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Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X870E Tomahawk MAX WIFI

Это универсальная модель, позволяющая гибко дооснащать систему картами расширения, при этом сохраняя баланс между функциональностью и стоимостью. Плата отличается хорошим разгоном, продуманной системой охлаждения, быстросъёмными решениями для SSD M.2 и удобным фиксатором видеокарты, а также индикацией POST-кодов.
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Оглавление

Вступление

Компания MSI потихоньку оснащает свои флагманские модели материнских плат увеличенным до 64 Мбайт объёмом памяти BIOS и добавляет к названию приставку MAX. Данная процедура затронула не только модели высшего ценового сегмента, но и некоторые модификации среднего уровня.

Ещё до этого события компания AMD представила чипсеты 800-й серии для платформы AM5. Ничего принципиально нового не появилось, добавилась лишь поддержка USB 4.0, и то при помощи внешнего контроллера ASMedia ASM4242. Это говорит о том, что в своё время удалось выпустить удачный и «долгоиграющий» чипсет AMD B650E, который продолжает оставаться актуальным по современным меркам, а новую функциональность, которой ранее не планировалось, можно добавлять за счёт дополнительных контроллеров. Уже после успешного внедрения новых интерфейсов их можно будет интегрировать непосредственно в чипсет или IOD процессора. Кстати, в последнем случае чипсет можно будет опять оставить в покое.

Я рассмотрел множество моделей материнских плат MSI с приставкой MAX и пока не заметил особых изменений, кроме увеличенной вдвое по объёму микросхемы BIOS. Пока это не даёт каких-то преимуществ, но возможно позднее именно такие платы будут поддерживать следующее поколение процессоров или новую оболочку BIOS, о которой пока ещё ничего не известно. Среди множества рассмотренных мною моделей выделялась плата MSI MAG X870E Tomahawk MAX WIFI PZ за счёт разъёмов, расположенных с обратной стороны печатной платы. Пока это не стало чем-то массовым, но корпуса для таких плат появляются и их становится всё больше.

Однако есть пользователи, которые уже привыкли к классическому расположению разъёмов, и поэтому у данной платы есть именно такой аналог. Точнее плата так и называется MSI MAG X870E Tomahawk MAX WIFI, но без приставки PZ.

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Посмотрим, есть ли отличия кроме этой особенности, а также попробуем вспомнить, что было на такой плате без приставки MAX и попытаться сравнить эти три платы.

Упаковка и комплектация

Коробка средних размеров выполнена в знакомом сером и немного скучном оформлении. Фон невыразительный. Ситуацию немного спасает зелёная вставка сверху и ещё одна с наименованием чипсета в правом нижнем углу. В данном случае это AMD X870E.

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В левом верхнем углу находится эмблема серии Gaming. Посередине крупными символами обозначено название материнской платы. Если кто-то подзабыл, то AMD X870E – это связка из двух AMD B650E, как и в случае с X670E. Фон матовый, полиграфия хорошая и всё выглядит неплохо.

На обратной стороне перечислены важные достоинства и технические решения этой материнской платы.

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Сверху крупными буквами обозначено наименование модели. Немного ниже мелким шрифтом указано, что это материнская плата для платформы AMD. По центру находится крупное изображение платы, а по бокам – две небольшие таблицы, где представлены ключевые особенности устройства. Ниже есть схематичное изображение разъёмов задней панели и таблица со спецификацией.

Теперь, посмотрим, что внутри.

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Сверху на картонном лотке лежит сама материнская плата, которая дополнительно упакована в антистатический пакет. Над ней немного нависает ещё одна небольшая белая коробочка. В ней по традиции скрыта антенна для беспроводного модуля.

Вынимаем устройство и обнаруживаем отсек внизу, где прячется комплект поставки.

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Здесь он не очень большой. Информационные компоненты представлены следующим набором.

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  • Краткое руководство пользователя;
  • Буклет с акцией MSI;
  • Комплект наклеек;
  • Нормативное уведомление для стран ЕС.

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Список аксессуаров тоже не очень большой.

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  • Два кабеля SATA 6 Гбит/с;
  • Комплект креплений для накопителей M.2;
  • Антенна для беспроводной сети;
  • Кабель для разъёма EZConn;
  • Удлинитель для разъёма кнопок и индикаторов корпуса;
  • Фирменная флешка с ПО;
  • Ключ для фиксаторов накопителей M.2.

