объясняя, что современным видеокартам нужно больше памяти
9
Захваченный Украиной российский танк Т-90А "Владимир" уже замечен в США в штате Луизиана
17
Пекин нашел мощное оружие против Вашингтона. И готов его использовать
6
Замороженные активы ЦБ РФ придется вернуть по завершении конфликта на Украине - Die Welt
+
Украина передала США российский танк Т-90А для изучения
3

Популярные статьи

Давний союзник США планировал тайно поставить России 40 тысяч ракет, снаряды и порох - BM
7
"Глупеют на глазах": ВС России нашли управу на переданные Киеву "умные" американские бомбы JDAM
2
10 полезных программ, которые нужны на каждом компьютере с Windows 10 и Windows 11 в 2023 году
17
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в QuadHD (Апрель)
34
Турция поставила на вооружение свой самый большой военный корабль-носитель ударных дронов Bayraktar
5
Зарабатываем в Steam: фарм кейсов в Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO)
4
Какими были СЖО в недавние времена
15
Новое ядерное оружие США позволит сдержать коллективную угрозу со стороны России и Китая - AsiaTimes
8
Репортаж с выставки Expo Electronica 2023
8
Пилот F-22 Raptor ВВС США совершил получасовой полет на истребителе Су-30МК российского производства
+

Сейчас обсуждают

ffe
15:39
Действительно не понимаешь разницы? Заведомо слабейшая сторона будет использовать всё, что под руку подвернётся и возрадуется любой помощи. Даже если янки поднимут со дна какой-нить транспорт времён ...
Т-55 уже в зоне проведения спецоперации: первые кадры с российским танком появились в сети
klopcha
15:36
57-мм пушку АЗП-57. 57мм пушка много может? Зачем нам тогда втирают про 152-155мм орудия?
На гусеничный БТР МТ-ЛБ установили пушку, прозванную "Адской молотилкой" и отправили на СВО
Vahabit
15:32
Да. не хватает MX 440 и FX 5200..))
Блеск и нищета Radeon'ов, или проверка и тестирование 14 видеокарт из моей коллекции
sergtrav
15:28
Каким образом эта параша хотя бы отдалённо относится к оверклокерам?
Ожидается подписание 11-го пакета санкций против РФ
grom9000
15:27
У тебя хром вис из-за драйверов чипсета Intel, эту проблему нашли, признали, решили. Она была связана с песочницей штатного антивируса. Я сам с ней столкнулся. Особенно свойственно сокету 1700. Днарям...
AMD похвасталась высоким fps на RX 7900 XTX в Cyberpunk 2077 с рейтрейсингом и FSR, но есть нюанс
grom9000
15:25
9 месяцев на АМД, проблем ноль, а на Нвидии было 4 проблемы (не всегда выходило из сна, ночной режим самоотключался, не открывалалась панель настроек, а в итоге сгорание HDMI).
AMD похвасталась высоким fps на RX 7900 XTX в Cyberpunk 2077 с рейтрейсингом и FSR, но есть нюанс
Владимир Г
15:24
Он тупенький просто. Наверное сейчас где то стенку бодает рядом с телеком.
Отряд российских диверсантов захватил Leopard 2, но принял решение затопить танк в болоте
FelsheR-BAN100802
15:24
Рекламу только Mi сделали!))
Xiaomi поставила на место обвиняющих её украинцев
Владимир Г
15:23
Так не выкатывали еще леопёрдов на поле боя, захватили то чего нет?
Отряд российских диверсантов захватил Leopard 2, но принял решение затопить танк в болоте
grom9000
15:22
Новые лучи мне понравились (хотя убивают даже 4090), а старые полное говно
Видеокарты GeForce RTX 4070 подешевели в отечественной рознице на следующий день после своего дебюта
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем