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Вступление

Лаборатория продолжает цикл статей о ретроклокинге. В этом материале я постараюсь реализовать первоапрельскую статью, в которой кризис оперативной памяти был успешно «побежден», но уже на реальном «железе» и с реальными тестами. Поводом для данной реализации послужил проект Intel Skulltrail, доведенный до совершенства, в ходе которого возник ряд проблем, которые невозможно было решить в рамках используемой платформы Intel Skulltrail в 2026 году.

Но перед тем как углубиться в сегодняшний проект, необходимо упомянуть статьи, которые ему логически предшествовали:

Краткая предыстория

В 2008-м году, во времена доминирования сокета LGA 775, компания Intel в ответ на попытку AMD представить первую 8-ми ядерную платформу (пусть и на двух сокетах) отвечает своей платформой Intel Skulltrail. Такой мощный ответ заставил AMD в последующем отказаться от дальнейшей поддержки своей ультра энтузиасткой платформы «Quadfather», так как её производительность не выдерживала никакой критики по сравнению с решениями Intel.

В десктопном сегменте компания Intel и так доминировала со своим Socket LGA 775, имея в распоряжении «экстремальный» Core 2 Extreme QX9770 с частотой 3.2 ГГц и L2 с 12 Мбпйт, но в рамках платформы Skulltrail количество процессоров и соответственно ядер удваивалось, что на тот момент времени обеспечивало просто запредельную производительность.

Если взглянуть на год сегодняшний, то процессоры с восемью ядрами до сих пор считаются мейнстримом, а в сегменте пониже можно найти шести- и даже четырёхъядерные процессоры. Соответственно по количеству ядер данная платформа больше походит на современную, чем на ретроплатформу.

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Вначале я собрал оригинально платформу Intel Skulltrail с материнской платой Intel Desktop Board D5400XS и парой четырёхъядерных процессоров Core 2 Extreme QX9775 в исполнении LGA 771. Добавил 8 Гбайт оперативной памяти стандарта DDR2 FB-DIMM и видеокарту того времени с 3 Гбайт видеопамяти. Как ретросборка, эта система раскрыла себя на все 200%. Восемь ядер в разгоне покорили 3.9 ГГц, но хотелось, как всегда, большего.

И в качестве последующего апгрейда в Intel Desktop Board D5400XS была установлена пара самых передовых серверных процессоров для данного сокета, принадлежащих к линейке Xeon 5400 на ядре Harpertown (аналог десктопного Yorkfield) со степпингом E0 – модель Intel Xeon X5470. Единственный флагман данной платформы Intel Core 2 Extreme QX9775 был основан на степпинге С0, а Xeon X5470 с E0 степпингом сразу предлагал апдейт на два поколения вперед. Из-за всех улучшений итоговый разгон с воздушным охлаждением преодолел четырехгигагерцовый рубеж, в результате чего результат стабильного разгона составил 4200 МГц при напряжении 1.375 В.

Для Core 2 Extreme QX9775 для достижения 3900 МГц понадобилось уже 1.475 В. Ретросистема вздохнула ещё более полной грудью, однако далее последовал закономерный вопрос: «А что если…» существует ли возможность установить в такую платформу современную видеокарту с поддержкой трассировки лучей, добавить оперативной памяти до 16 Гбайт или даже больше, и установить Windows 10?

Я начал с последнего пункта, с попытки установить 64-х битную Windows 10 на Skulltrail на максималках и сразу получил отказ установки. Дело в том, что установка Windows 10 x64 возможна только на Core 2 Extreme QX9775, а с процессорами Xeon 5400 в BIOS недоступны опции виртуализации, которые для процессоров Intel Xeon по умолчанию не видны и находятся в режиме «отключено», а это одно из условий успешной установки Windows 10.

Возможно, в будущем сообщество энтузиастов победит и эту проблему, путем модификации BIOS материнской платы, а пока на Intel Desktop Board D5400XS такой возможности для самых свежих процессоров Intel Xeon нет.