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В целом жаловаться не на что, в комплекте есть всё необходимое. Кабелей SATA маловато, но это новый тренд. А заглушка задней панели уже установлена на материнской плате.

Дизайн и особенности платы

Перед нами материнская плата формата АТХ. Её габариты не отличаются от классических и составляют 305 х 244 мм. По внешнему виду плата напоминает другие современные модели из серии Tomahawk. В первую очередь это можно сказать по дизайну радиаторов и внешнему оформлению. Также печатная плата тут очень похожа на ту, что используется в модели без приставки MAX.

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Сама плата чёрного цвета, поверхность матовая. Производитель сообщает о восьми слоях металлизации и двух унциях меди на слой. Плата жёсткая, не гнётся и достаточно тяжёлая. Принтов на плате хватает, но часть из них сделана чёрной глянцевой краской по чёрной матовой поверхности и поэтому сходу это не бросается в глаза.

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Это очередной флагман в линейке MSI Arsenal Gaming, но есть линейки круче, где платы более напичканы функциональными возможностями, например, MPG (и одну такую плату я уже рассматривал, например, в версии Carbon).

Тут мы видим развитую систему охлаждения, которая состоит из нескольких радиаторов. Подсветки на данном устройстве нет. Есть лишь надписи и различные узоры. В версии без приставки MAX было немного веселее за счёт большего количества ярко-зелёных надписей.

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С обратной стороны платы элементов практически нет, но есть знакомые маркеры белого цвета, которые показывают места на плате, где могут находиться втулки на корпусе. Производитель намекает, что неплохо бы их убрать. Светодиодов тут нет, только куча керамических конденсаторов.

Питание на материнскую плату подаётся через основной и два дополнительных коннектора ATX по схеме 24+8+8.

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На платформах Intel производитель сместил разъёмы дополнительного питания процессора в правую часть. На AMD такой фокус пока не проворачивали. Тем не менее, производитель позаботился о питании как следует.

Рядом с основным коннектором питания ATX находится группа из четырёх светодиодов, которые показывают прохождение загрузки и инициализации процессора, памяти, видеокарты и накопителя. Этого оказалось недостаточно и для большей информативности добавили ещё индикатор POST-кодов.

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Для модулей памяти типа DDR5 предусмотрено четыре слота чёрного цвета. C двух сторон здесь используются защёлки, что характерно для AMD. Чтобы активировать двухканальный режим, нужно установить две планки через слот друг от друга.

В процессорах AMD Ryzen 7000, 8000 и 9000-й серии используется контроллер с поддержкой только одного типа памяти – DDR5. Производитель рекомендует оперировать с режимами DDR5-6000 и DDR5-6400. Вместо технологии XMP используется похожая, которая называется AMD EXPO. Контакты слотов памяти пропаяны спереди, а не с обратной стороны.

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Заполнять слоты модулями рекомендуется, начиная от правого края платы или дальше от сокета. Производителем заявлена поддержка режимов работы от DDR5-4800 до 8200 МГц со штатным напряжением 1.1 В, которое можно увеличивать.

Максимальный допустимый объём на сегодняшний день ограничен установкой четырёх модулей по 64 Гбайт, что в общей сложности даёт 256 Гбайт. Планки по 64 Гбайт уже продаются, но стоят дорого, а кризис памяти пока ещё не подошел к финалу.

Питание процессора выполнено по схеме 14+2+1. Восемь каналов сверху и девять каналов сбоку. Это хорошие показатели для материнской платы AM5. Поэтому производитель решил ничего не менять, даже номинал у SPS-сборок.

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На каждый из 16 каналов приходится по одной ферритовой катушке индуктивности и по одной транзисторной сборке Monolithic Power Systems MP87670. Они могут обеспечивать нагрузку до 80 А.

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Драйверов нет, они интегрированы в сборки, а удвоителей нет вовсе, даже с обратной стороны. В качестве основного ШИМ-контроллера используется чип Monolithic Power Systems MP2857.

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MSI MAG X870E Tomahawk MAX WIFI позиционируется больше как универсальная плата для дома и офиса. А что с разгоном? Зачастую в этом нет смысла. Вполне хватает частоты памяти DDR5-6000 с низкими таймингами. Под процессор подбирают режим работы PBO, настраивают «кривую» и стремятся выжать максимальную производительность в определенном диапазоне.

