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Обзор и тестирование видеокарты Acer Nitro Radeon RX 9070 XT OC

Видеокарта Radeon RX 9070 XT потребляет больше энергии и выделяет больше тепла по сравнению с обычной версией RX 9070, что повышает требования к блоку питания и делает её менее подходящей для компактных сборок. Несмотря на возросшую мощность, производителю удалось сохранить приемлемый уровень шума и температуры.
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Оглавление

Вступление

На рынке дискретных видеокарт присутствует не только компания NVIDIA, но и AMD. Intel после долгого перерыва тоже ворвалась на этот рынок и даже представила два поколения своей продукции Alchemist и Battlemage. В топовом сегменте обе процессорные фирмы не стали конкурировать с NVIDIA по нескольким причинам. Поэтому основная битва развернулась в нижнем и среднем сегментах. Благодаря этому появилось большое разнообразие и достаточно интересные решения по соотношению цена/производительность.

У компании AMD самым производительным решением является графический процессор RX 9070 XT. Он предназначен для конкуренции с GeForce RTX 5070 и RTX 5070 Ti компании NVIDIA. Местами готовые решения предлагают производительность уровня RTX 5070 Ti, но стоят при этом как RTX 5070. Ещё они несут 16 Гбайт видеопамяти на борту, что смотрится заметно интереснее. Также за последнее время были добавлены следующие поколения технологии FSR с возможностью генерации кадров, что является аналогом FG, входящей в состав DLSS NVIDIA. Вместе с этим было доработано программное обеспечение и теперь в фирменной утилите есть встроенные функции разгона или оптимизации энергоэффективности устройства. Это также можно условно считать аналогом curve у NVIDIA.

Видеокарты на базе графического процессора AMD RX 9070 XT выбирают преимущественно геймеры, которые желают получить максимальную производительность по разумной цене. А для некоторых профессиональных задач по-прежнему стараются использовать NVIDIA из-за поддержки CUDA. Однако именно в играх модели AMD показывают хороший результат. Возможно, это обусловлено тем, что во многих современных консолях используется аппаратная платформа AMD. Я не так давно рассматривал видеокарту Acer Nitro Radeon RX 9070 OC, и она оставила неплохое впечатление. Теперь же на очереди похожий видеоадаптер, но с приставкой XT, который доступен в ассортименте магазина DNS На первый взгляд всего две лишние буквы в названии, но это более мощная видеокарта с большим потреблением. При этом она выглядит абсолютно аналогично и выдаёт её только третий разъём 8-pin PCI-e.

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Поскольку я уже познакомился с обычной версией, то хотел оценить разницу именно в потреблении, температурах и производительности. Для того чтобы увеличить последнюю, мне даже пришлось обзавестись новым процессором AMD Ryzen 7 9800X3D вместо 9700X. Посмотрим, что из этого получится.

Упаковка и комплектация

После обзора Acer Nitro Radeon RX 9070 OC я был готов к тому, что тут всё будет аналогично. Если уж версия XT и обычная внешне сильно похожи, то логично предположить, что упаковка и её оформление будут абсолютно такими же. Коробка также достаточно простая, хоть и с цветной полиграфией.

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Фон упаковки преимущественно чёрный. Спереди мы снова видим стилизованную букву N, которая является логотипом линейки Nitro. Что касается оформления, то оно перекликается с устройствами на графических процессорах NVIDIA или AMD других вендоров.

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Выражается это в том, что в правом нижнем углу есть вставка с названием GPU. Логотип производителя находится в левом верхнем углу, а снизу есть всего один значок, который сообщает нам об объёме видеопамяти. В правом верхнем углу есть золотистая вставка Overclocked. Это означает, что данная версия с заводским разгоном.

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С обратной стороны перечислены ключевые особенности, есть схематичное изображение видеовыходов и отдельно в окошке указаны минимальные системные требования.

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Что там интересного? Минимум 8 Гбайт оперативки, а лучше 16 Гбайт, и блок питания на 750 Вт. Кстати, у версии без приставки XT в рекомендациях был блок на 650 Вт, поэтому нужно готовиться к тому, что разница в потреблении будет заметная и как с этим справится система охлаждения – пока сказать сложно. Разумеется, ещё необходима операционная система Windows 10 или 11.