Казалось бы, можно было использовать Core 2 Extreme QX9775 с AIO для выхода на 4 ГГц и любую видеокарту NVIDIA, относящуюся к серии RTX с поддержкой трассировки лучей, но и здесь меня ждал неприятный сюрприз. Дело в том, что моя GeForce RTX 2080 Ti с 22 Гбайт видеопамяти зависала на этапе прохождения процедуры POST. Причиной такого поведения может быть чип-коммутатор NVIDIA nForce 100 SLI, к которому подключены все линии PCI-Express этой именитой материнской платы. Получается, собрать современную платформу с современной операционной системой в рамках платформы Intel Skulltrail не получится.

Но выход из положения все-таки есть. В процессе подготовки первоапрельского материала и изучения предложений на Авито я обнаружил, что в продаже встречаются 8-ми гигабайтные модули FB-DIMM памяти по цене от 750 до 1000 рублей. Выбирая самые дешевые предложения, я приобрёл восем модулей по 8 Гбайт каждый, этакая солянка от трёх различных производителей. Итого у меня на руках появились антикризисные 64 Гбайт по очень привлекательной цене.

Далее начался поиск вариантов, куда их все можно установить… И благодаря помощи хардварного энтузиаста со стажем Сергея ака matocob, у меня на руках появилась материнская плата Supermicro X7DAE c восьмью слотами оперативной памяти и парой сокетов LGA 771. Подобного рода платы можно найти на барахолках в диапазоне от 3 до 5 тысяч рублей или даже еще дешевле.

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Все компоненты для нового эксперимента готовы, осталось остановиться на их характеристиках и приступить к сборке системы и очередной попытке установить Windows 10 x64.

Supermicro X7DAE.

Начнем с материнской платы. Supermicro X7DAE – типичный представитель серверного сегмента с двумя разъемами LGA 771 c поддержкой всей линейки процессоров Xeon 5400, включая самые последние Harpertown с E0 степпингом.

Однако мне пришлось поискать свежую BIOS, так как имеющаяся старая версия не поддерживала процессоры с ядром Harpertown, и на экране прохождения процедуры POST или точнее её непрохождения был лишь чёрный экран. Поиск BIOS превратился в небольшой квест, так как на официальном сайте было пусто, но благодаря китайским ресурсам, искомая BIOS была найдена и плата ожила.

В основе Supermicro X7DAE лежит набор системной логики Intel 5000X (Greencreek), построенный по традиционной двухчиповой схеме «северный мост — южный мост». Надо отметить, что существуют вариации наборов системной логики, относящихся к пятитысячной серии для таких конфигураций. Для серверов используется набор 5000P с кодовым именем Blackford, который обладает четырьмя каналами оперативной памяти, тремя шинами PCI-E x8 и интерфейсом ESI x4.

Для рабочих станций используется Intel 5000X с кодовым именем Greencreek. Он также обладает четырьмя каналами FB-DIMM, но при этом имеет одну шину PCI-E x16 и одну шину PCI-E x8, плюс один интерфейс ESI x4.

Замыкает чипсетную «табель о рангах» набор системной логики Intel 5000V с двумя каналами FB-DIMM, парой шин PCI-E x4 и одним интерфейсом ESI x4. Для поддержки интерфейса PCI-X на материнской плате может быть дополнительно распаян чип PXH Intel 6700, который является мостом между PCI-E и PCI-X интерфейсами.

Из всех возможных конфигураций я искал именно вариацию платы с набором логики Intel 5000X, так как только в этом исполнении доступен PCI-Express слот с полноценными 16-ю линиями. Но версия этой шины PCI-Express относится к первому поколению, что ограничивает пропускную способность графического интерфейса 4-мя гигабайтами в секунду. Но это отставание мы попытаемся нивелировать 22 гигабайтами видеопамяти, чтобы приходилось реже обращаться к игровым ресурсам извне.