При желании потребление можно подкрутить на любом процессоре, но штатно плата сама его немного завышает. Тем более в играх потребление ниже, чем при интенсивной нагрузке, и вполне может укладываться в 120 Вт. Ещё раз отмечу, что подсистема питания здесь отличная и готова к серьёзной нагрузке, даже если следующее поколение процессоров потребует 300 Вт в стоке.

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Тепло от транзисторов отводят два крупных радиатора с развитым оребрением. Они независимы друг от друга и не соединяются тепловой трубкой.

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Каждый из двух радиаторов крепится двумя винтами с обратной стороны. Теплорассеиватели изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в чёрный цвет. Однако под боковым радиатором скрывается ещё один небольшой радиатор для контроллера USB 4.

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Поверхность шероховатая. Оребрение достаточно развитое. В качестве термоинтерфейса используются серые термопрокладки разной толщины. Они соприкасаются не только с транзисторными сборками, но и катушками индуктивности. Прижим хороший, что заметно по отпечаткам. Ниже находится каскад ещё из трёх радиаторов, которые предназначены для охлаждения SSD M.2 накопителей и чипсетов.

Два слота M.2 получают линии от процессора, поэтому в зависимости от его модели они могут работать в режиме PCI-e 5.0 или PCI-e 4.0. Оставшиеся обеспечиваются чипсетом, поэтому работают в режиме PCI-e 4.0. У верхнего и нижнего слота есть свой радиатор, каждый из которых оборудован быстросъёмным механизмом.

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Ещё один радиатор предназначается для двух средних. Он крепится четырьмя винтами. Везде используются одинаковые термопрокладки.

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Радиаторы для SSD-накопителей изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в чёрный цвет.

Остался только радиатор чипсета, который находится в правой нижней части платы. Подсветки у него нет. Это массивный крупный радиатор, который изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен в чёрный цвет. Крепление осуществляется шестью винтами с обратной стороны жёстко.

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В качестве термоинтерфейса используются пластичные термопрокладки.

Теперь, когда все радиаторы сняты, можно увидеть чипсет AMD X870E. Точнее это CrossFire из двух чипсетов AMD B650E, которые соединяются друг с другом шиной PCI-e x4 Gen4.

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В данном случае реализовано четыре порта SATA, и все они выведены вбок справа. Выше боковых портов SATA распаяна одна колодка портов USB 3.2 Gen2, а ниже – две USB 3.2 Gen1. В правом нижнем углу находится разъём для подключения кнопок, индикаторов корпуса, а также спикерфона.

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Левее расположены три разъёма 4-pin FAN и две колодки USB 2.0.

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Затем можно увидеть разъём питания PCI-e 8-pin, один разъём для RGB подсветки 12В и ещё один 5В ARGB.

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В левом нижнем углу находится отгороженное место для звуковой подсистемы. Здесь мы видим разъём для передней аудиопанели, звуковые конденсаторы, операционный усилитель и звуковой кодек Realtek ALC4080.

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Между двумя верхними слотами PCI-e x16 находится чип контроллера ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6687D. Далее по левому краю распаяна микросхема 5G сетевого контроллера Realtek RTL8126.

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На этой плате мы видим три слота расширения PCI-e x16. Верхний слот PCI-e x16 обрамлен металлической рамкой.

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Именно он получает свои линии PCI-e непосредственно от процессора. Опять же тут есть зависимость от используемого процессора. Только у 7000 и 9000 моделей есть возможность работать с интерфейсом PCI-e 5.0 в полном объёме. Оставшиеся слоты получают линии PCI-e Gen4 от чипсета. Средний слот ограничен до PCI-e x1, а нижний до PCI-e x4.

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На задней панели находятся следующие интерфейсы.

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  • Два разъёма USB 4 с DP;
  • Четыре разъёма USB 2.0;
  • Два разъёма USB 3.2 Gen2;
  • Один разъём USB 3.2 Type-C;
  • Три разъёма USB 3.2 Gen1;
  • Один сетевой разъём RJ-45;
  • Два аудиоразъёма типа minijack;
  • Один оптический выход;
  • Два вывода антенн;
  • Один видеовыход HDMI;
  • Один видеовыход Display Port;
  • Одна кнопка BIOS Flash;
  • Одна кнопка ClrCMOS.

Беспроводной модуль основан на карте MediaTek MT7925.

