Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

30 лучших игр, в которые можно играть одновременно с майнингом Ethereum на слабой видеокарте

В 2021 году многие майнят на игровых ПК, но это не повод отказываться от игр. Давайте выберем "неизбитые" и реиграбельные игры с приятной графикой, не напрягающие видеокарту.
[ ] для раздела Блоги
2
RTX 3060 Ti - много в наличии, смотри
RTX 3070 - много плат и цена пошла вниз из-за падения криптовалют
Еще одна RTX 3070 по сниженной цене
RTX 4000 дешевле чем 3060 Ti
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

В 2021 году опять стал популярным майнинг на одной видеокарте в игровом ПК. А почему бы и не помайнить, если даже старенькая GeForce GTX 1060 приносит почти 3000 рублей "чистыми" в месяц? Конечно, найдутся в комментариях и те, кто запишет такого геймера, майнящего на единственной видеокарте, в "проклятые майнеры", которые виноваты в диких ценах на видеокарты, но тут уже возникают вопросы в адекватности этого комментатора.

реклама

В блоге "Разбираемся, как одновременно майнить и играть на примере видеокарты GeForce GTX 1060", я показал, что можно успешно майнить и одновременно играть даже в довольно требовательные игры на распространенной GeForce GTX 1060. Но, как правильно заметили комментаторы, а я всегда прислушиваюсь к умным комментариям, новая игра на минимальных настройках, сжирающая половину хешрейта видеокарты - это спорное решение, ни рыба ни мясо. А Fallout 2, The Elder Scrolls III: Morrowind или Heroes of Might and Magic III, "затертые до дыр" и пройденные 10 раз, тоже не особо привлекают в 2021 году.

анонсы и реклама
Необычная RTX 3080 - цена сильно больше 200 тр
На порядок снижена цена на LG NanoCell 55"
RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3090
-20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое
RTX 3070 дешевле всего в Compeo.ru
Самый продающийся в Ситилинке процессор еще подешевел
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25%
30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке
<b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь
Много RTX 3090 в XPERT.RU



реклама

Поэтому я решил сделать огромную подборку игр, которые минимально напрягают видеокарту и при этом неплохо выглядят в 2021 году, сохраняя возможность дать игроку приятные эмоции при прохождении. При этом игры будет не самые "попсовые", про которые многие уже успели позабыть. И это будет отличный повод вспомнить их, и пройти снова. Для удобства я поделил их по жанрам.

Стратегии

Начать стоит со стратегий, так как по реиграбельности у этого жанра нет конкурентов. В любимую стратегию можно играть годами, не теряя интереса.

Sid Meier's Civilization 5

Это будет главная стратегия в этой подборке, и по реиграбельности, и по качеству, и по графике, которая не нуждается в представлении. Вышла она 10 лет назад, но количество играющих в нее человек до сих пор сравнимо с Sid Meier's Civilization 6.

реклама


Company of Heroes

В отличие от неторопливой "Цивы", Company of Heroes, стратегия про Вторую мировую войну, потребует от вас не только шустро соображать, но и молниеносно отвечать на действия врага. Relic Entertainment умеют делать динамичные стратегии. 

реклама


Age of Empires 2 HD

HD-переиздание знаменитой стратегии позволит с комфортом поиграть на широкоэкранном мониторе, но не путайте его с переизданием Age of Empires II: Definitive Edition, оно уже гораздо требовательнее к видеокарте и не подойдет в наш список.


Disciples II: Dark Prophecy

Мрачная и готическая пошаговая стратегия Disciples II: Dark Prophecy никогда не была так популярна, как Heroes of Might and Magic III, но пройти ее однозначно стоит. Признаюсь, у меня она стоит даже выше "Героев" по игровым симпатиям, и наиграл я в нее раз в пять больше часов.


Heroes of Might and Magic V

Пятым героям тоже не удалось достигнуть популярности третьей части, и "фан-база" у них гораздо меньше, но все равно игра остается одной из лучших в жанре. Разрабатывала игру российская компания Nival.


Warhammer 40.000: Dawn of War - Soulstorm

Третье и самое лучшее, по мнению многих, дополнение к игре Warhammer 40.000: Dawn of War вышло в 2008 году и даже в наше время играется "на ура", при этом практически не напрягая видеокарту, что нам и надо.


Демиурги 2

Отличная стратегия от Nival с пошаговыми боями, которая очень понравится любителям Hearthstone. Собирайте наборы заклинаний, комбинируйте их, и за счет этого побеждайте.


