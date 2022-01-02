Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году

Среди стратегий, выпущенных за последние 20 лет, есть много хитов, не уступающих Warcraft III, StarCraft II или Age of Empires II, но незаслуженно забытых.
[ ] для раздела Блоги
+
Рухнула цена RTX 3060 Gigabyte
Слив Asus Gaming RTX 3060 - дешевле нет нигде
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет
RTX 3060 Ti MSI Gaming подешевела на порядок
-18 000р на MSI RTX 3070
Рухнула на порядок цена 3060 Ti ASUS
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Наверное, каждый из геймеров, пытаясь вспомнить интересные игры прошлого, которые стоит перепройти, замечал, что в первую очередь вспоминаются только хиты, которые у всех на слуху. Вот и я, выбирая в какую бы неизбитую стратегию поиграть, столкнулся с ситуацией, когда в памяти остались только хиты, в которые наиграны уже сотни и тысячи часов.
Warcraft III: The Frozen Throne, Age of Empires II: The Age of Kings, переизданная уже два раза, StarCraft II: Wings of Liberty, Sid Meier's Civilization V, Warhammer 40,000: Dawn of War и Anno 1404 - играя в эти великолепные хиты, многие из нас пропустили множество отличных стратегий, которые однозначно стоит попробовать.

реклама

Начав подбирать стратегии для этого блога, я выбрал временные рамки примерно от 1999 и до 2015 года и был приятно удивлен, что многие стратегии этого периода, даже не такие известные хиты, как в списке выше, вполне пристойно выглядят на экране даже в 2022 году. В этом заслуга не только разрабатывавших их дизайнеров и художников, но и преданной армии фанатов, делающих для любимых игр патчи, позволяющие им работать в высоком разрешении на широкоэкранных мониторах.

анонсы и реклама
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming
-19 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
- 5000р на RTX 3060 Gigabyte
DDR 5 - 64Gb за 64 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

А вот еще одно наблюдение не обрадовало - жанр стратегий окончательно сформировался к началу 2000-х годов и с тех пор я не вижу нового слова в жанре. Чего-то такого, что бы удивило так, как RPG элементы, внедренные в Warcraft III: The Frozen Throne в 2002 году или битвы огромных армий в Rome: Total War в 2004 году.
В жанре наблюдается явный застой и дефицит новых идей и, несмотря на то, что графика в стратегиях становится все более продвинутой, а количество юнитов все больше, игровые механики остались теми же, что и почти 30 лет назад.

реклама

Но, пробуя играть в стратегии, которые оставались на втором плане, в тени хитов, можно найти игровые жемчужины, которые за счет своих особенностей отлично "зайдут" именно вам и станут вашими любимыми играми. А можно встретить и редкие игровые механики, которые оказались не востребованы жанром, но в отдельно взятой игре работают на удивление хорошо. Но главное при запуске таких игр - дать себе время на адаптацию к графике, которая уже не поражает воображение, и время на то, чтобы освоить основы игры и понять ее суть.

Command & Conquer: Red Alert 2

Начать хочу с одной из самых старых стратегий в подборке, вышедшей еще в далеком 2000 году. Несмотря на возраст, Command & Conquer: Red Alert 2 отлично выглядит в 2022 году, позволяя играть в широкоэкранных разрешениях. Но главный секрет визуальной привлекательности - изометрическая графика, достигшая своего расцвета в тот период. Многие изометрические стратегии тех лет выглядели намного красивее, чем выполненные в 3D, которое очень нагружало слабые ПК тех лет и не могло выдавать пристойную картинку в стратегиях.

реклама

Command & Conquer: Red Alert 2 - яркий представитель серии Command & Conquer, с большим количеством разнообразных юнитов, динамичным игровым процессом и множеством нововведений, которые потом заимствовали другие стратегии, например, вызов бомбового удара по определенной местности. Отличают серию отличный сюжет, оригинальные фракции и качественные режиссированные видеовставки с живыми актерами, имеющие продолжительность в кампании Command & Conquer: Red Alert 2 более часа!

Command & Conquer 3: Tiberium Wars

Очень жаль, что серия уникальных стратегий Command & Conquer практически прекратила свое существование, и одной из последних игр серии стала игра Command & Conquer 3: Tiberium Wars, вышедшая в 2007 году. Вам предстоит побороться за одну из уникальных фракций в Третьей мировой войне, разразившейся 2047 году из-за контроля за запасами уникального минерала тиберия. Даже сейчас, спустя 14 лет после выхода, графика в Command & Conquer 3: Tiberium Wars выглядит достойно, а динамичные бои и уникальные "фишки" серии не дадут вам заскучать.

Sid Meier’s Civilization IV

реклама

Очередная игра из знаменитой серии пошаговых стратегий Sid Meier’s Civilization IV вышла в 2005 году. Для неискушенного игрока все игры этой серии кажутся абсолютно одинаковыми, где меняется только графика, заметно улучшающаяся в каждой новой игре. Однако "дьявол кроется в деталях", разработчики, студия Firaxis, оставляя основные механики игры без изменения, радикально меняет мелочи, которые сильно влияют на игровой процесс. 

