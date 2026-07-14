За прошедший год расклад сил на рынке компьютерных комплектующих заметно изменился. Если мы посмотрим на гайды по сборке игровых ПК, вышедших летом и даже осенью 2025 года, то большинство из них будут не актуальны. Виноват в этом в первую очередь кризис на рынке чипов памяти, кардинально перекроивший цены на ОЗУ и SSD-накопители, а также ценовая политика компании Nvidia, практически ставшей монополистом на рынке видеокарт.

Изображение: Hardware Unboxed

А еще и системные требования игр за этот год заметно подросли, сделав неактуальными несколько бюджетных моделей видеокарт и процессоров. И сегодня мы с вами посмотрим на процессоры и видеокарты, на которых нет смысла собирать игровой ПК летом 2026 года по причине наличия более производительных аналогов, морального устаревания или высокой цены. А еще — из-за поддержки ОЗУ типа DDR5 у бюджетных процессоров, делающих их крайне невыгодным выбором. С процессоров мы и начнем сегодняшний список «железа», которого стоит избегать.

Core i3-12100F, Core i3-13100F и Core i3-14100F

Изображение: Hardware Unboxed

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Еще год назад три этих довольно похожих друг на друга процессора можно было рекомендовать для сборки бюджетного игрового ПК. Несмотря на наличие всего четырех ядер, их хватало для бюджетной сборки с видеокартой уровня GeForce RTX 5050 для прохождения одиночных игр, тем более что все они имеют поддержку шины PCI Express 4.0 и могут работать в самой дешевой материнской плате Intel LGA 1700.

В 2026 году новым играм уже стало впритык хватать даже шестиядерников прошлых поколений, таких как Ryzen 5 5600 и Core i5-12400F, что уж говорить про четырехъядерники. Вдобавок стоимость комплекта ОЗУ актуального объема в 32 ГБ для игрового ПК даже стандарта DDR4 сегодня настолько высока, что делает бессмысленной экономию на процессоре. Поэтому, если вам нужен недорогой ПК, лучше поискать комплектующие для него на «Авито» или доплатить до более оптимальной сборки на шестиядерном процессоре.

Ryzen 7 5700

За много лет мы привыкли, что в линейке процессоров AMD буква «X» означает модель с более высокими частотами, а ее отсутствие — более низкие частоты и умеренное энергопотребление. Например, Ryzen 5 1600X и Ryzen 5 1600, Ryzen 5 3600X и Ryzen 5 3600, Ryzen 5 5600X и Ryzen 5 5600 и даже современные Ryzen 5 9600X и Ryzen 5 9600.

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С восьмиядерником Ryzen 7 5700 эта закономерность не работает, и он совершенно не дотягивается по производительности до популярной модели Ryzen 7 5700X. Всё дело в урезанном объеме кэша L3, который составляет всего лишь 16 МБ, за счет чего Ryzen 7 5700 в играх не достигает даже результатов шестиядерника Ryzen 5 5600. А еще у этой модели всего лишь третья версия шины PCI Express, что делает ее совершенно непригодной для современных игровых сборок.

Ryzen 5 8400F

Стоимость этого бюджетного шестиядерника уже опустилась до 7000–8000 рублей, но даже это не поможет ему найти покупателя. Ведь цена комплекта ОЗУ DDR5 объемом 32 ГБ и материнской платы AM5 для сборки ПК на этом процессоре стала настолько высока, что за ее стоимость можно собрать гораздо более быструю игровую сборку на базе процессора Core i5-14600KF, хорошей материнской платы для него и 32 ГБ ОЗУ DDR4.

Ryzen 5 7400F и Ryzen 5 7500F

Изображение: Hardware Unboxed

Такая же проблема и у шестиядерников Ryzen 5 7400F и Ryzen 5 7500F, бывших очень популярными год назад в игровых сборках среднего уровня. Несмотря на более лучшую производительность в играх, чем у Ryzen 5 8400F, за счет большего объема кэша третьего уровня, сборка игрового ПК на их базе стала делом невыгодным из-за цены ОЗУ DDR5. Если уж и собирать сегодня ПК на базе ОЗУ DDR5, то хотя бы с процессором Ryzen 7 7700, а лучше — с Ryzen 7 9800X3D.

Ryzen 5 7600 и Ryzen 5 7600X

Изображение: Hardware Unboxed

Забавно то, что если цены на шестиядерные процессоры для платформы AM5 — Ryzen 5 8400F, Ryzen 5 7400F и Ryzen 5 7500F буквально обрушились, то вот более дорогие шестиядерники Ryzen 5 7600 и Ryzen 5 7600X так и лежат на полках магазинов с ценой в 15000 рублей и более. Они были не особо рациональным выбором в игровой ПК и раньше, а сегодня, похоже, распродаются их единичные остатки. И именно редкостью этих моделей и объясняется их высокая цена.

Ryzen 5 5600G и Ryzen 5 8600G

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Высокая стоимость оперативной памяти поставила крест еще и на популярных в прошлом сборках на процессорах со встроенным видеоядром. Причем как моделей прошлого поколения, работающих с ОЗУ стандарта DDR4 — Ryzen 5 5600G и его разновидностей, Ryzen 5 Pro 5650G, Ryzen 5 5600GT или Ryzen 5 5500GT. Так и на Ryzen 5 8500G и Ryzen 5 8600G, работающих с гораздо более дорогой ОЗУ стандарта DDR5. Подобные сборки стали слишком дорогими, а стоимость одного fps в играх, которые они выдают, побила любые антирекорды.

