Объем оперативной памяти - важная характеристика игрового ПК, недостаток которой становится заметен сразу. Игры начинают фризить, программы работают медленнее, постоянно используется файл подкачки, "дергая" SSD и съедая его ресурс. И хотя большинство продвинутых материнских плат имеет четыре слота ОЗУ, просто взять и добавить памяти, когда ее стало не хватать - дело не такое простое, как кажется. В продаже может не оказаться таких же модулей, что стоят у вас, или в них могут использоваться другие чипы памяти, например, не Samsung, а Hynix.

А сборная солянка из модулей памяти с разными чипами гораздо хуже разгоняется, и даже на XMP-профиле может работать нестабильно. А бывают случаи несовместимости разных модулей, когда на конкретной материнской плате их попросту не удается заставить запуститься вместе. Поэтому большинство опытных пользователей и продвинутых геймеров предпочитают покупать память одним комплектом, сразу установив нужный объем одинаковыми модулями, которые продаются по два или четыре модуля в комплекте.

Уже более пяти лет стандартом объема ОЗУ для производительного игрового ПК остается 16 ГБ, в который пока укладываются большинство игр. Уже в 2016-2017 году требовательные игры перешагнули за порог в 8 ГБ, что сразу увеличило актуальный объем ОЗУ до 16 ГБ. Таких игр было много: Watch Dogs 2, Rise of the Tomb Raider, Mass Effect Andromeda, Grand Theft Auto V, Deus Ex: Mankind Divided, а тех, что впритык подошли к объему в 8 ГБ - еще больше, от Fallout 4 и Tom Clancy's The Division, до Ghost Recon Wildlands и Ведьмак 3: Дикая охота.

Первой игрой, которая официально потребовала 32 ГБ оперативной памяти, стал в 2022 году Returnal, шутер от третьего лица, портированный с консоли Sony PlayStation 5. Однако игры, которые перепрыгивали за отметку 16 ГБ ОЗУ, встречались и раньше - не оптимизированные проекты с утечками памяти или игры с требовательными модами. А еще - сложные стратегии и симуляторы, например, Anno 1800, которая на ПК автора при больших объемах строительства и рекордном населении потребляла до 20-22 ГБ ОЗУ.

Но при выборе оптимального объема ОЗУ в игровой ПК нужно учесть еще несколько факторов, которые оказывают заметное влияние на потребление памяти. Во-первых, чем меньше объем видеопамяти на вашей видеокарте, тем больше ОЗУ игра зарезервирует для хранения текстур и данных и иногда, на видеокартах с 4 ГБ видеопамяти, этот объем может перевалить за 16 ГБ даже с теми играми, что на мощных системах укладываются в этот объем.

Во-вторых, чем больше разрешение, в котором вы играете, тем больше ОЗУ для хранения текстур потребуют игры. И разрешения QHD и 4K нагрузят не только видеопамять, но и оперативную память, а при нехватке видеопамяти загрузка ОЗУ возрастет еще сильнее.

В-третьих, все более становятся популярны стримы игр и все больше геймеров пробуют себя на этом поприще, стримя на Twitch или YouTube. А стриминг легко поднимает требования к оперативной памяти до 16 ГБ и более в зависимости от игры. А если к стриму добавить картинку с камеры, наложенную на видео, плагины для ее обработки и улучшения звука, то можно смело добавлять еще один-два гигабайта потребления ОЗУ.

И, наконец, в-четвертых, нужно учитывать, что тестирование потребления ОЗУ играми проводятся в стерильных условиях, когда все требовательные фоновые задачи выключены. А в реальных условиях у нас часто заполнена вся панель задач: пара мессенджеров, утилиты для разгона и мониторинга железа, специфический софт для материнских плат или аудиокарт, клиенты файлообменных сетей и многое, многое другое. Но главный пожиратель оперативной памяти в 2023 году - это браузер, легко съедающий три-пять гигабайт.

