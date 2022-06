За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

На первый взгляд вопрос «Во что бы поиграть?» кажется простым и наивным, сродни тому вопросу, который мы задаем себе каждое утро - «Чем бы позавтракать?». И буквально 15-20 лет назад, когда в наших домах стали появляться компьютеры, это вопрос и правда был не так сложен, как в 2022 году, ведь, чтобы запустить игру, ее надо было сначала купить в магазине или взять у друга на CD или DVD диске, принести домой и установить на ПК. Да и объемы жестких дисков тех времен не позволяли иметь на ПК больше 10-20 игр одновременно, что довольно значительно сужало наш выбор.

Сегодня же быстрый интернет и цифровая дистрибуция игр позволяет скачать практически любую игру за несколько минут, а быстрые и объемные SSD-накопители - установить ее гораздо быстрее, чем на жесткий диск. В результате банальный вопрос «Во что бы поиграть?» внезапно становится очень сложным и широким, таким, как если бы в вашем холодильнике лежало не то, что вы купили на завтрак прошлым вечером, а все блюда мира, внезапно ставшие доступными в течение нескольких минут.

И это одновременно и плохо и хорошо, потому, что создает пресыщение и заметно снижает удовольствие, которое мы получаем от игр. Нам, геймерам из 2022 года, постоянно хочется «чего-нибудь этакого», что еще способно удивить или затронуть ностальгические струны нашей души. А интернет, если вы посещаете ресурсы, посвященные компьютерным играм, каждый день предлагает десятки и сотни новых игр, и напоминает о множестве старых, еще не пройденных хитов. И сегодня я расскажу вам, как отвечаю на вопрос «Во что бы поиграть?» для себя и как ищу интересные новинки игр и старые хиты, которые стоят внимания.

Сайты-агрегаторы с рейтингом игр

Одним из самых простых и удобных способов поиска игровых хитов всех времен являются сайты-агрегаторы с рейтингами игр, такие как Metacritic. Нам понадобятся сайты, где есть не только обзоры и рейтинги игр, полученные от игровых журналистов, но ,что гораздо важнее, пользовательские рейтинги, полученные от простых игроков. Ведь рейтинги игр, которые дают игровые журналисты и обычные пользователи, заметно различаются.

Журналисты очень часто перехваливают игры, ориентируясь на мнение авторитетных коллег или боясь обидеть крупную игровую студию, выпустившую очередное, 15-е по счету "кредо ассасина". А вот рейтинг игроков обычно гораздо менее предвзят и если купленная игра не нравится, это является хорошей мотивацией написать о своем разочаровании, чтобы о нем узнали как можно больше людей. И если мы посмотрим на сайт Metacritic, где игры отсортированы по рейтингу журналистов, то на первом месте увидим игру Disco Elysium: The Final Cut, а на втором - Half-Life 2.

А вот если отсортировать игры по рейтингу геймеров, то мы увидим на первом месте совсем другие игры - Final Fantasy XIV: Endwalker и Half-Life: Alyx. Как видите, перевес идет в сторону более новых и зрелищных игр, но это не значит, что рейтинг игровых журналистов стоит отметать полностью. Еще нужно не забыть выбрать игровую платформу и временной отрезок, в котором будут искаться игры.

И если посмотреть первую двадцатку самых топовых игр с рейтингом от игровых журналистов, то мы увидим в нем такие игры, как Grim Fandango, Diablo, Quake, Sid Meier's Civilization II, Baldur's Gate II: Shadows of Amn. Это отличные игры, но выпущенные уже более 20 лет назад и играть в них в 2022 году будет только заядлый любитель ретро игр. А вот лучшая 20-ка игр от игроков уже более приближена к реальности и мы найдем в ней Portal 2, Fallout 2, Warcraft III: The Frozen Throne, Hollow Knight и The Witcher 3: Wild Hunt и все остальные игры, которые можно смело назвать лучшими в индустрии.

