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Робот-газонокосилка ANTHBOT Genie 800 предлагает четыре камеры с 3D-зрением и справляется с газонами до 800 м²
Технология высокоточного спутникового позиционирования повышает эффективность работы устройства
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В России продолжает увеличиваться спрос на автоматизированный уход за участками возле частных домов и на дачах. Этот спрос призваны удовлетворить беспроводные роботы-газонокосилки, качество работы которых зависит от стабильности позиционирования, умения строить точные карты сложных участков, распознавать и обходить препятствия.
Всеми этими навыками обладает модель газонокосилки ANTHBOT Genie 800, способная справляться с газонами малых и средних размеров площадью до 800 м². Здесь предлагается технология полночастотного позиционирования RTK и основанная на четырёх камерах система трёхмерного зрения. Если сравнивать с классическими роботами-газонокосилками, которые используют провод, Genie 800 проще в установке, настройке нескольких зон и эффективнее при работе на участках произвольной формы.
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При использовании традиционных роботов-газонокосилок необходимо уложить провод по периметру газона. На это требуется время, а провод может оказаться повреждённым, изношенным, его необходимо переносить при изменении планировки участка. Если приходится ухаживать за несколькими газонами с узкими проходами, клумбами и огородом, процесс эксплуатации становится заметно сложнее.
Genie 800 обходится без провода, давая пользователю возможность выбрать автоматическое картографирование или посредством дистанционного управления через мобильное приложение провести робота по границе газона. На первоначальную настройку обычно уходит не более 10 минут.
В приложении можно добавлять несколько зон для кошения, устанавливать запретные зоны вокруг игровых площадок и клумб, назначать для каждой зоны своё расписание, менять скорость движения и высоту кошения травы, редактировать зоны без необходимости снова прокладывать провод. Подобные возможности актуальны для российских дач и домов, где газоны зачастую располагаются перед домом и за ним, есть узкие проходы, деревья, грядки, клумбы и зоны отдыха.
Модули высокоточного спутникового позиционирования RTK есть как в самой газонокосилке, так и в зарядной станции. Обмен данными между ними происходит посредством технологии беспроводной связи (LoRa), благодаря чему точность позиционирования измеряется сантиметрами. Робот и стационарная зарядная станция могут передавать данные на расстояние до 300 м.
Следует принимать во внимание, что над RTK-станцией необходим обзор неба не менее 120°. Станция не должна располагаться непосредственно под плотными кронами деревьев, навесами или поблизости от высоких стен. Если спутниковый сигнал ослаблен из-за препятствий, робот пользуется визуальной информацией для выбора направления движения и определения местоположения.
Нередко на газонах находятся препятствия вроде детских игрушек, шлангов, веток. Обычные роботы-газонокосилки реагируют на них только после столкновения, из-за чего могут ударяться о препятствия повторно, застревать или повреждать вещи.
Чтобы такого не происходило, разработчики оснастили Genie 800 четырьмя камерами с полем обзора около 300°. За обработку визуальных данных отвечает восьмиядерный процессор, позволяя распознавать свыше 1000 типов наиболее часто встречающихся препятствий. Ещё до столкновения робот распознаёт мячи, игрушки, садовый инвентарь, чтобы вовремя объехать их. Это особенно актуально на газонах, где могут находиться дети или домашние животные.
Даже при наличии такого распознавания перед запуском газонокосилки для безопасности следует убрать с участка тонкие шнуры, любые провода и мелкие острые предметы.
Столкнувшись с препятствиями или границей, многие традиционные роботы-газонокосилки меняют направление произвольным образом. Из-за этого одни участки могут обрабатываться многократно, а другие остаются непрокошенными. Чтобы подобного не происходило, Genie 800 прокладывает маршрут по параллельным линиям, выбирая на карте последовательную траекторию движения. Это уменьшает число лишних проходов и создаёт более аккуратный рисунок газона.
Когда уровень заряда падает до определённой отметки, робот отправляется на базу при помощи камер, инфракрасной и электромагнитной навигации. Подзарядившись, он возвращается к выполнению работы.
Genie 800 обладает режущим диском шириной 20 см с пятью лезвиями и обрабатывает газоны площадью примерно 150 м² за час. Характеристики этого робота- газонокосилки следующие:
Устройство способно работать на уклонах под углом до 45%. Благодаря этому робот может справиться с неровными участками. Его уровень шума не превышает 58 дБ, поэтому газонокосилка не помешает жителям ближайших домов. Робот обладает степенью защиты IPX6, выдерживая воздействие травы, пыли и струй воды в процессе очистки.
В российском климате ранней весной, поздней осенью и в период длительных дождей на газонах могут быть грязь, застоявшаяся вода и промёрзшая почва. В подобных условиях газонокосилкой лучше не пользоваться. С наступлением зимы рекомендуется убрать её вместе с зарядным оборудованием на хранение, не подвергая аккумулятор длительному воздействию отрицательных температур.
Вместе с газонокосилкой работает приложение ANTHBOT. Оно даёт возможность проверять местоположение устройства, менять расписание его работы, вносить изменения в карты и обновлять прошивку. Поддерживаются отслеживание по GPS, противоугонная сигнализация, поиск устройства и его защита пин-кодом.
ANTHBOT Genie 800 отличается от газонокосилок с ограничительным проводом следующими параметрами:
Достоинством Genie 800 является не только наличие спутниковой навигации вместо провода. Полночастотный RTK, четыре камеры, трёхмерное зрение, систематичное планирование маршрута входят в состав единой системы позиционирования, обеспечивая обход препятствий и более эффективную стрижку газона. Этот робот подойдёт для владельцев дач и домов с площадью газона до 800 м², которые не хотят тратить время и усилия на прокладку провода. Они получат удобное управление множеством зон, узкими проходами и запретными участками, простую установку и минимальную необходимость в обслуживании устройства.
Стать обладателем Genie 800 можно в магазине Ozon. Промокод RU20260701 позволит получить скидку в размере 2 000 руб.