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Эксперт протестировал GTX 1060 6 ГБ в честь её 10-летнего юбилея в целом ряде современных игр
Видеоадаптер тестировался совместно с процессором Ryzen 7 9800X3D.
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Видеокарта GeForce GTX 1060 6 ГБ, основанная на архитектуре Pascal, несколько дней назад отметила свой десятилетний юбилей, поэтому эксперт YouTube-канала zWORMz Gaming решил протестировать её в ряде популярных игр.

Источник фото: Nvidia

Для тестов он использовал сборку, оснащённую процессором AMD Ryzen 7 9800X3D и 32 ГБ оперативной памяти DDR5-6000, которая обеспечила следующие показатели средней частоты кадров/1% low:

  • Assassin's Creed Black Flag Resynced (1080p, самые низкие настройки, FSR Quality) – 46 fps/38 fps
  • Assassin's Creed Black Flag Resynced (1080p, самые низкие настройки, TAA) – 35 fps
  • Crimson Desert (1080p, самые низкие настройки) – 25 fps/21 fps
  • Crimson Desert (1080p, самые низкие настройки, FSR 3 Quality) – 31 fps/25 fps
  • Counter-Strike 2 (1080p, низкие настройки) – 234 fps/151 fps
  • Kingdom Come: Deliverance II (1080p, средние настройки, FSR 3 Quality) – 58 fps/51 fps
  • Kingdom Come: Deliverance II (1080p, средние настройки, FSR 3 Native) – 37 fps
  • Battlefield 6 (1080p, низкие настройки) – 52 fps/35 fps
  • Battlefield 6 (720p, низкие настройки) – 68 fps
  • Resident Evil Requiem (720p, самые низкие настройки) – 70 fps
  • Resident Evil Requiem (1080p, самые низкие настройки) – 44 fps/33 fps
  • Grand Theft Auto V (1080p, высокие настройки) – 108 fps/91 fps
  • Grand Theft Auto V (1080p, высокие настройки, FSR 3 Native) – 73 fps/62 fps
  • Forza Horizon 6 (1080p, средние настройки) – 53 fps/44 fps
  • ARC Raiders (1080p, средние настройки) – 60 fps/44 fps
  • Marvel's Spider-Man 2 (1080p, низкие настройки) – 36 fps
  • Marvel's Spider-Man 2 (1080p, низкие настройки, FSR 3 Quality) – 39 fps
  • Marvel's Spider-Man Remastered (1080p, средние настройки) – 67 fps/44 fps
  • The Last of Us Part II Remastered (1080p, низкие настройки) – 39 fps/33 fps
  • The Last of Us Part II Remastered (1080p, низкие настройки, FSR Quality) – 46 fps/37 fps
  • The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered (1080p, самые низкие настройки, FSR Quality) – 34 fps/25 fps
  • Cyberpunk 2077 (1080p, низкие настройки, FSR Quality) – 58 fps/48 fps
  • Cyberpunk 2077 (1080p, низкие настройки) – 46 fps/38 fps
  • Red Dead Redemption 2 (1080p, пресет Balanced) – 54 fps/46 fps
  • Far Cry 6 (1080p, средние настройки) – 65 fps/56 fps
  • Alan Wake 2 (1080p, самые низкие настройки, FSR Quality) – 27 fps/21 fps
  • PUBG: Battlegrounds (1080p, средние настройки, высокое качество текстур) – 75 fps/57 fps
  • 007 First Light (1080p, самые низкие настройки, FSR Quality) – 38 fps/17 fps
  • EA Sports FC 26 (1080p, высокие настройки) – 64 fps/31 fps
  • Dota 2 (1080p, пресет Ultra) – 188 fps/136 fps
  • Clair Obscur: Expedition 33 (1080p, низкие настройки, FSR Quality) – 52 fps/41 fps
  • God of War: Ragnarök (1080p, низкие настройки) – 48 fps/39 fps
  • Fortnite (1080p, DX12, средние настройки) – 87 fps/62 fps
  • Hogwarts Legacy (1080p, средние настройки, FSR Quality) – 59 fps/43 fps
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В целом, несмотря на свой почтенный возраст, GTX 1060 6 ГБ способна обеспечить неплохие показатели частоты кадров в большинстве современных игр, особенно в паре с Ryzen 7 9800X3D, хотя для этого необходимо заметно снижать качество графической составляющей и использовать технологию масштабирования.

#geforce gtx 1060
Источник: youtube.com
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