Поэтому, если у кого-то возникнет желание собрать похожую платформу, стоит остановиться на наборе логики 5000X. Полноценная шина PCI-E x16 и четыре канала FB-DIMM являются идеальным выбором среди всех моделей чипсетов 5000-й серии. Сама же материнская плата имеет восемь слотов для оперативной памяти, что позволяет установить 64 Гбайт ОЗУ.

Среди аналогичных плат Supermicro встречаются экземпляры с 16-ю слотами оперативной памяти, например модель X7DBE+, которая с радостью примет 128 Гбайт оперативной памяти этого специфичного формата, при этом её можно легко купить в пределах 4000 рублей.

Сама плата выполнена в форм-факторе E-ATX (305 x 332 мм), клавиатура и мышь подключается через PS/2 порты. На задней панели вывода можно найти четыре разъема USB 2.0, один LPT, один COM, колодку с тремя входами для вывода звука посредством использования 6-канального AC'97 кодека. Из слотов расширения, помимо одного PCI-E x16 и одного PCI-E x4 слотов, имеется один PCI слот, два слота PCI-X 64 бита/133 МГц, и один PCI-X 64 бита/100 МГц. Дисковая подсистема представлена шестью каналами SATA-II и двумя IDE, в один из которых можно установить CF карту.

Сетевые возможности также на уровне, плата имеет два 1 Гбит/с сетевых адаптера, чего будет достаточно для современных нужд. Питается плата через стандартный 24-pin ATX разъем питания, плюс по одному 8-pin и 4-pin коннектору.

Как видно, плата обладает всеми современными интерфейсами, так что проблем с установкой и настройкой, даже в наши дни, у конечного пользователя не возникнет. Единственной трудностью может быть установка кулеров, так как разъем LGA 771 хоть и близок к своему десктопному собрату, но крепления в серверном сегменте иные. У кулеров для Socket LGA 771 свое крепление в виде четырех направляющих с винтами внутри, которые устанавливаются в материнскую плату и прикручиваются гайками, расположенными внизу материнской платы. Само крепление с обратной стороны выглядит следующим образом.

Системы охлаждения LGA 771 бывают как полностью медные, так и частично, с тепловыми трубками и без, с активными либо пассивным охлаждением. Вес таких малышей приличный, как и шум, поскольку обороты вентиляторов рассчитаны не на акустический комфорт, а производительность. Мой экземпляр работает на 4500 оборотах и его слышно в соседней комнате.

В идеале мне хотелось бы найти материнскую плату с набором чипсетной логики Intel 5400, аналогично Intel Skulltrail, ASUS Z7S WS, Supermicro X7DWA-N или любую другую, так как они имеют версию PCI-Express второго поколения, что положительным образом отразилось бы на производительности.

Supermicro X7DWA-N.

Оперативная память представлена набором из восьми модулей различных производителей с частотой 667 МГц (PC2-5300). Объем каждого модуля равен 8 Гбайт, что в сумме с 8-ю слотами на материнской плате дает 64 Гбайт. У FB-DIMM (Fully Buffered DIMM) DDR2 модулей есть как положительные отличия от обычных небуферизированных, так и отрицательные.

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В плюсы можно занести то, что при использовании такого типа оперативной памяти нагрузка на контроллер оперативной памяти вообще минимальна. Соответственно это позволяет использовать до восьми слотов на один канал, что чисто теоретически для двухпроцессорной конфигурации с четырьмя каналами позволяет использовать до 256 Гбайт ОЗУ. Плат с таким объёмом памяти я не встречал, хотя намеренно и не искал, но упоминания про поддержку 192 Гбайт мне встречались. По современным меркам это очень даже хороший объём.

