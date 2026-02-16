По наиболее выгодному тарифу пользователю придётся отдавать за аренду консоли 9 фунтов стерлингов в месяц

Британское подразделение Sony запускает экспериментальную программу, предоставляющую пользователям возможность арендовать игровую консоль PlayStation 5 Digital Edition с 825 GB памяти на срок до 3 лет. Эксперимент распространяется и на другое оборудование, включая Pro-версию консоли, беспроводной контроллер, PlayStation VR2 и другое. Источник изображения: SonyВ случае, если британский пользователь решит взять в аренду PlayStation 5 Digital Edition на 3 года, ему придётся платить 9,95 фунтов стерлингов в месяц. Аренда на более короткий срок, 24 и 12 месяцев, обойдётся дороже – 10,49 и 14,59 фунтов стерлингов соответственно. При этом существует услуга аренды без конкретных сроков (вернуть консоль можно в любой момент, даже через месяц), но тогда придётся платить 19,49 фунтов стерлингов в месяц.

Портал TechPowerUp подсчитал, что 36-месячная аренда PlayStation 5 обойдётся британцу в 358,2 фунтов стерлингов, а 24-месячные и 12-месячные планы – 251,76 и 175,08 фунтов стерлингов соответственно. Для понимания, приобрести консоль можно за 429,99 фунтов стерлингов. Таким образом, наиболее выгодным вариантом можно назвать лишь кратковременную аренду, например, на месяц, чтобы протестировать консоль и принять решение о покупке. Британцы могут оформить заказ на аренду PlayStation 5 на официальном сайте. При этом Sony обещает, что бесплатно доставит консоль уже на следующей день.