Популярные игры в игровых магазинах

Отличную картину популярности игр дают игровые магазины, такие как Epic Games Store или Steam. К играм, за которые люди массово отдают свои деньги, однозначно стоит присмотреться, ведь это неплохое мерило качества игр.

Steam примечателен еще и процентом положительных обзоров, который не только показывает качество игры, но и то, как игра меняется со временем. Например, скандальная игра No Man's Sky, разочаровавшая игроков сразу после выпуска, была тщательно доработана создателями и ее рейтинг поднялся с плохеньких 73% до шикарных 90%!

Википедия

Отличная база разложенных по полочкам жанров игр есть на Википедии, которую геймеры редко используют для получения информации об играх. Перекрестные ссылки Википедии позволяют быстро перемещать между жанрами игр и находить нужные вам игры и целые игровые серии с подробными описаниями. Если вы никогда не читали на Википедии игровые статьи, то я очень рекомендую вам это сделать.

Игровые каналы на YouTube

Рейтинги описания уже вышедших игр - это, конечно, хорошо и довольно легко ищется, но как быть с инди-проектами или играми в раннем доступе? Информации по таким играм гораздо меньше, а очень часто среди них можно найти настоящий шедевр. Например, я успел довольно много поиграть в такие замечательные стратегии, как They Are Billions или Anno 1800 еще до их выхода "в печать" благодаря тому, что узнал о них из игровых каналов, посвященных стратегиям.



И раскрученный YouTube канал с миллионом подписчиков здесь вряд ли подойдет, ведь контент на таких каналах создается с расчетом на простоватого зрителя среднего уровня. А нам нужны будут каналы энтузиастов, которые пробуют множество новых игр и делают контент, рассчитанный на фанатов определенного жанра игр. Например, про новые стратегии в раннем доступе я узнаю из каналов Antik и SMBDY PLAYS, на которых оперативно выходят видео почти про все стоящие стратегии и тактические игры.





Смотрим на самые скачиваемые игры на торрентах

Еще один, довольно простой способ найти лучшие игры - это покопаться на торрент-трекерах. Санкции игровых компаний, введенные весной 2022 года, не позволяют российским геймерам купить новые игры и по сути толкают их на путь игрового пиратства. Адреса торрент-трекеров я по понятным причинам публиковать не буду, но, думаю, многие читатели их и так знают. И чтобы узнать, какие игры наиболее популярны прямо сейчас, стоит только отсортировать выдачу ссылок на самые скачиваемые игры по количеству раздающих или качающих пользователей.

Как не подцепить вирусов, если вы скачиваете игры на торрентах из-за санкций? Надо пользоваться большими торрент-трекерами, зарабатывающими на рекламе и дорожащими своей репутацией. Выбирать раздачи от известных репакеров, таких, как ставший знаменитым репакер Xatab, которые тоже имеют свои сайты и популяризируют свои репаки ради рекламы. А установщику игры и самой установленной игре стоит запретить выход в интернет, так вы избежите докачки вредоносного кода, утечки важных данных или работы майнера на вашем ПК.

Иметь много одновременно установленных игр на ПК в 2022 году возможно только при наличии SSD-накопителя объемом 1 ТБ и выше, ведь вес новых игр все чаще переваливает за 100 ГБ. Сегодня стоит отдавать предпочтения решениям с интерфейсом PCI-E в формфакторе M.2 из-за высокой скорости работы и компактности. Тройка одних из самых популярных бюджетных SSD-накопителей объемом 1 ТБ и стоимостью от 10000 до 12000 рублей в мае 2022 года в Силинке выглядит так:

Kingston NV1 SNVS/1000G.

A-Data XPG SX6000 Lite ASX6000LNP-1TT-C.

Crucial P2 CT1000P2SSD8.

Пишите в комментарии, а как ищите лучшие игры вы? И сколько игр установлено у вас одновременно?