Операция Silent Storm

Еще одна отличная тактическая стратегия от Nival, на этот раз на тему Второй мировой войны, отличающаяся полным разрушением зданий, что дает применять необычные тактики боя. Ее я и прохожу сейчас, уже в третий или четвертый раз.


Anno 1404: Venice

Одна из лучших экономических стратегий, которая и в 2021 году выглядит отлично, а увлечь может на месяцы. Сложная, вдумчивая, и до мелочей продуманная игра.


Spore

Увлекательный симулятор жизни, в котором вы будете создавать разнообразные организмы и вести их сквозь тысячелетия к процветанию. Аналогов у игры нет, и, похоже, не предвидится в ближайшее время.


Stronghold

Популярная градостроительная стратегия 2021 года получила HD-переиздание и даже сейчас отлично смотрится. Стройте неприступные замки и отбивайтесь от врагов, не забывая о складах и налогах.


Космические рейнджеры 2: Доминаторы

Знаменитая российская игра, которую трудно отнести к одному, определенному жанру. Ведь в ней есть элементы RPG, пошаговой стратегии, текстового квеста, стратегии в реальном времени, экшена и аркады. Вам предстоит бороться с Доминаторами в огромной вселенной, модернизируя свой корабль и решая множество побочных квестов.


RPG или Ролевые игры

Diablo II: Lord of Destruction

Легендарная "Диабла" не устаревает, что доказывает ремастер Diablo II: Resurrected от Blizzard, выходящий в скором времени. Но после выхода ужасного по качеству ремастера Warcraft III: Reforged я бы не стал возлагать особые надежды на Diablo II: Resurrected, лучше пройти старый добрый Lord of Destruction в оригинале.


Fallout 3

Fallout 3 разочаровал многих, а после выхода гораздо более качественного и каноничного Fallout: New Vegas оказался позабыт, но на фоне Fallout 76 он просто отличен, все познается в сравнении и пройти его еще раз определенно стоит.


Fallout: New Vegas

А если вы давно не проходили Fallout: New Vegas, то сейчас самое время. ИМХО, это лучшая трехмерная игра во вселенной Fallout и, судя по всему, останется такой навсегда.


Risen

Какую бы игру не делали Piranha Bytes, у них получается Gothic. Risen - не исключение, RPG "средней руки", которая вполне может увлечь на пару недель и в 2021 году. Ролевая система проста и понятна, монстры разнообразны, графика неплоха, а квесты интересны - что еще нужно любителю серии Gothic?


Titan Quest

Игра - "Убийца Диабло", которой почти удалось выполнить это предназначение. С первых минут вы почувствуете огромный труд и бюджеты, вложенные в игру, ведь придраться тут не к чему - прекрасная графика, сюжет, анимации боя и ролевая система. В этой игре все сделано на отлично и пройти ее еще раз однозначно стоит. Тем более, что последнее дополнение - Atlantis, она получила в 2019 году, спустя 13(!) лет после выхода самой игры.


Sacred Underworld

Дополнение к игре Sacred, тоже пытавшейся стать "Убийцей Диабло". Эту миссию игра провалила, но все равно заняла свое место в сердцах игроков - большой мир, хорошо проработанная ролевая система и отличная для своего времени графика сделали свое дело.


Vampire: The Masquerade – Bloodlines

Неплохая RPG про вампиров, сделанная на движке Source от Valve, который дал ей отличную физику и графику для 2004 года. Игра в наше время основательно подзабыта, но скоро выходит ее продолжение - Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, и перед ним стоит пройти первую часть.


Шутеры и гонки

Half-Life 2

Страшно представить, но легендарной игре Half-Life 2 в этом году исполняется 17 лет! Целых 17 лет мы ждем Half-Life 3 от Valve, а получили пока только небольшие дополнения - Half-Life 2: Episode One и Half-Life 2: Episode Two и VR-игру Half-Life: Alyx. Не знаю как вам, а мне до сих пор графика Half-Life 2 кажется приятной и не устаревшей, и раз в 3-4 года я прохожу игру и два эпизода-продолжения в "один присест".


Portal

Еще одна игра от Valve, которая укладывается в наши системные требования. Гениальная игра головоломка, проходить которую одно удовольствие.


Dark Messiah of Might and Magic

Ураганный экшен с элементами RPG, с отличной физикой, которая работает на игрока, ведь вы можете пнуть врага в костер или на колья. В игре прекрасная атмосфера темного фэнтези, а выглядит она замечательно даже сейчас, спустя 14 лет после выхода.


