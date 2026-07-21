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Система на чипе Samsung Exynos 2700 может превысить частоту 4 ГГц
Основные ядра возьмут этот барьер при достижении Samsung рубежа выпуска годных чипов в новом техпроцессе 2 нм
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Южнокорейский производитель Samsung ранее сообщал, что разработка системы на чипе Exynos 2700 ведётся по графику. Здесь применяется техпроцесс SF2P, который придёт на смену SF2. Не исключено, что у Samsung получится предложить тактовую частоту более 4 ГГц.

У нынешних процессоров Exynos 2600 наиболее быстрое ядро работает на частоте 3,9 ГГц, а уровень выхода годных чипов на техпроцессе 2 нм GAA составляет 60%. Инсайдер @phonefuturist считает, что при производстве Exynos 2700 по техпроцессу SF2P уже в этом полугодии уровень выхода годных чипов будет составлять 65–70%.

Изображение: Gemini

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Если Samsung достигнет этого, качество чипов вырастет, транзисторы будут переключаться более плавно, задержки передачи сигнала будут сведены к минимуму, утечки тока уменьшатся, что сократит вероятность падения качества сигнала. Главное ядро Exynos 2700 сможет работать на частоте 4,2 ГГц, что должно потребовать увеличенного рабочего напряжения. Результатом могут стать повышенное тепловыделение и энергопотребление.

Также ради достижения увеличенной частоты инженеры Samsung пошли на изменение компоновки. Компания откажется от встроенной памяти и перейдёт к подходу, аналогичному WMCM (Wafer-Level Multi-Chip Module) в чипе Apple A20 Pro, называемому архитектурой Side-by-Side (SbS). Вместе с улучшенным до уровня жидкого азота теплоотводом это повышает вероятность достижения Exynos 2700 нужной частоты.

#samsung #процессор #exynos
Источник: wccftech.com
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