Внутри коробки предусмотрен каркас из тёмного вспененного полиэтилена.

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В нём скрывается видеокарта, которая дополнительно упакована в антистатический пакет. В комплекте поставки только инструкция.

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Дизайн и особенности видеокарты

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Как уже упоминалось, перед нами практически копия Acer Nitro Radeon RX 9070 OC, но с небольшими изменениями, которые сразу не бросаются в глаза. Видеокарта не стала больше, толще или заметно тяжелее. Внешне устройство смотрится строго и симпатично, несмотря на то, что нет подсветки или чего-то необычного. Дизайн даже смотрелся бы немного простовато, без серебристой вставки под металл сверху.

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Ещё есть три крупных вентилятора и металлический «бэкплейт» сзади. Видеокарта не очень лёгкая, основную часть этого веса составляет система охлаждения, которая занимает более двух слотов.

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Сами габариты устройства составляют 303 х 130 х 66 мм, масса – 930 г. Тут заметно, что вес немного увеличился, а значит есть какие-то изменения, которые мы не видим снаружи.

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С обратной стороны видеокарты можно заметить металлическую пластину. Может показаться, что она также участвует в процессе охлаждения, но на самом деле она предназначена для жёсткости конструкции и защиты задней стороны видеокарты.

Теоретически можно было проложить пару термопрокладок, но производитель не посчитал это нужным. Скорее всего, это объясняется тем, что самое горячее место с обратной стороны – это область за графическим процессором, а в этом месте в пластине есть вырез, через который устанавливается крепёжная рамка кулера.

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Пластина изготовлена из алюминия и окрашена в чёрный цвет. На ней присутствуют узоры и надпись Nitro. Также можно заметить множество отверстий, через которые через радиатор насквозь проходит поток воздуха. Ещё сквозь неё можно заметить, что печатная плата не такая длинная и занимает примерно две трети длины самой видеокарты.

Изнутри ничего нет, кроме защитной плёнки и нескольких кубиков пористого материала. Кстати, чтобы снять защитную пластину, сперва нужно разобрать видеокарту, сняв с неё кулер. Сама пластина крепится к кулеру только двумя винтами в задней части видеокарты. В остальном она крепится непосредственно к печатной плате.

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Я никого не призываю к разбору устройства, потому что можно лишиться гарантии. Кто-то хочет что-то продуть или поменять пасту, но зачастую всё это бессмысленно. Чтобы снять кулер, тут достаточно открутить четыре подпружиненных винта, снять прижимную пластину и открутить ещё два винта с краю.

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После демонтажа системы охлаждения можно увидеть, что она сделана очень достойно и по всем канонам. Никакого прямого контакта тепловых трубок, разные пластины для памяти и GPU, нет подсветки, кожух с вентиляторами снимается отдельно.

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Радиатор выполнен по классической схеме, тепловые трубки никелированы, как и медная пластина теплосъёмника GPU. На такой же видеокарте без приставки XT мы могли видеть три тепловых трубки, а теперь их пять. Здесь потребление заметно выше, поэтому система охлаждения должна с этим справляться. Поэтому был придуман такой вариант с унификацией, чтобы просто варьировать количество тепловых трубок, кардинально не меняя всю систему охлаждения. Большой запас можно не делать, потому что тут есть небольшой заводской разгон и вряд ли кто-то будет гнать карту сильнее.

Кроме того, пользователи обычно предпочитают снижать потребляемую мощность, чтобы понизить шум и продлить жизнь устройства. В крайнем случае, можно ничего не делать. Разгонять тоже можно, но толку от этого мало, а шума получается много. В ходе тестирования максимум, что я видел – это 380 Вт. Это не так уж мало для такой системы охлаждения. Карты на RTX 5070 Ti, которые я использовал, были заметно крупнее. Поэтому на солидный запас по мощности тут рассчитывать не приходится.

