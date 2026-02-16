Сайт Конференция
Блоги
Nacvark
Британское подразделение Sony предлагает пользователям арендовать консоль PlayStation 5
По наиболее выгодному тарифу пользователю придётся отдавать за аренду консоли 9 фунтов стерлингов в месяц

Британское подразделение Sony запускает экспериментальную программу, предоставляющую пользователям возможность арендовать игровую консоль PlayStation 5 Digital Edition с 825 GB памяти на срок до 3 лет. Эксперимент распространяется и на другое оборудование, включая Pro-версию консоли, беспроводной контроллер, PlayStation VR2 и другое.Источник изображения: SonyВ случае, если британский пользователь решит взять в аренду PlayStation 5 Digital Edition на 3 года, ему придётся платить 9,95 фунтов стерлингов в месяц. Аренда на более короткий срок, 24 и 12 месяцев, обойдётся дороже – 10,49 и 14,59 фунтов стерлингов соответственно. При этом существует услуга аренды без конкретных сроков (вернуть консоль можно в любой момент, даже через месяц), но тогда придётся платить 19,49 фунтов стерлингов в месяц.

Портал TechPowerUp подсчитал, что 36-месячная аренда PlayStation 5 обойдётся британцу в 358,2 фунтов стерлингов, а 24-месячные и 12-месячные планы – 251,76 и 175,08 фунтов стерлингов соответственно. Для понимания, приобрести консоль можно за 429,99 фунтов стерлингов. Таким образом, наиболее выгодным вариантом можно назвать лишь кратковременную аренду, например, на месяц, чтобы протестировать консоль и принять решение о покупке. Британцы могут оформить заказ на аренду PlayStation 5 на официальном сайте. При этом Sony обещает, что бесплатно доставит консоль уже на следующей день.

#sony #великобритания #playstation 5 #playstation 5 digital edition #playsation
Источник: techpowerup.com
Сейчас обсуждают

32Влад32
04:14
Бред.
Microsoft: ИИ сможет заменить большинство офисных работников через 12-18 месяцев
Даниил Грин
02:36
дээ в америке вообще классно, и зп больше в разы и технику продают по рекомендованной цене,и новость что тут что там то по скидке урвут то ещё чего, д и в целом в штатах вся эта ПК тема чисто по фану,...
Пользователь купил RTX 5070 вдвое дешевле её реальной цены благодаря ошибке магазина
AdyBOB
02:18
нужно было р-ядра рубануть и протестить :) (правда одно все таки останется)
i2HARD выяснили, как отключение E-ядер и Hyper-Threading влияет на FPS в играх
Waramagedon
01:28
Лизы показывают в Ютубе, но эта божественная функция не для всех
Женский вокал в метале (мои личные предпочтения)
Waramagedon
01:26
"Слот" в просторечьи. Даша хороша.
Женский вокал в метале (мои личные предпочтения)
europhase
00:03
Ты хотел сказать - говнари. Найтвиш, и вся эта последующая шляпа для псевдоэкспертов, которые за всю жизнь выучили 10 мнейстримовых групп и считают Рамштайн - индастриалом, а Металлику - трэшем.
Женский вокал в метале (мои личные предпочтения)
Андрей Трубников
23:04
То же самое. Обновление поставилось без проблем. Проблемы только у горе оптимизаторов, которые начитались советов Васянов из интернетов или ставят васянские сборки.
Пользователи Windows 11 столкнулись с циклической перезагрузкой и другими проблемами из-за KB5077181
Dockers
23:01
Всё верно, возраст 14 миллиардов лет, но расстояние уже 50 миллиардов лет, так как вселенная расширяется
Астрофизики подсчитали типичную продолжительность жизни планет
Андрей Трубников
22:56
Как мало тебе для счастья надо, однако... Уже давно установлен startallback и панель задач перемещается.
Microsoft возвращает возможность перемещать панель задач в Windows 11
Андрей Трубников
22:51
Поставилось. Работает.
Патч KB5077181 для Windows 11 решает проблемы с меню Пуск и падением fps в играх
