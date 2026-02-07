Вероятнее всего, первая миссия с участием Starship будет беспилотной

Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, пишет, что компания SpaceX (США) сообщила инвесторам о планах сосредоточиться на организации первой за последние десятилетия высадке на Луну. Ради этой цели американская компания готова повременить с освоением Марса, что было главным приоритетом для SpaceX и Илона Маска. Источник изображения: SpaceXПо данным издания, первая высадка на Луну в рамках миссии SpaceX может состояться в марте 2027 года. При этом первая миссия будет беспилотной, то есть без участия людей. Предполагается, что это будет демонстрационный полёт для тестирования и отработки посадки и технологий разрабатываемой многоразовой ракеты Starship. За ним могут последовать уже пилотируемые миссии с участием людей.

Как известно, миссии на Марсе также предусматривали подобный механизм: беспилотные космические корабли, а затем – экипажи астронавтов. Однако текущий план означает смену приоритетов в пользу Луны и отказ от цели запустить пять космических кораблей на Марс до 2026 года.

Последний раз люди высаживались на Луну ещё в 1972 году, когда NASA провела миссию «Аполлон-17» (Apollo 17). Астронавты Юджин Сернан и Харрисон Шмитт были последними, кто ступил на поверхность спутника, проведя там более трёх дней.