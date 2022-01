За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Наверное, каждый из геймеров, пытаясь вспомнить интересные игры прошлого, которые стоит перепройти, замечал, что в первую очередь вспоминаются только хиты, которые у всех на слуху. Вот и я, выбирая в какую бы неизбитую стратегию поиграть, столкнулся с ситуацией, когда в памяти остались только хиты, в которые наиграны уже сотни и тысячи часов.

Warcraft III: The Frozen Throne, Age of Empires II: The Age of Kings, переизданная уже два раза, StarCraft II: Wings of Liberty, Sid Meier's Civilization V, Warhammer 40,000: Dawn of War и Anno 1404 - играя в эти великолепные хиты, многие из нас пропустили множество отличных стратегий, которые однозначно стоит попробовать.

Начав подбирать стратегии для этого блога, я выбрал временные рамки примерно от 1999 и до 2015 года и был приятно удивлен, что многие стратегии этого периода, даже не такие известные хиты, как в списке выше, вполне пристойно выглядят на экране даже в 2022 году. В этом заслуга не только разрабатывавших их дизайнеров и художников, но и преданной армии фанатов, делающих для любимых игр патчи, позволяющие им работать в высоком разрешении на широкоэкранных мониторах.

А вот еще одно наблюдение не обрадовало - жанр стратегий окончательно сформировался к началу 2000-х годов и с тех пор я не вижу нового слова в жанре. Чего-то такого, что бы удивило так, как RPG элементы, внедренные в Warcraft III: The Frozen Throne в 2002 году или битвы огромных армий в Rome: Total War в 2004 году.

В жанре наблюдается явный застой и дефицит новых идей и, несмотря на то, что графика в стратегиях становится все более продвинутой, а количество юнитов все больше, игровые механики остались теми же, что и почти 30 лет назад.

Но, пробуя играть в стратегии, которые оставались на втором плане, в тени хитов, можно найти игровые жемчужины, которые за счет своих особенностей отлично "зайдут" именно вам и станут вашими любимыми играми. А можно встретить и редкие игровые механики, которые оказались не востребованы жанром, но в отдельно взятой игре работают на удивление хорошо. Но главное при запуске таких игр - дать себе время на адаптацию к графике, которая уже не поражает воображение, и время на то, чтобы освоить основы игры и понять ее суть.

Command & Conquer: Red Alert 2

Начать хочу с одной из самых старых стратегий в подборке, вышедшей еще в далеком 2000 году. Несмотря на возраст, Command & Conquer: Red Alert 2 отлично выглядит в 2022 году, позволяя играть в широкоэкранных разрешениях. Но главный секрет визуальной привлекательности - изометрическая графика, достигшая своего расцвета в тот период. Многие изометрические стратегии тех лет выглядели намного красивее, чем выполненные в 3D, которое очень нагружало слабые ПК тех лет и не могло выдавать пристойную картинку в стратегиях.

Command & Conquer: Red Alert 2 - яркий представитель серии Command & Conquer, с большим количеством разнообразных юнитов, динамичным игровым процессом и множеством нововведений, которые потом заимствовали другие стратегии, например, вызов бомбового удара по определенной местности. Отличают серию отличный сюжет, оригинальные фракции и качественные режиссированные видеовставки с живыми актерами, имеющие продолжительность в кампании Command & Conquer: Red Alert 2 более часа!

Command & Conquer 3: Tiberium Wars

Очень жаль, что серия уникальных стратегий Command & Conquer практически прекратила свое существование, и одной из последних игр серии стала игра Command & Conquer 3: Tiberium Wars, вышедшая в 2007 году. Вам предстоит побороться за одну из уникальных фракций в Третьей мировой войне, разразившейся 2047 году из-за контроля за запасами уникального минерала тиберия. Даже сейчас, спустя 14 лет после выхода, графика в Command & Conquer 3: Tiberium Wars выглядит достойно, а динамичные бои и уникальные "фишки" серии не дадут вам заскучать.

Sid Meier’s Civilization IV

Очередная игра из знаменитой серии пошаговых стратегий Sid Meier’s Civilization IV вышла в 2005 году. Для неискушенного игрока все игры этой серии кажутся абсолютно одинаковыми, где меняется только графика, заметно улучшающаяся в каждой новой игре. Однако "дьявол кроется в деталях", разработчики, студия Firaxis, оставляя основные механики игры без изменения, радикально меняет мелочи, которые сильно влияют на игровой процесс.

Например, в Sid Meier’s Civilization IV каждое боевое подразделение накапливало опыт в сражениях, карта состояла из квадратов, впоследствии замененных на шестиугольники, а вместо привычных городов-государств были небольшие цивилизации. Варвары в Sid Meier’s Civilization IV могли захватывать чужие города и основывать свои собственные. Графика в Sid Meier’s Civilization IV, конечно, не может соперничать с Sid Meier’s Civilization VI, но выглядит приятно и в 2022 году.

The Lord of the Rings: The Battle for Middle-earth II

Шикарная кинотрилогия "Властелин колец", снятая режиссёром Питером Джексоном в 2001-2003 годах стала исключением, показавшим, что вполне реально снять отличный фильм по отличной книге. Нужно только затратить достаточно времени и труда, о чем совсем забыли современные режиссеры. Фильмы "Властелин колец" сделали очень популярной вселенную Средиземья, хоббитов, орков и эльфов и это не могло не отразиться на компьютерных играх.

Одной из лучших игр по "Властелину колец" стала стратегия The Lord of the Rings: The Battle for Middle-earth II, вышедшая 2006 году. В стратегии доступные несколько рас и большое количество разнообразных юнитов разной специализации: пехота, дистанционные бойцы, копейщики, кавалерия и осадные юниты. Доступны юниты-герои с развитыми RPG элементами, оказывающие радикальное влияние на ход боя.

Режим «Война кольца» внедряет в игру элементы гибрида пошаговой стратегии и схватки в реальном времени, давая возможность управлять войсками на глобальной карте. Графика The Lord of the Rings: The Battle for Middle-earth II отлично смотрится сегодня, в 2022 году и, по моему мнению, это самая недооцененная игра в этой подборке.

Rise of Nations: Thrones and Patriots

Rise of Nations: Thrones and Patriots отличный гибрид, умудрившийся удачно совместить в себе идеи Sid Meier’s Civilization и Age of Empires II. Игра вышла в 2004 году и является дополнением к оригинальной игре Rise of Nations. Вам доступны 24(!) уникальные нации со своими особенностями и с шестью типами правления по типу Sid Meier’s Civilization и постройка Чудес Света, дающих отличные бонусы в сражениях и экономике. А множество уникальных юнитов, сражающихся в режиме реального времени, дают этой умной игре динамику, не достижимую для игр серии Sid Meier’s Civilization.

Подобрав себе несколько старых стратегий по душе, можно надолго забыть о кризисе полупроводников и шокирующих ценах на видеокарты, что, скорее всего, продлится и весь 2022 год. Ведь для игр из этой подборки вполне хватит самого недорого процессора с четырьмя потоками и встроенной графикой Radeon Vega 3 или UHD Graphics 630, например, AMD Athlon 3000G или Intel Pentium Gold G6500 из Ситилинка.

Пишите в комментарии, играли ли вы в эти стратегии? И какие еще можете добавить в этот список?