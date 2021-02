Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

В 2021 году опять стал популярным майнинг на одной видеокарте в игровом ПК. А почему бы и не помайнить, если даже старенькая GeForce GTX 1060 приносит почти 3000 рублей "чистыми" в месяц? Конечно, найдутся в комментариях и те, кто запишет такого геймера, майнящего на единственной видеокарте, в "проклятые майнеры", которые виноваты в диких ценах на видеокарты, но тут уже возникают вопросы в адекватности этого комментатора.

В блоге "Разбираемся, как одновременно майнить и играть на примере видеокарты GeForce GTX 1060", я показал, что можно успешно майнить и одновременно играть даже в довольно требовательные игры на распространенной GeForce GTX 1060. Но, как правильно заметили комментаторы, а я всегда прислушиваюсь к умным комментариям, новая игра на минимальных настройках, сжирающая половину хешрейта видеокарты - это спорное решение, ни рыба ни мясо. А Fallout 2, The Elder Scrolls III: Morrowind или Heroes of Might and Magic III, "затертые до дыр" и пройденные 10 раз, тоже не особо привлекают в 2021 году.

Поэтому я решил сделать огромную подборку игр, которые минимально напрягают видеокарту и при этом неплохо выглядят в 2021 году, сохраняя возможность дать игроку приятные эмоции при прохождении. При этом игры будет не самые "попсовые", про которые многие уже успели позабыть. И это будет отличный повод вспомнить их, и пройти снова. Для удобства я поделил их по жанрам.

Стратегии

Начать стоит со стратегий, так как по реиграбельности у этого жанра нет конкурентов. В любимую стратегию можно играть годами, не теряя интереса.

Sid Meier's Civilization 5

Это будет главная стратегия в этой подборке, и по реиграбельности, и по качеству, и по графике, которая не нуждается в представлении. Вышла она 10 лет назад, но количество играющих в нее человек до сих пор сравнимо с Sid Meier's Civilization 6.



Company of Heroes

В отличие от неторопливой "Цивы", Company of Heroes, стратегия про Вторую мировую войну, потребует от вас не только шустро соображать, но и молниеносно отвечать на действия врага. Relic Entertainment умеют делать динамичные стратегии.

Age of Empires 2 HD

HD-переиздание знаменитой стратегии позволит с комфортом поиграть на широкоэкранном мониторе, но не путайте его с переизданием Age of Empires II: Definitive Edition, оно уже гораздо требовательнее к видеокарте и не подойдет в наш список.





Disciples II: Dark Prophecy

Мрачная и готическая пошаговая стратегия Disciples II: Dark Prophecy никогда не была так популярна, как Heroes of Might and Magic III, но пройти ее однозначно стоит. Признаюсь, у меня она стоит даже выше "Героев" по игровым симпатиям, и наиграл я в нее раз в пять больше часов.





Heroes of Might and Magic V

Пятым героям тоже не удалось достигнуть популярности третьей части, и "фан-база" у них гораздо меньше, но все равно игра остается одной из лучших в жанре. Разрабатывала игру российская компания Nival.





Warhammer 40.000: Dawn of War - Soulstorm

Третье и самое лучшее, по мнению многих, дополнение к игре Warhammer 40.000: Dawn of War вышло в 2008 году и даже в наше время играется "на ура", при этом практически не напрягая видеокарту, что нам и надо.





Демиурги 2

Отличная стратегия от Nival с пошаговыми боями, которая очень понравится любителям Hearthstone. Собирайте наборы заклинаний, комбинируйте их, и за счет этого побеждайте.





Операция Silent Storm

Еще одна отличная тактическая стратегия от Nival, на этот раз на тему Второй мировой войны, отличающаяся полным разрушением зданий, что дает применять необычные тактики боя. Ее я и прохожу сейчас, уже в третий или четвертый раз.





Anno 1404: Venice

Одна из лучших экономических стратегий, которая и в 2021 году выглядит отлично, а увлечь может на месяцы. Сложная, вдумчивая, и до мелочей продуманная игра.







Spore

Увлекательный симулятор жизни, в котором вы будете создавать разнообразные организмы и вести их сквозь тысячелетия к процветанию. Аналогов у игры нет, и, похоже, не предвидится в ближайшее время.





Stronghold

Популярная градостроительная стратегия 2021 года получила HD-переиздание и даже сейчас отлично смотрится. Стройте неприступные замки и отбивайтесь от врагов, не забывая о складах и налогах.





Космические рейнджеры 2: Доминаторы

Знаменитая российская игра, которую трудно отнести к одному, определенному жанру. Ведь в ней есть элементы RPG, пошаговой стратегии, текстового квеста, стратегии в реальном времени, экшена и аркады. Вам предстоит бороться с Доминаторами в огромной вселенной, модернизируя свой корабль и решая множество побочных квестов.





RPG или Ролевые игры

Diablo II: Lord of Destruction

Легендарная "Диабла" не устаревает, что доказывает ремастер Diablo II: Resurrected от Blizzard, выходящий в скором времени. Но после выхода ужасного по качеству ремастера Warcraft III: Reforged я бы не стал возлагать особые надежды на Diablo II: Resurrected, лучше пройти старый добрый Lord of Destruction в оригинале.





Fallout 3

Fallout 3 разочаровал многих, а после выхода гораздо более качественного и каноничного Fallout: New Vegas оказался позабыт, но на фоне Fallout 76 он просто отличен, все познается в сравнении и пройти его еще раз определенно стоит.





