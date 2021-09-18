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10 неплохих стратегий последних 10 лет, которые вы скорее всего пропустили, часть 2

Поиграть во все игры самостоятельно не хватит времени, но в этом блоге мы вспомним неплохие стратегии, на которые стоит обратить внимание любителям жанра.
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В первую часть блога хорошие стратегии, к которым стоит присмотреться, конечно же, не уместились и сегодня мы вспомним еще десяток неплохих игр этого жанра временного периода 2011-2021 годов. В таких поисках иногда удается раскопать жемчужину, в которую можно будет с азартом играть не один месяц.

Warlock: Master of the Arcane

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Игра Warlock: Master of the Arcane, разработанная компанией Ino-Co Plus в 2012 году, перенесет вас в фэнтезийный мир Ardania, известный нам по играм серии Majesty. Вам предстоит стать великим магом и возглавить огромную империю, магия в которой используется как основная военная сила. Игра относится к пошаговым стратегиям и внешне напоминает последние игры серии Sid Meier's Civilization.

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Эта пошаговая стратегия была также известна под названием Eador. Masters of the Broken World и была выпущена в 2013 году компанией Snowbird Games. Игра удачно сочетает в себе лучшие механики знаменитых игр Heroes of Might & Magic, Total War и Galactic Civilizations и может увлечь любителя пошаговых стратегий очень надолго.

Anno 1800

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Anno 1800 - седьмая часть игровой серии экономических стратегий Anno, была разработана студией Ubisoft Blue Byte и в 2019 году выпущена компанией Ubisoft. С этой игрой случилась парадоксальная ситуация - поклонники экономических стратегий и игр серии Anno от нее в восторге, а остальная масса геймеров не оценила Anno 1800 или пропустила ее вовсе. На сайте Метакритик рейтинг игры составляет всего 81 балл из 100, а на нашей конференции ветка игры практически пустует.

И если вы пропустили эту замечательную игру, или она не понравилась вам на старте, в 2019 году, то очень рекомендую попробовать ее сейчас. За два года разработчики выпустили несколько больших DLC с огромным количеством контента, а число небольших улучшений, делающих игровой процесс более удобным, перевалило за сотню. В игре вам предстоит налаживать производство десятков товаров и снабжение нескольких видов жителей на островах с разнообразными ресурсами. Перевозить товары придется на парусниках, пароходах и дирижаблях, строя сложные логистические цепочки.

Prison Architect

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Prison Architect - экономический симулятор управляющего тюрьмы, вышедший в 2016 году из-под пера студии Introversion Software. В Prison Architect вам придется отстраивать свою тюрьму, нанимать персонал и обеспечивать безопасное проживание заключенных. Есть и режим, в котором вам придется сбегать из тюрем, построенных другими игроками, в шкуре заключенного.

Battlefleet Gothic: Armada 2

Стратегия в реальном времени Battlefleet Gothic: Armada 2 была разработана студией Tindalos Interactive в 2019 году. Игра перенесет вас в знаменитую вселенную Warhammer 40,000, которая оказалась идеальным полем для выращивания разнообразных стратегий, количество которых уже перевалило за десяток. Действие игры происходит в далеком космосе, где вам предстоит принять участие в грандиозных сражениях между армадами кораблей различных типов.

Crusader Kings 2

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Глобальная стратегия Crusader Kings 3, вышедшая год назад, оказалась очень популярной и уже имеет неплохую фан-базу, а вот ее предшественница, Crusader Kings 2, такой популярностью похвалиться в свое время не могла. Игра вышла в 2012 году от разработчика Paradox Development Studio и перенесет вас во временной период с 769 до 1453 года. Вам предстоит выбрать одну из феодальных династий и с помощью военной силы, экономики и политики вести ее к процветанию сквозь века средневековья.

В тылу врага: Штурм 2

Стратегия в реальном времени В тылу врага: Штурм 2, известная на западе под именем Men of War: Assault Squad 2, вышла в 2014 году у разработчика Digitalmindsoft. В игре вам предстоит сразиться на полях сражений Второй мировой войны, используя более 250 различных видов боевой техники и 200 типов юнитов. Бои в игре отличает динамика и накал действий, а главный путь к победе лежит через захват и удержание контрольных точек.

Planet Coaster

Реалистичный симулятор парка развлечения Planet Coaster был разработан и выпущен компанией Frontier Developments в 2016 году. В игре вам предстоит строить и развивать парки развлечений, привлекая туристов. Из игр этого жанра Planet Coaster имеет одни из самых высоких оценок игровой прессы и игроков и может похвастаться неплохой графикой.

Tropico 4

Tropico - серия экономических стратегий, в которых вам предстоит примерить на себя облик латиноамериканского диктатора и развивать свою страну с помощью торговли и международных связей. Четвертая часть франшизы - Tropico 4, была разработана студией Haemimont Games в 2011 году и полюбилась игрокам заметно больше, чем пятая и шестая части. Несмотря на 10 лет, прошедших с момента выпуска игры, ее графика все еще выглядит неплохо, а игровой процесс может увлечь на пару недель.

SimCity (2013)

Игра Cities: Skylines уже больше пяти лет удерживает планку лучшего градостроительного симулятора и многие игроки уже позабыли, что были и другие игры подобного жанра. И если вы ищете игру, похожую на Cities: Skylines, то стоит обратить внимание на SimCity, вышедшую в 2013 году у знаменитой студии Maxis. Игра является перезапуском серии игр SimCity и получила отличные стратегические механики, с помощью которых вам предстоит отстроить огромный город и заселить его жителями, удовлетворив все их нужды. 


Дефицит видеокарт, после некоторой передышки летом 2021 года, вновь набирает обороты и у многих геймеров, оставшихся без видеокарт, при чтении подобных блогов возникает вопрос - "на чем играть в эти игры?". К счастью, стратегии всегда были не особо требовательным жанром и все игры из этой подборки, даже высокотехнологичная Anno 1800, неплохо пойдут даже на недорогой GeForce GT 1030 из Ситилинка.

А если вам нужен больший FPS, то можно присмотреться к GeForce GTX 1050 Ti, которая позволит поиграть практически во все новинки игр, пусть и на минимальных настройках.

Итоги

Вот такая вторая десятка стратегий, достойных вашего внимания, у меня получилась. Каждая из них способна увлечь на долгое время, а их системные требования, что очень важно сегодня, совсем невысокие.

Пишите в комментарии, какие еще стратегии стоит добавить в этот список?


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