Например, в Sid Meier’s Civilization IV каждое боевое подразделение накапливало опыт в сражениях, карта состояла из квадратов, впоследствии замененных на шестиугольники, а вместо привычных городов-государств были небольшие цивилизации. Варвары в Sid Meier’s Civilization IV могли захватывать чужие города и основывать свои собственные. Графика в Sid Meier’s Civilization IV, конечно, не может соперничать с Sid Meier’s Civilization VI, но выглядит приятно и в 2022 году.

The Lord of the Rings: The Battle for Middle-earth II

Шикарная кинотрилогия "Властелин колец", снятая режиссёром Питером Джексоном в 2001-2003 годах стала исключением, показавшим, что вполне реально снять отличный фильм по отличной книге. Нужно только затратить достаточно времени и труда, о чем совсем забыли современные режиссеры. Фильмы "Властелин колец" сделали очень популярной вселенную Средиземья, хоббитов, орков и эльфов и это не могло не отразиться на компьютерных играх.

Одной из лучших игр по "Властелину колец" стала стратегия The Lord of the Rings: The Battle for Middle-earth II, вышедшая 2006 году. В стратегии доступные несколько рас и большое количество разнообразных юнитов разной специализации: пехота, дистанционные бойцы, копейщики, кавалерия и осадные юниты. Доступны юниты-герои с развитыми RPG элементами, оказывающие радикальное влияние на ход боя.

Режим «Война кольца» внедряет в игру элементы гибрида пошаговой стратегии и схватки в реальном времени, давая возможность управлять войсками на глобальной карте. Графика The Lord of the Rings: The Battle for Middle-earth II отлично смотрится сегодня, в 2022 году и, по моему мнению, это самая недооцененная игра в этой подборке.

Rise of Nations: Thrones and Patriots

Rise of Nations: Thrones and Patriots отличный гибрид, умудрившийся удачно совместить в себе идеи Sid Meier’s Civilization и Age of Empires II. Игра вышла в 2004 году и является дополнением к оригинальной игре Rise of Nations. Вам доступны 24(!) уникальные нации со своими особенностями и с шестью типами правления по типу Sid Meier’s Civilization и постройка Чудес Света, дающих отличные бонусы в сражениях и экономике. А множество уникальных юнитов, сражающихся в режиме реального времени, дают этой умной игре динамику, не достижимую для игр серии Sid Meier’s Civilization.

Подобрав себе несколько старых стратегий по душе, можно надолго забыть о кризисе полупроводников и шокирующих ценах на видеокарты, что, скорее всего, продлится и весь 2022 год. Ведь для игр из этой подборки вполне хватит самого недорого процессора с четырьмя потоками и встроенной графикой Radeon Vega 3 или UHD Graphics 630, например, AMD Athlon 3000G или Intel Pentium Gold G6500 из Ситилинка.

Пишите в комментарии, играли ли вы в эти стратегии? И какие еще можете добавить в этот список? 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

подборка игры лучшие ретро ностальгия ретрогейминг стратегии стратегии в реальном времени
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор игровой гарнитуры ASUS TUF Gaming H1
11
Игровая индустрия: итоги 2021 года — основные номинации
14
Обзор и тестирование модулей оперативной памяти DDR5-5200 XPG Lancer (AX5U5200C3816G-CLABK) объемом 32 Гбайт
36
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 3 3300Х и Core i3-10325 в связке с GPU GeForce RTX 2060 и Radeon RX 5600 XT
16
Обзор недорогих корпусов AeroCool 2021 года
26
Игровая индустрия: итоги 2021 года — специальные номинации
26
В погоне за производительностью: процессоры – декабрь 2021
24
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: декабрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
16
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime Z690-A
9
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 3 3300Х и Core i5-9400F в связке с GPU GeForce RTX 2060 Super и Radeon RX 5700
30

Интересные материалы

В погоне за производительностью: процессоры – декабрь 2021
27 декабря 2021 24
Игровая индустрия: итоги 2021 года — специальные номинации
27 декабря 2021 26
Обзор недорогих корпусов AeroCool 2021 года
28 декабря 2021 26
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe GoodRAM IRDM M.2 (IR-SSDPR-P34B-01T-80) объемом 1 ТБ
21 декабря 2021 71
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 5500 XT
20 декабря 2021 31
Обзор и тестирование модулей оперативной памяти DDR5-5200 XPG Lancer (AX5U5200C3816G-CLABK) объемом 32 Гбайт
30 декабря 2021 36