Например, сейчас, когда я пишу этот блог, фоновые задачи и браузер потребляют 7.5 ГБ ОЗУ и задумай я запустить требовательную игру, придется, как минимум, закрывать браузер, а это уже напоминает начало нулевых годов, когда ОЗУ остро не хватало всем и были популярны специальные утилиты, сжимающие данные в памяти и освобождающие дополнительный объем.

Из-за этих факторов объем в 16 ГБ ОЗУ в наше время стал минимальным объемом для игрового ПК, а если посмотреть, какой объем памяти ставят в мощные ПК, то становится заметно, что 32 ГБ становится для них новым стандартом. Для игр 32 ГБ хватит еще очень надолго, а за возможность комфортно играть, не думая о фоновом софте, стоит доплатить. А если попробовать выполнить на игровом ПК требовательную работу - например, перекодировать записанное игровое видео, то сразу станет ясно, что 16 ГБ для этих целей - очень и очень мало.

Тем более, что оперативная память стандарта DDR4 стоит в 2023 году очень дешево и лучше сразу выбрать объем в 32 ГБ, которого хватит на несколько лет.

При выборе памяти DDR4 лучше ориентироваться на модули с частотой минимум 3200 МГц, и таймингом CL не выше 16, ведь эту частоту поддерживают большинство актуальных чипсетов и память не станет слабым местом в системе. Давайте посмотрим, во сколько обойдутся наборы памяти в 16 и 32 ГБ, взяв цены магазина Ситилинк, который является одной из самых распространенных торговых сетей с компьютерными комплектующими.

Для объема в 16 ГБ отлично подойдут пара быстрых модулей Kingston Fury Beast Black KF432C16BB/8, что обойдется вам в всего в 5580 рублей.

Если нужна еще более высокая частота для более производительного ПК, то можно присмотреться к модулям Kingston Fury Renegade Black KF436C16RB/8 с частотой 3600 МГц и формулой таймингов 16-20-20. К сожалению, времена, когда на рынке был большой выбор отлично разгоняющихся модулей с чипами Micron E-die или Samsung B-Die, прошли и теперь разгон - это лотерея и лучше сразу выбирать высокочастотные модули.

Набор ОЗУ объемом 32 ГБ обойдется не намного дороже, например, модули NETAC Shadow NTSDD4P32SP-16Y на 16 ГБ стоят всего 3490 рублей и объем в 32 ГБ обойдется всего в 6980 рублей.

Модули от Kingston обойдутся дороже. Например, Kingston Fury Beast Black KF432C16BB1/16 стоит 5090 рублей, что даст цену в 10180 рублей за комплект объемом 32 ГБ.

Но лучше всего покупать память сразу комплектом из двух модулей, это дает гораздо больше шансов, что внутри окажутся одинаковые чипы. Например, комплект Patriot Viper Steel PVS432G320C6K объемом 32 ГБ стоит всего 7590 рублей.

Если же сэкономить и пожертвовать низкими таймингами, то комплект памяти на 32 ГБ можно купить даже дешевле 5000 рублей! Например, взяв пару модулей Digma DGMAD43200016S.

Что касается памяти стандарта DDR5, то здесь однозначно стоит смотреть на объем в 32 ГБ и, чтобы получить солидный отрыв в производительности от модулей DDR4, выбирать не самую дешевую память. Но цены здесь уже заметно выше, например комплект Kingston Fury Beast KF556C40BBK2-32 с частотой 5600МГц обойдется в 18190 рублей.

А погоня за более низкими таймингами потребует еще больших вложений, например, Corsair DOMINATOR PLATINUM RGB CMT32GX5M2B5600C36 с формулой таймингов 36-36-36-76 стоит 30990 рублей.

Итоги

Как видите, разница в цене между объемом ОЗУ в 16 и 32 ГБ, если смотреть на достаточно быстрые модули DDR4 с частотой 3200 МГц, весьма незначительная, и в 2023 году лучше сразу покупать 32 ГБ, которых хватит на несколько лет. А вот вложения в память DDR5 потребуют уже совсем других сумм, но это память нового поколения, которая будет постепенно дешеветь.

Пишите в комментарии, а какой объем оперативной памяти стоит у вас в ПК?

