Каждый геймер мечтает найти такую игру, в которую можно играть долго, не теряя интереса, изучая мир, выполняя захватывающие квесты и повышая свой уровень. Обычно такой игрой становится игра с открытым миром, каких выходит за последние годы все больше и больше. Но найти такую игру непросто и с каждым годом новые выскобюджетные проекты с открытом миром получают массу критики и от игроков, и от игровых журналистов. Их главная беда — это не невзрачная графика, баги или проблемы с балансом, а то, что в них банально надоедает играть уже через несколько часов. Игрок понимает, что огромный открытый мир пуст и заполнен однообразными заданиями и быстро теряет интерес к игре.

Но что же выделяет игры с открытым миром, в которые не надоедает играть месяцами? Во-первых, возможность игры бросать вам вызов даже тогда, когда вы уже одеты в отличную броню и вооружены мощным оружием, спустя пару десятков часов прокачки. Это сделать очень непросто и зачастую мы замечаем момент, когда становимся в игре практически бессмертными. Играть после этого становится просто неинтересно.

Во-вторых, внимание к мелочам и глубоко проработанный «лор» или, как его ещё называют, «бэк» игровой вселенной. Мелочи чрезвычайно важны, ведь они дают нам понять, что игра — это не наспех скроенная декорация, а живой мир, развивающийся по своим законам. А когда вы постоянно натыкаетесь в игре на книги, разговоры NPC, которые дают понять, что игра не заканчивается на краю игровой карты, а события в ней шли своим чередом и до вашего появления — это способствует особо глубокому погружению в мир игры.

И, наконец, в-третьих, игра должна иметь большое количество хорошо срежиссированных квестов, проходя которые вы будете постоянно испытывать интерес и задавать себе вопрос — "а что же будет дальше?". Ведь примитивными автоматически генерируемыми квестами типа "принеси десять шкур" или "убей бандитов там то и там то" внимание игрока долго не удержишь.

И сегодня мы посмотрим на десятку лучших игр с открытым миром, которые благодаря особенностям, описанным выше, позволяют играть в них недели и месяцы, не теряя интереса.

Fallout 4

Fallout 4 был встречен игроками в 2015 году довольно скептически. Они ожидали большую RPG, а получили шутер с элементами RPG и быстро разочаровались. Но если ждать от Fallout 4 именно азартные бои, да еще учесть несколько вышедших больших DLC, то вы получите массу удовольствия, проходя эту игру. И не забывайте отстраивать поселения — это очень увлекает.

Dying Light

Dying Light предложит вам большой открытый мир, заполненный ордами зомби, в котором вам придется выживать, активно используя паркур. Смена дня и ночи, когда в темноте на охоту выходят самые сильные враги, не даст вам почувствовать себя слишком прокаченным и вооруженным. Но самое незабываемое в Dying Light — это мощные пинки, которыми вы будете расшвыривать зомби со своего пути.

Far Cry 4

Будем честны, серия игр Far Cry повернула куда-то не туда, и каждая новая игра серии получает все меньше любви игроков. Far Cry 4, вышедшая в 2014 году, была довольно прохладно встречена игроками, но сегодня, на фоне Far Cry 5 и Far Cry 6 она смотрится и играется совсем по-другому. Вроде бы, геймплейно все тоже самое — зачистка аванпостов, постепенное открытие карты и все новое и новое оружие, но в Far Cry 4 этим гораздо интереснее заниматься.

Assassin’s Creed Valhalla

Серию Assassin’s Creed постигла та же беда, что и серию Far Cry, но пока играть в нее все еще гораздо интереснее. А если смотреть на игры серии не предвзято и сравнить их с конкурентами — сразу понимаешь, что они весьма неплохи и могут увлечь вас очень надолго. Например, Assassin’s Creed Valhalla, которая выделяется довольно редким в играх сеттингом мира викингов и на высоких уровнях сложности становится гораздо интереснее, заставляя вас грамотно прокачиваться и тщательно выбирать оружие и тактику.

Assassin’s Creed Odyssey

А предшественница Assassin’s Creed Valhalla — Assassin’s Creed Odyssey, увлекает игрока южными средиземноморскими пейзажами, античным сеттингом, интересной историей и шикарными морскими баталиями. И прежде чем ругать эту игру, спросите себя — "а как бы ее встретили 10 лет назад?". 10 лет назад она бы стала суперхитом, а сегодня мы просто стали слишком требовательны к играм с открытым миром.

Horizon Zero Dawn

Horizon Zero Dawn можно назвать идеальным шутером с элементами RPG, в котором есть и огромное количество врагов, и множество оружия и тактик для борьбы с ними, интересная и захватывающая история и шикарная графика.

Grand Theft Auto V

Grand Theft Auto V — образец того, как нужно делать хорошие игры. Игра вышла 10 лет назад, но до сих пор в нее играет огромное количество игроков, как в онлайне, так и в одиночном режиме. Причем в Grand Theft Auto V интересно не только проходить миссии, но игроков захватывает на долгие часы возможность просто кататься по городу и устраивать разборки с погонями и стрельбой.

Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2 — игра от создателей Grand Theft Auto V, Rockstar Studios, которая сделана на таком же высочайшем уровне. Это вестерн, в который можно погрузиться на месяцы, найдя себе множество разных занятий. В игре отличная графика и беспрецедентное внимание к мелочам, которое погружает вас в суровый мир Дикого Запада.

The Elder Scrolls V: Skyrim

The Elder Scrolls V: Skyrim — игра легенда, ставшая для многих геймеров игрой номер один. Лор — «фундамент», на котором строится и развивается игровая система в Скайриме один из самых лучших, какой только можно себе представить, ведь на него работают и предыдущие игры серии — The Elder Scrolls IV: Oblivion и The Elder Scrolls III: Morrowind. И играя в него, буквально чувствуешь громадную игровую вселенную с долгой историей, что обеспечивает глубочайшее погружение в мир игры.

The Witcher 3: Wild Hunt

И, наконец, третий Ведьмак, игра, которую многие игроки заслуженно считают лучшей игрой всех времен на ПК. В The Witcher 3: Wild Hunt идеально все, и огромное количество геймеров он затянул в себя на месяцы, а выход обновленной версии The Witcher 3: Wild Hunt Next-Gen — хороший повод еще раз перепройти эту замечательную игру. Но есть еще один секрет, который позволит вам получить максимум эмоций от The Witcher 3: Wild Hunt. Для этого нужно прочитать книги Анджея Сапковского про Ведьмака и тогда мир Геральта и Йеннифер станет для вас просто родным.

Вот такая десятка самых захватывающих и красивых игр с открытым миром у нас получилась. Все они отличаются довольно скромными системными требованиями и с комфортом пройти их можно будет на ПК с видеокартой GeForce RTX 3050 или Radeon RX 6600. Ну а более мощная GeForce RTX 3060 справится даже с The Witcher 3: Wild Hunt Next-Gen на разумных настройках графики.

Пишите в комментарии, в какой игре вы провели больше всего времени?