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Вблизи ядра Земли обнаружены породы, оставшиеся со времен формирования Солнечной системы
17
Российские геймеры перешли на ультрабюджетные видеокарты GeForce GT 1030 и GeForce GT 730
92
Итоги 2021 года на игровом рынке – дорогие видеокарты, прорыв Windows 11 и провал NVIDIA RTX
61
Rockstar очень быстро завершила рождественское событие в GTA Online — игроки недовольны и требуют его вернуть
13
Удовольствие за 27 рублей: в Steam вышла Clownfield 2042 — игра-пародия на Battlefield 2042
10
В 2022 году наступит криптозима, а Биткоин опустится до 20 000 долларов – эксперты РБК
47
Новое вредоносное ПО использует избыточное выделение ресурсов SSD для обхода мер безопасности
5
Intel вынуждает производителей материнских плат убрать поддержку набора команд AVX-512
12
Арнольд Шварценеггер поздравил фанатов World of Tanks с наступающим новым годом
31
На Aliexpress продают ещё не вышедший процессор AMD, о разработке которого ранее не было известно
53
Гиперкар Volar eVTOL будет летать на скорости 220км/ч на высоте до 1000м и поступит в продажу в 2028
10
Новые подробности о Haunted Chocolatier — новом проекте от разработчика инди-бестселлера Stardew Valley
+
Детали отменённого экшена Bully 2 от Rockstar: масштабный игровой мир с мелкими деталями, реалистичная физика и многое другое
+
В январе 2022 года Эфир подорожает до $6000, что приведёт к росту цен на видеокарты – Cryptonews
32
В Японии представлен первый в мире концепт гибрида автобуса и поезда
12
«Онлайн» The Witcher 3 Wild Hunt в Steam демонстрирует рост после выхода второго сезона сериала «Ведьмак»
2
Наиболее полная информация о процессорах Intel за 4 дня до анонса – тактовые частоты, TPD и цены
15
Майнер рассказал о 2-кратном падении доходов на ферме по добыче Эфира, состоящей из 371 видеокарты
14
AMD представит на CES 2022 новые APU Ryzen 6000 с частотой до 5 ГГц и новую видеокарту для ноутбуков
100
Учёные Института Вейцмана вплотную приблизились к выращиванию человеческих органов в лаборатории
7

Популярные статьи

Почему я так и не купил видеокарту в 2021 году
250
Обзор туалетной бумаги - по просьбам телезрителей
104
Игровая индустрия: итоги 2021 года — основные номинации
14
Обзор игровой гарнитуры ASUS TUF Gaming H1
11
Так ли опасны вышки мобильной связи, как об этом говорят, и насколько опасен сам мобильный телефон
17
Обзор проводной/Bluetooth гарнитуры Harper HB-707 с системой активного шумоподавления (ANC)
27
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году
+

Сейчас обсуждают

Катерина Стец
01:08
Читеры?
Почему я так и не купил видеокарту в 2021 году
Зю
01:01
Ребята, влетевшие в Alder Lake, продолжают страдать
Asus признала брак материнской платы ROG Maximus Z690 Hero и запустила программу отзыва
ev_rus
01:01
Ты типичный пример дурня из либерастни, с промытой башкой, поздравляю. Это как раз тот случай, когда команда Навального не рассчитала и наехала на человека во власти перед выборами, пусть и богатого, ...
Вступил в силу закон, обязывающий крупные иностранные IT-компании открывать свои филиалы в России
Евгений Владимирович
01:01
Практически не играл с 207 года, всё правильно описание в статье. Да и системные требования не угонишься. Игру отправил в топку. А так, прикольная была
По каким причинам игроки бросают игру World of Tanks и что в ней больше всего их раздражает
OsirisD2
00:52
судя по твоим всратым комментам, у тебя круглый год руки трясутся от пьяного угара)
Вступил в силу закон, обязывающий крупные иностранные IT-компании открывать свои филиалы в России
Никита Ермолаев
00:49
Месяц назад взял, на вид новый. Пишет платиновый сэмпл попался. За 19500 с промокодом.
На Aliexpress продают ещё не вышедший процессор AMD, о разработке которого ранее не было известно
ev_rus
00:46
Дурень, Володин отличный мужик, пусть и во власти. Песочит местных чинуш даже без камер и журналистов, не любит лизоблюдов, мне мужики знакомые рассказывали наблюдали. Регион вообще был в разрухе, всю...
Вступил в силу закон, обязывающий крупные иностранные IT-компании открывать свои филиалы в России
BorealSine
00:43
MSI сила, последние 3 поколения за платами msi, лучшая цена - качество за ними и большего не нужно. Asus пали сильно в качестве, а ценник лютый, rampage серия ещё более менее по-моему, но там неодеква...
Asus признала брак материнской платы ROG Maximus Z690 Hero и запустила программу отзыва
lesik78
00:40
пилюля была сладкой, но недолгой
Новые BIOS могут окончательно лишить процессоры Intel Alder Lake возможности работы с AVX-512
ev_rus
00:37
Бондаренко молодой популист Жириновский, на дурочках, которые не жили в Поволжье при Союзе, плюсов и минусов не знают, только тот грамотнее интереснее был, и то в госдуме видим как закончил. А этот ме...
Вступил в силу закон, обязывающий крупные иностранные IT-компании открывать свои филиалы в России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем