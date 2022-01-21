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Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 4

Среди стратегий, выпущенных за последние 20 лет, есть много хитов, не уступающих Warcraft III, StarCraft II или Age of Empires II, но незаслуженно забытых.
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Один из главных факторов, почему нас так сильно увлекают стратегические игры, это вызов, который нам бросает их искусственный интеллект. Хотя называть искусственным интеллектом алгоритмы нахождения пути, эффективной постройки зданий и набора войск, совмещенные с молниеносным микро менеджментом, довольно громко, но это название уже давно прижилось в стратегиях.

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В 2022 году, когда настоящий искусственный интеллект на основе обучающихся нейронных сетей уже бросает вызов топовым игрокам в стратегиях Dota 2 или StarCraft II: Wings of Liberty, а большинство стратегий сразу затачиваются под игру в онлайн с живыми противниками, обычный ИИ однопользовательских стратегий переживает не лучшие времена. А ведь это главное, чем цепляет нас стратегия, бросая вызов нашему интеллекту.

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Казалось бы, годы идут, процессорные мощности возросли в сотни раз за последние 20 лет, но очень часто, играя в одну из новых стратегий, я вижу, что искусственный интеллект противников остался на уровне Warcraft III: The Frozen Throne, Age of Empires II: The Age of Kings или Sid Meier’s Civilization III, а часто и вовсе уступает им.
Например, безнадежно глупый ИИ игры Sid Meier’s Civilization VI стал одним из главных объектов критики игроков, а ведь он работает в походовом режиме, что дает гораздо больше времени на расчет действий, чем игра в реальном режиме времени.

Из-за этого игра во многие старые стратегии часто приносит больше удовольствия и азарта, несмотря на устаревшую графику и карты, на которых уже давно знаешь каждый куст. Я до сих пор помню первое потрясающее впечатление от ИИ в стратегии Warcraft III: The Frozen Throne, когда враг вовремя ретируется бегством, чтобы спасти войско. В отличие от большинства стратегий, где юниты врага смело бросаются на десятикратно превосходящее войско игрока, изображая из себя камикадзе, это выглядело очень по-человечески.

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Еще одна проблема, которая может резко уменьшить реиграбельность стратегии - жестко фиксированные градации уровня сложности. Когда на уровне сложности "средне" вы начинаете постоянно побеждать компьютерного противника, а уровень "сложно" поднимает планку так высоко, что вы понимаете, что не сможете одолеть ИИ даже после полугода тренировок. Это делает игру бессмысленной, ведь все время выигрывать, как и все время проигрывать, мало кому доставит удовольствие уже после десятка партий.

Из-за этих факторов я все время ищу старые стратегии, которые в плане увлекательности геймплея еще могут задать жару новинкам, и предлагаю присоединиться к этому поиску и вам. Давайте посмотрим еще одну пятерку некогда очень популярных стратегий, но уже основательно позабытых в 2022 году.

Казаки: Европейские войны

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В этой подборке будут сразу три игры от компании GSC Game World, ставшей знаменитой после создания игр серии S.T.A.L.K.E.R. В начале 2000-х годов компания GSC Game World выпустила сразу несколько стратегий, долгое время удерживающих внимание игроков и верхние строчки чартов игровых журналов. Первой игрой компании стала стратегия "Казаки: Европейские войны" и опровергая поговорку "первый блин комом", она стразу стала хитом.

Действие игры происходит в XVII веке и может перейти в XVIII век, юниты 16 доступных стран имеют соответствующее эпохе вооружение, а здания и постройки сохраняют историческую идентичность. На первый взгляд геймплей игры очень похож на популярную в то время Age of Empires II: The Age of Kings, но сразу после начала игры вы почувствуете, что это не просто "клон" удачной игры. Во-первых, в "Казаки: Европейские войны" доступны сразу шесть видов ресурсов: дерево, еда, камень, золото, железо, уголь.

Причем уголь и железо критически важны для юнитов и зданий с огнестрельным оружием, а золото - для юнитов наемников. Ну а в случае отсутствия еды юниты игрока банально начинают умирать. Во-вторых, в "Казаки: Европейские войны" в боях принимали участие сотни, а иногда и тысячи юнитов, что для 2000 года и системных требований - Pentium 200 МГц и 32 МБ ОЗУ, было просто потрясающе. Игра отлично выглядела визуально тогда и даже сейчас неплохо смотрится за счет изометрии с поддержкой высоких разрешений.