Return to Castle Wolfenstein

Неустаревающая классика шутеров, где мы будем сражаться с нацистами и нечистью разнообразным оружием. Графически игра уже не впечатляет но, если вы застали начало нулевых, и играли в такие игры в свое время, то поиграйте минут пять, и не заметите, как перестанете обращать внимание на графику, полностью погрузившись в игровой процесс.


Painkiller

Ураганный экшен с тысячами врагов, прущих на игрока нескончаемыми волнами. Сейчас такой жанр находится в упадке, а в свое время это был хит и почти игра года.


Grand Theft Auto: San Andreas

Эта часть серии GTA в свое время поразила игроков своими масштабами и интересной историей. Вы удивитесь, но и сейчас большое количество игроков продолжают регулярно играть в Grand Theft Auto: San Andreas, достаточно посмотреть, сколько идет ее стримов на ютубе.


Enclave

Мрачный фентезийный экшен с элементами RPG вышел в 2003 году, но выглядит неплохо и сегодня. Я считаю его одним из лучших по графике из игр на модифицированном движке от Quake III Arena.


Burnout Paradise

Гоночная игра с элементами гонок на выживание, где вам будет доступен огромный город и множество машин. Физика движения машин и разрушений выполнена на отлично, а дополняет игру шикарный саундтрек.


FlatOut: Ultimate Carnage

Еще одна гонка на выживание, в которой разрушению подчинен весь игровой процесс. Вы можете снести и разрушить половину трассы и уничтожить машины соперников, а графически игра выглядит на 5 даже сегодня. А физический движок просто поражает своей эффективностью, глядя на эту игру на моем одноядерном Athlon 64 в 2007 году, я удивлялся, как игра успевает обсчитать сотни объектов, летящих по трассе при столкновениях.


Need for Speed Underground 2

Need for Speed Underground 2 - гонка совсем другого плана, здесь вас встретят шикарные авто, их тюнинг и ночной город. Гонка сразу стала хитом и полюбилась игрокам.

 

Need for Speed: Most Wanted

А Need for Speed: Most Wanted, вышедший следом, стал гонкой мечты, воплотившей в себе все желания игроков. Игра остается одной из самых популярных игр серии Need for Speed, ведь это был финальный аккорд серии, перед падением в выпуск череды однотипных и быстро надоедающих гонок.


Вот такой список из 30 игр у меня получился. Пришлось поломать голову, что включать в него, а что - нет, ведь запустить S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля или Warcraft III: The Frozen Throne вы догадаетесь и без блогов. А вот некоторые хорошие игры оказались подзабыты, и встретить про них информацию удается нечасто.

Пишите в комментарии, какие еще игры вы бы добавили в этот список?

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 2.0 из 5
голосов: 4
Добавить в закладки

Теги

подборка игры майнинг ethereum выбор гайд лучшие майнеры nicehash
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы ASRock X570 Taichi Razer Edition
27
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: февраль 2021
28
Битва процессоров: Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
4
Kingdom Come Deliverance: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
20
Битва игровых компьютеров: Core i5-10400F & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5600 ХТ
14
Обзор и тестирование корпуса Deepcool Gamer Storm Macube 310P
4
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti
38
Watch Dogs Legion: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
15
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: февраль 2021
25
Assassin's Creed Valhalla и Assassin's Creed Odyssey: тестирование лучших игровых компьютеров
12

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: февраль 2021
18 февраля 2021 25
Ретроклокинг: доисторический Overclocking
13 февраля 2021 205
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti
19 февраля 2021 38
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: февраль 2021
24 февраля 2021 28
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe WD Black SN850 объемом 2 ТБ
11 февраля 2021 46
Обзор и тестирование материнской платы ASRock X570 Taichi Razer Edition
24 февраля 2021 27