В общем, пять тепловых трубок, а дальше всё как обычно – три массива алюминиевых пластин. Часть из них припаяна к медному теплосъёмнику, который контактирует с графическим процессором. Сам он расположен практически по центру ещё одной металлической пластины, которая отводит тепло от микросхем памяти и пары транзисторов. Также на радиаторе припаяны ещё две полоски, которые предназначены для отвода тепла от транзисторных сборок.

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Чем-то особенным радиатор не примечателен, просто разумно и качественно изготовлен. Нет никаких излишеств, всё максимально просто и эффективно.

К радиатору также крепится пластиковый кожух с тремя вентиляторами. Они одинаковые, диаметром 92 мм. Это устройства компании Cooler Master, модель DF3005012RFHN на 12 В, 1.2 А. Максимальная скорость вращения – 4000 об/мин. Обычно в нагрузке она не поднимается выше 2500 об/мин, поэтому запас тут есть.

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Как уже говорилось, металлическая задняя пластина крепится к печатной плате. Крепление осуществляется через специальные отверстия в ней.

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После того, как все элементы с платы сняты, можно посмотреть на саму печатную плату с обеих сторон.

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Спереди плата не выглядит совсем пустой, а вот сзади элементов не так много.

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Питание выполнено по формуле 11+3. На каждую из шести фаз приходится по одной микросхеме DrMOS, Monolithic Power Systems MP87993.

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Тут используется связка из двух ШИМ-контроллеров Monolithic Power Systems MP2868A.

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По центру распаян графический процессор AMD Navi 48 XTX, он же RX 9070 XT. Производство TSMC N4P, 53.9 млрд транзисторов и площадь 357 кв.мм. Потребление всей видеокарты составляет примерно 340 Вт.

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16 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 представлено восемью микросхемами производства компании Samsung. Интерфейс обмена данными – 256 бит.

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Дополнительное питание подаётся на видеокарту через три разъёма 8-pin PCI-e. У версии без приставки XT один из них просто не распаивается.

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На задней панели находится стандартное количество видеовыходов.

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  • Три разъема Display Port;
  • Один разъем HDMI.

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Тестовая конфигурация

Тестирование видеокарты Acer Nitro Radeon RX 9070 XT OC проводилось на следующей конфигурации:

  • Процессор: AMD Ryzen 7 9800X3D;
  • Охлаждение: Deepcool LS720;
  • Термоинтерфейс: Arctic MX-5;
  • Материнская плата: MSI MPG X870E Carbon MAX WIFI;
  • Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-6000 Asgard (Micron);
  • Видеокарта: Acer Nitro Radeon RX 9070 XT OC 16 Гбайт (2210 / 2700 / 2518 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель: MSI Spatium M570 Pro 2 Тбайт;
  • Блок питания: SAMA P1200, 1200 Ватт.

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Тестирование видеокарт я всегда провожу на заводском термоинтерфейсе. Температура в помещении находилась на уровне 23°C, а шум составлял 27.4 дБ.

Стандартные частоты и разгон

Видеокарта отлично устанавливается в материнскую плату, никаких проблем с совместимостью нет. Другое дело, что тут нужен блок питания с тремя линиями 8-pin PCI-e. Бывают ещё кабели с двумя такими коннекторами на концах, но там нужно обращать внимание на сечение проводника. Я не стал рисковать, а подключал тремя независимыми кабелями от блока питания.

Теперь запустим стенд и посмотрим на работу системы охлаждения видеокарты в нагрузке.

В «бублике» вентилятор вращается со скоростью примерно 1980 об мин, уровень шума составляет 38.1 дБ с расстояния 30 см. На мой взгляд, результат хороший, учитывая, что потребление составляет примерно 340 Вт.

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Сейчас через утилиту драйвера AMD можно даже разогнать видеокарту, и я попробовал это сделать, чтобы проверить систему охлаждения на прочность.

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Пора переходить к тестам.