Завоевание Америки

Успех игры "Казаки: Европейские войны" помог GSC Game World быстро, уже в 2002 году, выпустить еще одну стратегию - "Завоевание Америки", использующую движок предыдущей игры. Но надо признать, что графически из движка выжали максимум, создав отличную детализированную изометрическую картинку, за счет чего игра выглядела намного свежее "Казаки: Европейские войны". Подросли и системные требования, теперь игра требовала уже Pentium III.

В игре было затронуто время освоения американского континента. От первого появления европейских исследователей на землях Нового Света, создания ими колоний, до основания США. Геймплей "Завоевания Америки" практически полностью повторяет идеи из "Казаки: Европейские войны", за исключением нескольких незначительных нюансов.

Казаки II: Наполеоновские войны

Через три года, в 2005 году, GSC Game World закончила работу над продолжением знаменитых "Казаков", выпустив "Казаки II: Наполеоновские войны". В игре был сделан упор на сражения, а экономика заметно упростилась, как это было модно в те годы после выхода популярных стратегий Command & Conquer: Generals и Warhammer 40,000: Dawn of War. У войск появились такие параметры, как боевой дух и усталость, а местность стала влиять на скорость продвижения войск. 

У игры, по сравнению с первой частью, заметно повысился порог вхождения, а некоторые огрехи, например, слабоватый ИИ, не дали ей добиться популярности первой части. Но если "Казаки II: Наполеоновские войны" воспринимать не как продолжение "Казаки: Европейские войны", а как игру, позволяющую погрузиться в атмосферу войн начала 19-го века и сосредоточиться на прохождении кампании, то она заиграет совсем другими красками.

SimCity 4

Любители градостроительных стратегий, похожих на SimCity, в последние годы увлечены игрой Cities: Skylines, которая собрала все лучшие наработки серии SimCity и не теряет популярности уже почти семь лет, с 2015 года. Но играть только в Cities: Skylines невозможно даже самому ярому любителю градостроительства, а ведь выросло уже целое поколение игроков, пропустившее игры SimCity.

С какой игры лучше начать знакомство с серией? Я думаю, лучше всего с SimCity 4, вышедшей в 2003 году и ставшей первой игрой в серии, использующей 3D-движок. SimCity 4 стала и одной из самых высоко оцененных игроками игр серии, в первую очередь за отличное сочетание постепенно увеличивающейся сложности игрового процесса, делающей ее доступной для новичков, и глубины, позволяющей долго отстраивать свой город опытным игрокам.

Homeworld

А что делать тем, кто уже глубоко устал и от бесчисленных сражений "стенка на стенку" в духе Age of Empires II: The Age of Kings, так и от игр про постройку городов? Правильно, отправляться в космос! Одной из первых трехмерных стратегий про космос стала игра Homeworld, вышедшая в далеком 1999 году. Причем трехмерность в игре была не только у моделей кораблей, но и у игрового поля, ставшего полностью доступным в трех измерениях.

В Homeworld вам предстоит строить свой флот из различных кораблей, улучшать их, исследовать технологии, собирать ресурсы и воевать. Но эти действия, знакомые нам по многим стратегиям, разработчикам из Relic Entertainment удалось довести до идеала. В 2015 году игру переиздали под названием Homeworld Remastered, улучшив графику, добавив новые визуальные эффекты и оптимизировав интерфейс.

Для стратегий всегда была важна не только видеокарта, рисующая графику, но и процессор, обсчитывающий поведение сотен юнитов. В 2022 году выбрать хороший процессор для сбалансированного игрового ПК стало очень просто. В первую очередь, из-за широкого наличия в продаже сразу трех поколений шестиядерников от Intel, цены на которые постоянно снижаются. Во-вторую, из-за необъяснимого роста цен на шестиядерники от AMD, сделавшего их неконкурентоспособными, что заметно облегчило выбор пользователей.

Шустрый Core i5-10400F доступен в Ситилинке по цене всего чуть более 12000 рублей. Добавив пару тысяч, можно купить еще более производительный Core i5-11400F. И даже новинка на ядре Alder Lake под новый сокет 1700, легко обставляющая в играх восьмиядерники прошлого поколения, Core i5-12400F, стоит вполне умеренно для такого уровня производительности.

Прошлые выпуски: 

Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году

Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 2

Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 3

Пишите в комментарии, какие еще стратегии стоит добавить в этот список?








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