Технические характеристики

Модель MSI MAG X870E Tomahawk MAX WIFI
Поддерживаемые процессоры AMD Ryzen 7000, 8000, 9000-й серий для Socket AM5
Шина процессор-чипсет PCI-e x4 Gen4
Системная логика AMD X870E (2 х B650E)
Оперативная память 4 x 288-pin DDR5 DIMM, двухканальный режим, до 256 Гбайт при частоте 4800 - 8400 (разгон) МГц
Слоты расширения 1 - PCI-e x16 Gen5;
1 - PCI-e x16 Gen4 (x1);
1 - PCI-e x16 Gen4 (x4)
Поддержка Multi-GPU н/д
Поддержка SATA/RAID 4 x SATA 6.0 Гбит/с порта – AMD X870E; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;
4 x M.2 порта – 2x PCI-e x4 Gen5 + 2x PCI-e x4 Gen4 (зависит от модели процессора)
Поддержка M.2 SATA/PCI-e Нет/Да
Сеть 1 x Realtek RTL8126;
1 x MediaTek MT7925
Аудио Realtek ALC4080 – 8-канальный HD аудиокодек
USB 2.0 4 + 4 x USB 2.0 (AMD X870E)
USB 3.2 Gen1 3 + 4 x USB 3.2 Gen1 (AMD X870E)
USB 3.2 Gen2 3 + 1 x USB 3.2 Gen2 (AMD X870E)
USB 4.0 ASMedia ASM4242
Системный мониторинг Nuvoton NCT6687D
Питание материнской платы ATX 24-pin, 8+8-pin ATX 12V
Разъемы и кнопки задней панели 2 x USB 4 с DP;
4 x USB 2.0;
2 x USB 3.2 Gen2;
1 x USB 3.2 Gen2 Type-C;
3 x USB 3.2 Gen1;
1 x RJ45;
2 x 3.5 мм Jack;
1 x Optical Audio Out;
2 x Ant. Out;
1 x BIOS Flash;
1 x ClrSMOS
Размеры, мм 305 x 244
Форм-фактор ATX.

Возможности BIOS

Я уже упоминал, что одним из ключевых отличий является более ёмкая микросхема BIOS на 64 Мбайт, что производитель нахваливает везде. Вероятно, это задел для возможности использования следующего поколения процессоров, но подробной информации пока нет. При обновлении файл также весит почти 32 Мбайт, как обычно, и чего-то принципиально нового мне не встретилось.

На этом поколении устройств используется оболочка, которая называется CLICK BIOS X. В этом поколении была заметно переработана страница EZ Mode, на которой можно осуществлять основные манипуляции: управлять устройствами загрузки, мониторить систему, включить EXPO или активизировать автоматический разгон. Всё делается одним кликом и отлично работает.

Тут добавили ещё пункт предустановок для разгона памяти и теперь по одному клику можно не только разогнать процессор и активировать EXPO профиль, но и разогнать NPU, если он есть (пока таких вариантов немного). Зачем это разгонять? На такой вопрос, скорее всего, не ответит даже сам ИИ. Все остальные функции принципиально не изменились, включая встроенную систему мониторинга и регулировки вентиляторов, а также прошивальщик. Всё работает чётко. Хороший инструментарий для разгона находится в одном разделе.

Структура меню не поменялась, что будет удобно при переходе с другой модели MSI. На этот раз я не стал записывать меню настроек BIOS, потому что оно практически одинаково на всех платах MSI с чипсетом AMD X870E. Для примера можно посмотреть BIOS от MSI MAG X870E Tomahawk MAX WIFI PZ.

Тут также есть список внесённых изменений перед выходом из меню настроек. Компания MSI внедрила эту функцию в пятом поколении своей оболочки, и она очень помогает, особенно когда долго осуществляешь настройки и вносишь сразу несколько изменений или что-то случайно меняешь по ошибке.

Материнская плата корректно ведёт себя при переразгоне и я почти не использовал кнопку ClrCMOS. Ещё мне понравились пункты предустановок для оперативной памяти.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы MSI MAG X870E Tomahawk MAX WIFI проводилось в составе следующей конфигурации:

  • Процессор: AMD Ryzen 7 9800X3D;
  • Охлаждение: Deepcool LS720;
  • Термоинтерфейс: Arctic MX-5;
  • Материнская плата: MSI MAG X870E Tomahawk MAX WIFI, версия BIOS – А.31;
  • Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-7200 KingBank (SKhynix);
  • Накопитель: MSI Spatium M570 Pro Frozr 2 Тбайт;
  • Блок питания: SAMA P1200, 1200 Ватт.