Поэтому, если вам нужен в 2026 году мультимедийный ПК для интернета, просмотра фильмов, учебы и работы, на котором иногда будут запускаться нетребовательные игры, лучше поискать «железо» для него на вторичном рынке. Например, видеокарта GeForce GTX 1650 обеспечит гораздо более высокий уровень производительности, чем встроенная графика Vega 7 у процессора Ryzen 5 5600G. Да и Radeon 760M из процессора Ryzen 5 8600G GeForce GTX 1650 обгоняет в большинстве игр.

GeForce RTX 5050

Изображение: Hardware Unboxed

Видеокарта GeForce RTX 5050 появилась на рынке осенью 2025 года, и с тех пор ее цена все никак не начнет соответствовать ее производительности. От своей старшей сестры — GeForce RTX 5060, эта видеокарта в играх отстает примерно на треть, а стоит всего лишь на 15-18% дешевле. Что заставляет многих геймеров найти дополнительные 5000 рублей, купить GeForce RTX 5060 и получить производительность, прирост которой в играх заметен даже на глаз.

А снизу конкуренцию GeForce RTX 5050 составляют гораздо более дешевые видеокарты Intel Arc B570, обладающие сопоставимой производительностью, но предлагающие 10, а не 8 ГБ видеопамяти. Да и более быстрые Intel Arc B580 с 12 ГБ VRAM зачастую стоят сегодня немного дешевле, чем GeForce RTX 5050. Конечно, видеокарты от Intel все еще страдают от кривых драйверов, но для части геймеров, играющих в игры, которые идут на них без проблем, они стали отличной альтернативой GeForce RTX 5050.

Radeon RX 9060

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Видеокарты Radeon RX 9060 без приставки «XT» появились на рынке весной 2026 года, но парадоксальная ситуация, когда они стоят дороже, чем их более быстрые аналоги — Radeon RX 9060 XT 8 ГБ, все еще сохраняется во многих магазинах. Обычно цены на новинки быстро приходят в норму, но наблюдать такую ситуацию так долго, да еще с не самыми популярными моделями видеокарт, довольно забавно, поэтому покупку Radeon RX 9060 нужно отложить, и, похоже, еще надолго.

Radeon RX 9060 XT 8 ГБ

Изображение: Hardware Unboxed

То же самое можно сказать и про Radeon RX 9060 XT в версии с 8 ГБ видеопамяти. Уж слишком близко ее стоимость находится с гораздо более привлекательной моделью от Nvidia — GeForce RTX 5060. Большинство геймеров переплатят, но выберут привычную «зеленую» модель с поддержкой DLSS и неплохо работающим генератором кадров. Раньше здесь можно было бы написать «еще и с более стабильными драйверами». Но, увы, для компании Nvidia рынок игровых видеокарт теперь не в приоритете и занимает лишь малую долю в ее производственных мощностях. Что сразу отразилось на качестве драйверов, такого количества программных багов и проблем на GeForce RTX мы не видели никогда.

Поэтому, если вы все-таки хотите купить видеокарту от AMD, то обратите внимание на Radeon RX 9060 XT 16 ГБ. Доплата за удвоенный объем видеопамяти, которого хватит для разрешения Full HD еще очень надолго, с этой моделью будет очень небольшая. А еще эта модель может похвастаться 16-ю линиями PCI Express, что в сегменте видеокарт среднего уровня уже практически не встречается. Что обеспечивает ее более адекватную работу на системах с шиной PCI Express 3.0, но потери по сравнению с четвертой и пятой версией шины все равно будут.

GeForce RTX 5060 Ti 8 ГБ

Изображение: Hardware Unboxed

А вот со следующей моделью, GeForce RTX 5060 Ti в версии с 8 ГБ VRAM, еще стоит хорошо подумать, записывать ли ее в список видеокарт, которые не стоит покупать летом 2026 года, или дать ей шанс. Все дело в том, что спрос на эти модели настолько низок из-за малого объема видеопамяти, что их цена уже вплотную приблизилась к обычным GeForce RTX 5060. А производительность «Тишки» примерно на 10-13% выше, что делает доплату в пару тысяч рублей вполне обоснованной.

Но не стоит забывать, что этот прирост производительности дается не бесплатно, а с увеличением энергопотребления до 180 ватт, что на 36 ватт больше, чем у GeForce RTX 5060. И это уже довольно приличное значение, которое требует заметно более продвинутой системы охлаждения, если вы не хотите получить шумную «печку» в своем ПК.

И, конечно же, всё портит наличие всего восьми гигабайт видеопамяти у этой версии GeForce RTX 5060 Ti, в которые она будет упираться в некоторых играх уже сейчас даже в разрешении 1080p, и вам придется снижать настройки графики. Но доплата до GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ сегодня очень высока, никогда удвоенный объем видеопамяти на видеокарте с аналогичным видеочипом не стоил так дорого. А GeForce RTX 5060 Ti 8 ГБ можно рекомендовать для тех геймеров, кому нужен высокий fps в онлайн-играх, нетребовательных к объему VRAM.

Итоги

Как видите, на рынке комплектующих сегодня есть огромное количество процессоров и видеокарт, которые стали слишком невыгодной покупкой меньше чем за год. И чем дольше будет продолжаться кризис на рынке чипов памяти, тем больше моделей процессоров и видеокарт повторят их судьбу. Прямо сейчас это можно наблюдать на примере стремительно дорожающей видеокарты GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ. Как говорится, «поживём — увидим», а в конце, как обычно, я предложу вам прочитать еще три записи в моем блоге:

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