Fallout: New Vegas

А если вы давно не проходили Fallout: New Vegas, то сейчас самое время. ИМХО, это лучшая трехмерная игра во вселенной Fallout и, судя по всему, останется такой навсегда.





Risen

Какую бы игру не делали Piranha Bytes, у них получается Gothic. Risen - не исключение, RPG "средней руки", которая вполне может увлечь на пару недель и в 2021 году. Ролевая система проста и понятна, монстры разнообразны, графика неплоха, а квесты интересны - что еще нужно любителю серии Gothic?





Titan Quest

Игра - "Убийца Диабло", которой почти удалось выполнить это предназначение. С первых минут вы почувствуете огромный труд и бюджеты, вложенные в игру, ведь придраться тут не к чему - прекрасная графика, сюжет, анимации боя и ролевая система. В этой игре все сделано на отлично и пройти ее еще раз однозначно стоит. Тем более, что последнее дополнение - Atlantis, она получила в 2019 году, спустя 13(!) лет после выхода самой игры.





Sacred Underworld

Дополнение к игре Sacred, тоже пытавшейся стать "Убийцей Диабло". Эту миссию игра провалила, но все равно заняла свое место в сердцах игроков - большой мир, хорошо проработанная ролевая система и отличная для своего времени графика сделали свое дело.





Vampire: The Masquerade – Bloodlines

Неплохая RPG про вампиров, сделанная на движке Source от Valve, который дал ей отличную физику и графику для 2004 года. Игра в наше время основательно подзабыта, но скоро выходит ее продолжение - Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, и перед ним стоит пройти первую часть.





Шутеры и гонки

Half-Life 2

Страшно представить, но легендарной игре Half-Life 2 в этом году исполняется 17 лет! Целых 17 лет мы ждем Half-Life 3 от Valve, а получили пока только небольшие дополнения - Half-Life 2: Episode One и Half-Life 2: Episode Two и VR-игру Half-Life: Alyx. Не знаю как вам, а мне до сих пор графика Half-Life 2 кажется приятной и не устаревшей, и раз в 3-4 года я прохожу игру и два эпизода-продолжения в "один присест".





Portal

Еще одна игра от Valve, которая укладывается в наши системные требования. Гениальная игра головоломка, проходить которую одно удовольствие.





Dark Messiah of Might and Magic

Ураганный экшен с элементами RPG, с отличной физикой, которая работает на игрока, ведь вы можете пнуть врага в костер или на колья. В игре прекрасная атмосфера темного фэнтези, а выглядит она замечательно даже сейчас, спустя 14 лет после выхода.





Return to Castle Wolfenstein

Неустаревающая классика шутеров, где мы будем сражаться с нацистами и нечистью разнообразным оружием. Графически игра уже не впечатляет но, если вы застали начало нулевых, и играли в такие игры в свое время, то поиграйте минут пять, и не заметите, как перестанете обращать внимание на графику, полностью погрузившись в игровой процесс.





Painkiller

Ураганный экшен с тысячами врагов, прущих на игрока нескончаемыми волнами. Сейчас такой жанр находится в упадке, а в свое время это был хит и почти игра года.





Grand Theft Auto: San Andreas

Эта часть серии GTA в свое время поразила игроков своими масштабами и интересной историей. Вы удивитесь, но и сейчас большое количество игроков продолжают регулярно играть в Grand Theft Auto: San Andreas, достаточно посмотреть, сколько идет ее стримов на ютубе.





Enclave

Мрачный фентезийный экшен с элементами RPG вышел в 2003 году, но выглядит неплохо и сегодня. Я считаю его одним из лучших по графике из игр на модифицированном движке от Quake III Arena.





Burnout Paradise

Гоночная игра с элементами гонок на выживание, где вам будет доступен огромный город и множество машин. Физика движения машин и разрушений выполнена на отлично, а дополняет игру шикарный саундтрек.





FlatOut: Ultimate Carnage

Еще одна гонка на выживание, в которой разрушению подчинен весь игровой процесс. Вы можете снести и разрушить половину трассы и уничтожить машины соперников, а графически игра выглядит на 5 даже сегодня. А физический движок просто поражает своей эффективностью, глядя на эту игру на моем одноядерном Athlon 64 в 2007 году, я удивлялся, как игра успевает обсчитать сотни объектов, летящих по трассе при столкновениях.





Need for Speed Underground 2

Need for Speed Underground 2 - гонка совсем другого плана, здесь вас встретят шикарные авто, их тюнинг и ночной город. Гонка сразу стала хитом и полюбилась игрокам.

Need for Speed: Most Wanted

А Need for Speed: Most Wanted, вышедший следом, стал гонкой мечты, воплотившей в себе все желания игроков. Игра остается одной из самых популярных игр серии Need for Speed, ведь это был финальный аккорд серии, перед падением в выпуск череды однотипных и быстро надоедающих гонок.





Вот такой список из 30 игр у меня получился. Пришлось поломать голову, что включать в него, а что - нет, ведь запустить S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля или Warcraft III: The Frozen Throne вы догадаетесь и без блогов. А вот некоторые хорошие игры оказались подзабыты, и встретить про них информацию удается нечасто.

Пишите в комментарии, какие еще игры вы бы добавили в этот список?