Такие конфигурации всеядны, можно смешивать различные планки с различными типами памяти: Hynix, Samsung и другие. Все проблемы совместимости возьмет на себя специальная микросхема AMB (Advanced Memory Buffer), которая располагается прямо на планке памяти и отвечает за полную буферизацию сигналов, передаваемых между контроллером и модулем памяти.

К минусам можно отнести высокий нагрев этой микросхемы, поэтому без активного охлаждения такой памяти попросту не обойтись. Энергопотребление одного чипа AMB может доходить до 10 Вт в нагрузке, соответственно требование к блоку питания таких систем также повышено. Рабочая температура модулей даже под обдувом будет находится на уровне 60°C и выше, поэтому я положил на весь массив из 8-ми планок обычный 120 мм вентилятор.

Быстродействие по современным меркам такой памяти невелико (но об этом ниже), а что касается стоимости таких планок, то я покупал их в диапазоне от 750 до 1000 рублей за штуку. Но в 2007 году стоимость таких модулей была весьма и весьма интересной. Так, 256 Мбайт модуль стоил $60-70, 512 Мбайт — $100-110, 1 Гбайт обходился в районе $180-210, за 2 Гбайт просили $370-420, а за 4 Гбайт — $1000-1400. Не упоминается, сколько стоили 8 Гбайт модули, но их стоимость явно была более двух тысяч долларов.

В качестве видеокарты будет выступать референсная модель NVIDIA RTX 2080 Ti, но с удвоенным объемом видеопамяти, равным 22 Гбайт, что по современным меркам выглядит стильно, модно, молодёжно. Недостатка места для хранения текстур явно не будет из-за использования Full HD монитора. Я дополнительно провел тест пропускной способности PCI-Express интерфейса, благо в составе тестового пакета 3DMark таковой есть, и после длительного тестирования получил результат в 3.05 Гбайт/с.

Дисковая подсистема также выбиралась, чтобы быть максимально близкой по производительности к современным, насколько это возможно, ввиду имеющихся на материнской плате интерфейсов и их версий. Так, операционная система Windows 10 x64 была установлена на PCI-Express накопитель SSD HyperX Predator M.2 240GB, который использует 4 линии PCI-Express. При таком подключении накопитель выдавал 788 Мбайт на чтение и 711 Мбайт на запись. Случайные операции с блоками по 4 Кбайт читались на скорости 36 Мбайт/с и записывались на скорости 86 Мбайт/с при заполненности накопителя на 57%.

Для шины PCI-Express первой версии это вполне хорошие показатели. Если бы тестовая плата была бы с набором логики Intel 5400, то эти цифры могли быть в 1.5-2 раза выше.

Я также использовал дополнительный внешний SSD-накопитель с некоторыми играми, подключенный к SATA порту материнской платы. Он, напомню 2-й версии, при этом скорости последовательного чтения были на уровне 220 Мбайт/с, записи – 230 Мбайт/с. Случайное чтение блоками по 4 Кбайт находилось на уровне 23 Мбайт/с, а записи – 36 Мбайт/с. При этом последующая загрузка накопителя до 88% никак не сказывалась на скоростных характеристиках устройства. Этих скоростей должно быть достаточно для запуска игр и бенчмарков.

В качестве блока питания использовался киловатный БП Zalman ZM1000-EBT, мощности которого для тестируемой платформы хватит с запасом.

Система собрана и полностью готова к тестам. Надо отметить, что, несмотря на то, что никаких оверклокерских настроек в BIOS у материнской платы нет, как нет и возможности изменения напряжений или выбора таймингов, пара Intel Xeon X5470 была разогнана с помощью утилиты SetFSB до частоты 3800 МГц и была полностью стабильна в бенчмарках на штатном напряжении.

Разогнанная конфигурация LGA 771.