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Перекупщики на Авито предлагают GeForce RTX 3060 в любом количестве по относительно низким ценам
69
Курс Ethereum всего за сутки обвалился на 25%, ощутимо снизив прибыльность майнинга
216
71 смартфон HUAWEI завершил жизненный цикл в 2021 году и не получит прошивку EMUI 11
26
Энтузиаст сравнил графику оригинальной Diablo II с ремастером (дополнено)
39
Курс Ethereum менее чем за сутки вырос на 23% - доходность майнинга находится на пиковых значениях
49
30 смартфонов Xiaomi получили прошивку MIUI 12.5
4
Близится финальный этап «Американских горок» – криптовалютные Киты толкают Биткоин в затяжное пике
18
Ноутбуки на процессорах AMD теряют до 48% скорости при отключении от розетки, а Intel всего 10%
39
Клиенты криптобиржы PDAX купили Биткоины за 6000 $ и не хотят их возвращать обратно
4
Эксперты Tomshardware опровергли миф о деградации графического чипа видеокарт после майнинга
73
Геймеры получат от Epic Games 26,5 миллионов долларов за материальный ущерб от лутбоксов
4
Несмотря на проблемы в CD Projekt RED, февральское обновление Cyberpunk 2077 всё же может выйти в срок
12
Redmi Note 8 Pro продолжает дешеветь – игровой CPU, 64 Мп камера 6/128 Гб и NFC со скидкой 4000р
6
Полиция арестовала самую известную девушку-хакера, взломавшую MK 11, RDR 2 и множество других игр
22
Австралиец, разогнавший AMD FX-8320 до 7,3 ГГц, сравнил процессор с ядерным реактором
2
Акции Тесла упали на 20% за день - как тебе такое, Илон Маск
21
Биткоин и Ethereum резко просели, но геймерам пока что не стоит обнадёживаться
106
Резкое падение курса Эфира увеличило время окупаемости GeForce RTX 3060 Ti на 2 месяца
51
Создатель Ethereum заявил, что запустит снижающий доход апдейт EIP-1559 несмотря на протест майнеров
19
Новая версия AGESA ускорит L3 кэш процессоров AMD Ryzen
11

Популярные статьи

Linux Mint, Windows 8.1 или Windows 10 LTSB - разбираемся на практике, что выбрать для старого ПК
47
Ищу разницу между GDDR5 и GDDR6 на GTX 1650 и нахожу ее в игровых тестах
25
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: февраль 2021
28
Как я решил проблему перегрева SSD Intel 525 mSATA
31
Видеокарты могут не вернуться в магазины до конца 2021 года – 5 советов от бывалого ждуна
57
История о том, как я чуть не стал майнером, но остался геймером несмотря на выгоду и большой доход
39
Ключ для Windows 10 Pro продают за 600 рублей на весенней распродаже
Обзор и тестирование материнской платы ASRock X570 Taichi Razer Edition
27
Битва процессоров: Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
4
Краткий обзор док-станции для HDD от ORICO
28

Сейчас обсуждают

Дмитрий Петров
07:36
Саня Оптер как всегда прав оказался, он сразу говорил это МММ
Создатель Ethereum заявил, что запустит снижающий доход апдейт EIP-1559 несмотря на протест майнеров
Megard
07:30
Для геймеров ничего не изменится, перестанут копать эфир начнут копать что нить другое.
Создатель Ethereum заявил, что запустит снижающий доход апдейт EIP-1559 несмотря на протест майнеров
Анатолий Михайлов
07:28
Чего мне так не фортит... Ещё купил коинов а он рухнул на 7%и всплывать не собирается.. Трейдеры торгуйте COSMOS .. А разраба МОНЕРО ждёт мужик в наколках за гаража и ( на почках возмещу ущерб
Клиенты криптобиржы PDAX купили Биткоины за 6000 $ и не хотят их возвращать обратно
Inttz
07:26
А я искренне не понимаю,как твой i5 2300 в связке с медленной памятью что то не ограничивает и как в него нет упора
Ищу разницу между GDDR5 и GDDR6 на GTX 1650 и нахожу ее в игровых тестах
wwr222
07:26
В поте лица трудятся...Надо еще персонал нанять,чтоб платочком этот пот со лба стирали...
Взлом серверов CD Projekt стал сущим кошмаром для разработчиков Cyberpunk 2077 — Bloomberg
Beta Version
07:24
Преступник должен сидеть и это должно быть примером для других преступников.
Взломавшая Red Dead Redemption 2 хакерша сообщила, что её сдали полиции
Inttz
07:23
Слезятся глаза?
Intel Core i9-11900K оказался быстрее AMD Ryzen 7 5800X в тестовом пакете Geekbench 5
Эдуард Кузнецов
07:20
За 34,5
Intel Core i9-11900K оказался быстрее AMD Ryzen 7 5800X в тестовом пакете Geekbench 5
1 1
07:19
Полиция заботливо сообщили адвокату террориста, что террориста планируют скоро арестовывать. Чтобы террорист морально подготовился. помедитировал. Принял тёплый расслабляющий душ. Принял успокоительн...
Взломавшая Red Dead Redemption 2 хакерша сообщила, что её сдали полиции
Илья Прохоров
07:15
Те времена прошли и больше не вернутся. ЕIP введут тольуо в июле. Есть еще 4 мес майнинга с таким профитом, затем профит будет ниже, но есть другие монеты. Думаю цена эфира скакнет в несколько раз , ...
Создатель Ethereum заявил, что запустит снижающий доход апдейт EIP-1559 несмотря на протест майнеров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем