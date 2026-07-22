По её мнению, масштабных увольнений программистов ждать не следует

Информационное агентство ТАСС со ссылкой на председателя правления ассоциации «Отечественный софт» Наталью Касперскую сообщает, что распространение искусственного интеллекта привело не к сокращению численности персонала в IT-отрасли, а к изменению его задач. По мнению Касперской, ИИ меняет роли программистов и других сотрудников IT. Объём ручного написания кода сокращается. Вместо этого можно давать задания ИИ, разделяя их и проверяя выполнение каждой части по отдельности.

Изображение: Gemini

Касперская полагает, что ИИ никогда полностью не заменит людей. Одна из причин — это так называемые галлюцинации, ошибки, которые люди должны отслеживать и исправлять. Из-за этого могут возникнуть специальности, в рамках которых люди будут заниматься исключительно управлением и проверкой работы ИИ.