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Тестирование

Сборка не вызывает сложностей, накопитель MSI Spatium M570 Pro Frozr установился без проблем. Процессор я не стал сильно мучить и довёл его потребление примерно до 150 Вт. Этот режим использовался просто для разогрева, а на постоянной основе я бы, конечно же, поигрался с PBO и curve, чтобы снизить его и повысить частоты в нагрузке.

AIDA64 GPGPU:

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AIDA64 Cache & Memory:

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AIDA64 CPU CheckMate:

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AIDA64 AES:

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AIDA64 SHA3:

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AIDA64 FP32 RayTrace:

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AIDA64 FP64 RayTrace:

450x314 47 KB. Big one: 1500x1045 340 KB

Cinebench R23:

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Cinebench 2026:

450x374 24 KB. Big one: 1374x1141 142 KB

3DMark CPU Profile:

450x224 27 KB. Big one: 1500x747 155 KB

3DMark Storage Benchmark:

450x318 36 KB. Big one: 1500x1059 224 KB

Winrar:

450x432 40 KB

7-Zip:

450x289 33 KB. Big one: 1107x710 162 KB

CrystalDiskMark:

450x230 38 KB

AS SSD:

450x450 49 KB

Anvil’s Storage Benchmark:

450x300 44 KB. Big one: 1273x849 199 KB

Далее я запустил всё тот же Prime95 и стал смотреть на устройство через тепловизор. Надо сказать, никакого криминала в температурах я не заметил.

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Секрет тут очень прост – большие радиаторы отлично справляются с нагрузкой в пассивном режиме.

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Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC4080. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких нареканий не вызывает. Звук очень чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме того, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

450x175 21 KB. Big one: 606x236 37 KB

24 бит, 192 кГц

450x175 22 KB. Big one: 606x236 38 KB

Заключение

Как и следовало ожидать, серьёзных отличий между платами нет, если не учитывать тот факт, что версия PZ светлая, а модель MSI MAG X870E Tomahawk MAX WIFI – чёрная. Плата без приставки MAX тоже чёрная и отличия там только в микросхеме BIOS и немного во внешнем оформлении, а сама она черпает вдохновение от MSI MAG X670E Tomahawk. Поэтому чудес сейчас ждать не стоит, но 64 Мбайт BIOS может пригодиться в будущем.

В плане разгона памяти и питания процессора возможности новинки не сильно изменились. Все алгоритмы PBO работают аналогично, а память можно использовать самую простую типа DDR5-6000 или DDR5-6400. За высокими скоростями гоняться на этой платформе нет смысла, но частоты DDR5-8000 вполне достижимы. Также в новом поколении оболочка BIOS не претерпела заметных изменений, а настройки похожи у разных моделей плат и отличия только в оформлении. В целом это плата высокого уровня и отлично подходит для разгона процессора и памяти. Для этого тут есть всё самое необходимое, а также функции для настройки PBO, к которым обычно прибегают пользователи процессоров AMD Ryzen.

Tomahawk – это практически топовая версия в линейке MAG, далее идёт только MPG и MEG, но есть ли смысл переплачивать? Тут пользователь должен сам определиться с той функциональностью, которая ему необходима, хотя здесь есть практически всё, а остальное можно дооснастить картами расширения. С другой стороны, они будут занимать слоты, которых тут и так не очень много. Ещё практически вся передняя часть закрыта радиаторами, а верхний слот PCI-e оборудован фиксирующим устройством с кнопкой, чтобы упростить извлечение видеокарты. Также можно заметить два быстросъёмных радиатора для SSD M.2 накопителей, и сами места для их установки оборудованы упрощённой системой фиксации.

Ещё присутствует индикатор POST-кодов, как на более дорогих устройствах. При этом остались привычные четыре светодиода, которые частично заменяют этот индикатор. Также плата может предложить пользователю сетевые интерфейсы последнего поколения. Благодаря таким широким функциональным возможностям плату можно считать скорее универсальной, нежели просто геймерской.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X870E Tomahawk MAX WIFI
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Обзор контейнера для SSD M.2 накопителя TerraMaster D1 SSD
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