У каждой страны есть культурный код и особенности кинематографа. Где-то он коммерциализирован, а где-то рассчитан на восприятие всеми и каждым. В СССР была одна из лучших кинематографических школ, и после нее осталась великолепная коллекция высококачественных фильмов. Так случилось, что многие проекты обрели культовый статус не только внутри одной страны, но и завоевали сердца людей в других государствах. Сегодня хочется вспомнить несколько таких картин, созданных у нас, но любимых за границей.

Источник: Официальный Госфильмофонд / кадр из анимационного фильма «Остров сокровищ» (1988)

Предисловие

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Между советской и российской школами кинематографа настоящая пропасть. Сегодня принято ругать «идеологию» и «цензуру», но, с другой стороны, именно они были существенными факторами, позволявшими создавать по-настоящему культурные феномены. Сравните «Свадьбу в Малиновке» и «Горько». Похожий сюжет и схожая ситуация, но насколько различаются фильмы разных эпох. Вы только представьте: можно снять фильм без «сортирного» юмора, с четким политическим подтекстом, который останется актуальным на все времена и для любых возрастов, а ограничения этому не помешают.

Источник: Рекламный плакат к музыкальной комедии «Свадьба в Малиновке» киностудии «Ленфильм»

Дисклеймер

Я нашел несколько десятков фильмов, обретших популярность за рубежом, но перечислять их все не вижу смысла. Отобрал только те картины, что смотрел сам и готов рекомендовать другим. В список не вошли все оскароносные фильмы, специфические ленты, популярные только за границей, и заказные картины. Наиболее заметными будут работы Сергея Бондарчука и Сергея Эйзенштейна.

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Самое интересное и удивительное – то, как все эти фильмы воспринимаются у нас и за рубежом. Мы свое, родное, практически не ценим, зато регулярно обращаемся к западной культуре. Не развиваем то, в чем действительно сильны и самодостаточны, а бежим за трендами и легкими деньгами. Между тем в закромах Госфильмофонда и отечественного кинематографа находятся сотни работ, способных удивить современного зрителя. Это неувядающая классика с историями, что остаются понятными и актуальными вне времени.

Источник: Танец Наташи Ростовой и Андрея Болконского в кинокартине «Война и мир» киностудии «Мосфильм»

«Остров сокровищ» (1988)

Доктор Ливси в 2022 году произвел настоящий фурор в западном мире. Его походка под музыку фонк вызвала бурю различных мемов и подражаний. Интернет заполонили ролики с вариациями на эту тему. Настолько сильно, что многие из них набирают миллионные просмотры и вызывают настоящий хайп. Актер, озвучивший доктора Ливси, даже записал ролик и повторил свою роль тридцатилетней давности.

Источник: Игровой мем «Походка доктора Ливси» в стилистике Helldivers 2 от автора OniPunch

«Чебурашка» (1971)

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Еще один удивительный пример популярности мультфильма в отдельно взятой стране. Японцы выкупили франшизу и покадрово пересняли все мультфильмы. Не взяли советский «Союзмультфильм», а именно пересняли все от и до. Несколько лет назад ставил детям старые картины, на которых вырос сам, и никак не мог понять, что не так с мультфильмами – вроде то же самое, но не оно.

У японцев эта история получила три ремейка от разных студий. Причем она была бережно перенесена с использованием современных технологий, без добавления лишнего флера и отсебятины.

Источник: Классический Чебурашка Леонида Шварцмана и японская версия персонажа в костюме панды

«Сталкер» (1979) и «Солярис» (1972)

Слово «сталкер» стало нарицательным после выхода книги «Пикник на обочине», но в обиход широких масс вошло именно после фильма Андрея Тарковского. Среди зумеров мало кто знает об этой картине, но у нее по-настоящему огромное сообщество поклонников по всему миру. Культовое произведение с необычным повествованием. Два фильма, возведенные в пантеон искусства и являющиеся библией кинематографа. «Сталкер» регулярно входит в топ-50 лучших фильмов всех времен и народов.

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С другой стороны – «Солярис» как советский ответ «2001: Космической одиссее». Свой взгляд на ту же проблему. Необычное повествование и передача эмоций. Оба фильма до сих пор вдохновляют многих именитых режиссеров на создание современных картин.

Источник: Официальный онлайн-кинотеатр «Мосфильма» / Реставрированная версия фильма «Солярис»

«Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»

Феномен советского кинематографа, где экранизация британского произведения оказалась лучше, чем у самих англичан. Эталонная викторианская атмосфера, созданная в Советском Союзе с использованием натурных съемок. Пантеон мировой классики благодаря невероятному уважению к первоисточнику. Музыка, режиссура, игра актеров – совокупность факторов, гармонично создавшая шедевр.

Ну и вишенка на торте: Василий Ливанов получил орден Почетного члена ордена Британской империи, утвержденный лично Елизаветой II. Редчайшее событие для конкретного актера.

Источник: Актер Василий Ливанов со знаком ордена Британской империи, фотограф Михаил Фомичев

«Летят журавли» (1957)

Единственный советский фильм, удостоенный «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля. Еще один учебник для кинематографистов всего мира. Но главная изюминка картины – представление западной публики о мире за железным занавесом. Здесь тоже живут люди, они чувствуют, переживают, помнят.

Сегодняшний материал я начинал с веселых мемов про доктора Ливси. У фильма «Летят журавли» тоже огромное количество нарезок на все случаи жизни, просто они лежат в другой плоскости. Выразительность сцен и эмоциональная передача настроения в фильме находятся на недосягаемой высоте.

Источник: Актриса Татьяна Самойлова в роли Вероники в драме «Летят журавли» киностудии «Мосфильм»

Послесловие

Я люблю кино и пересмотрел тысячи картин. Все чаще ловлю себя на мысли, что прогресс остановился. Из искусства фильмы постепенно превращаются в конвейер. Минимум души и максимум коммерции. Реклама и красивая картинка заменили правду и реальность. Но есть один нюанс – время всегда расставляет все по своим местам. Хорошие произведения не выветриваются из памяти через пять минут после просмотра, а народная память хранит их на подсознательном уровне.