Металлические контейнерные конструкции монтируются на подготовленной площадке без земляных работ, защищают от взрывных волн, обрушений и токсичных веществ, а при усилении бетонными блоками выдерживают прямое попадание фугасного снаряда. Один модуль площадью 25 кв. м рассчитан на 50 человек.

Средства коллективной защиты нового поколения созданы по разработке Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций и выпускаются в кооперации с частным производителем. Конструкция модуля допускает наращивание вместимости за счёт стыковки дополнительных контейнеров, что позволяет адаптировать убежище под конкретные потребности объекта.

Изображение: telegram-канал "Ростех" (t.me/rostecru/12365)

Пункт защиты может работать как от внешних инженерных сетей, так и в полностью автономном режиме на протяжении 48 часов. В оснащение входят система подачи очищенного воздуха, запасы воды, санитарно-технический блок, отопительное оборудование и дизельный генератор. Мобильность решения обеспечивается совместимостью с различными видами транспорта, включая автомобильные платформы, что позволяет оперативно развёртывать защитные сооружения на разных площадках без привлечения тяжёлой строительной техники и без выполнения земляных работ.

Изображение: telegram-канал "Ростех" (t.me/rostecru/12365)

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По словам генерального директора «РТ-Проектные технологии» Василия Зуйкова, в настоящее время модули уже эксплуатируются предприятиями нефтегазового сектора, и другие отрасли также проявляют заинтересованность в подобных системах. Особую ценность, по его словам, представляет возможность совместного применения «КУБ-М» с защитным комплексом «Паутина».

Изображение: rostec.ru (обработано Grok)

Комплекс «Паутина», также производимый в партнёрстве с частной компанией, представляет собой модульные металлоконструкции. Система предназначена для защиты высоких (свыше 25 м) и протяжённых объектов — резервуарных парков, энергетических подстанций и других критически важных сооружений. Конструкция состоит из несущих колонн, силовой сетки и опорных элементов, собираемых исключительно на болтовых соединениях без использования сварки, что позволяет вести монтаж в стеснённых условиях, на территории действующих производств и в зонах с повышенной пожароопасностью.