3DMark Speed Way:

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3DMark Steel Nomad:

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3DMark Steel Nomad Light:

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3DMark Port Royal:

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3DMark Solar Bay:

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3DMark Solar Bay Extreme:

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3DMark Time Spy:

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3DMark FSR:

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Superposition FHD Medium:

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Superposition FHD High:

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Superposition 4K:

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Cyberpunk 2077, 4K, трассировка минимальная:

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Cyberpunk 2077, 4K, трассировка минимальная, FSR off:

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Разгон у видеокарты есть, но… лучше им не пользоваться. Я всё это делал только для проверки системы охлаждения, а в целом тут нужно, наоборот, снижать потребление. В пике оно доходило до 380 Вт.

3DMark Speed Way:

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3DMark Steel Nomad:

450x218 26 KB. Big one: 1500x727 169 KB

3DMark Port Royal:

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3DMark Solar Bay:

450x218 29 KB. Big one: 1500x727 197 KB

3DMark Solar Bay Extreme:

450x218 27 KB. Big one: 1500x727 185 KB

3DMark Time Spy:

450x218 29 KB. Big one: 1500x727 194 KB

Проверка тепловизором во время работы FurMark подтвердила мою догадку.

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Самое горячее место внутри устройства показывает 81°C при температуре графического процессора 67°C. Только значение Hotspot было уже около 95°C.

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Заключение

Acer Nitro Radeon RX 9070 XT OC – это очередная отличная видеокарта компании Acer. В отличие от версии без приставки XT, здесь потребляемая мощность заметно выше, но вместе с этим увеличилась производительность. Ещё в прошлый раз я отмечал, что для себя бы сделал выбор в пользу именно обычной версии, чтобы добиться приемлемого уровня тепловыделения и шума. Это вовсе не означает, что тут система охлаждения не справляется с возросшим тепловыделением. Отнюдь.

В версии Radeon RX 9070 XT используется другой радиатор с увеличенным до пяти числом тепловых трубок, что положительно сказывается на теплоотводе. Другое дело, что у данного адаптера возросли требования к блоку питания и увеличилась нагрузка на него, что способствует общему разогреву всей системы, и поэтому для компактных сборок версию XT использовать нежелательно. Можно использовать систему жидкостного охлаждения, но это модификация уже за рамками гарантии на устройство, поэтому тут пользователь должен сам для себя решить, что он хочет получить в итоге.

Зато с этой видеокартой мне удалось подняться до разрешения 4K. Разумеется, это не ультра-настройки, а вполне приемлемое качество картинки с таким разрешением. Где-то можно поиграться с настройками и понизить качество, чтобы выйти на приемлемый уровень быстродействия или, наоборот, поднять все настройки на максимум, чтобы просто посмотреть на графические возможности игры. Что касается QHD, то тут комфортно можно играть даже на высоких настройках с включённым RT. В последнем поколении видеокарт AMD произошёл скачок производительности с включенным RT, а также были улучшены технологии апскейлинга и добавлена генерация кадров. Всё это свидетельствует о том, что конкуренция нарастает, и другие производители не отстают от компании NVIDIA в этой гонке.

Ещё нужно учитывать, что Acer Nitro Radeon RX 9070 XT OC – это не бюджетный и не самый холодный графический ускоритель. Всё это окупается увеличенной производительностью, но для этого пришлось усилить подсистему питания и улучшить систему охлаждения. Соответственно производитель распаял на плате ещё один вход 8-pin PCI-e и парочку фаз питания GPU. Питание памяти трогать было бессмысленно. Тут радиатор системы охлаждения заметно выходит за габариты платы и также реализована система прохождения воздуха сквозь устройство.

Само качество изготовления, а также элементная база не вызывают вопросов. Используются знакомые компоненты, в частности DrMOSы от компании Monolithic Power Systems, и в целом подсистемы питания достаточно для покорения рубежа в 3 ГГц по GPU. Компоновка платы мне показалась вполне привычной – когда вся силовая часть находится слева и справа от GPU, как на всех «взрослых» моделях. Несмотря на возросшую мощность, производителю удалось добиться хорошего баланса по акустическому комфорту и температурным показателям.

Видеокарта Acer Nitro Radeon RX 9070 XT OC доступна для покупки в магазине DNS.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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