Частота FSB при этом была поднята до 380 МГц, эффективная частота оперативной памяти с 667 МГц поднялась до 760 МГц при таймингах 5-5-5-15. Помимо состояния системы «по умолчанию» было также использовано и форсированное, что помимо разгона процессоров включало разгон видеокарты. Для GPU были добавлены дополнительные 100 МГц тактовой частоты, что позволило благодаря турбо-бусту выйти на частоты близкие к 2 ГГц. Эффективная частота видеопамяти была поднята с 14.0 до 15.8 ГГц, что вместе с 352-битной шиной увеличило пропускную способность памяти с 616 Гбайт/с до 695.2 Гбайт/с, что превосходит пропускную способность памяти у GeForce RTX 5070, равную 672.0 ГБ/с.

В процессе настройки и разгона не обошлось без сюрпризов. Если отключить все энергосберегающие технологии C-States, чтобы при отсутствии нагрузки на процессор тактовая частота не снижалась, при разгоне через утилиту SetFSB результирующая тактовая частота процессора пропорционально повышалась проделанным изменениям, но реальная производительность оставалась равной стоковым значениям. Иными словами, все диагностические утилиты отображали рост тактовой частоты, но на производительности это никак не сказывалось. Поэтому пришлось включить некоторые энергосберегающие технологии, дискуссию по данному вопросу можно найти тут.

Тестовый стенд

Конфигурация тестового стенда

Процессоры: 2 х Intel Xeon X5470, 3.33 ГГц;

Материнская плата: Supermicro X7DAE, чипсет Intel 5000X;

Оперативная память: 8 x 8 Гбайт FB-DIMM DDR2 667 МГц (PC2-5300) CL=5;

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti @22Gb, 900@4212 МГц (Forceware 581.80);

Блок питания: Zalman ZM1000-EBT, 1000 Ватт;

Система охлаждения: 2 x SuperMicro SNK-P0025P LGA771;

Операционная система: Windows 10 x64.

Разгон производится в OC Windows с помощь утилиты SetFSB.

Тестирование проводилось в Windows 10 x64 с помощью нижеуказанного ПО.

Cinebench R23;

Unigine Superposition benchmark v.1.1;

3DMark 2011 v.1.0.132;

3DMark (2013) v2.32.8743;

ALLBenchmark Catzilla;

Shadow of the Tomb Raider (встроенный бенчмарк);

Deus Ex: Mankind Divided (встроенный бенчмарк);

F1 2020 (встроенный бенчмарк);

Cyberpunk 2077 (встроенный бенчмарк).

Результаты тестирования

Cinebench R23



Итоговый балл

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Начнем с чисто процессорного теста, чтобы определить динамику прироста производительности от одного процессора к двум и пары в разгоне.

Unigine Superposition 1080p Extreme



Итоговый балл

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В 1080p при добавлении второго процессора заметно прибавляется производительность, но с разгоном процессора и видеокарты результаты становятся ниже, чем при разгоне процессора без видеокарты.

Разница по очкам минимальная, но она присутствует. Ниже приведу скриншоты с детальными результатами.

Один процессор, система без разгона.

Два процессора, система без разгона.

Два процессора в разгоне.

Бенчмарк не показывает частоту процессора, учитывая его разгон, и на скриншоте видно, что загрузка CPU идет по нарастающей, и заметно, что процессорной мощности не хватает для загрузки такой видеокарты.

Unigine Superposition 4K Optimized



Итоговый балл

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В 4К разрешении ситуация не меняется. Для результатов с разогнанными процессорами разгон видеокарты несколько снижает итоговую производительность.

Один процессор, система без разгона.

Два процессора, система без разгона.

Два процессора в разгоне.

Два процессора в разгоне плюс разгон видеокарты.

При разгоне видеокарты повышается её температура и уменьшается загрузка процессора и итоговый результат. Получается отрицательный разгон.

Посмотрим, изменится ли что-то при переходе в 8К разрешение, где решающим фактором точно будет производительность самой видеокарты.

Unigine Superposition 8K Optimized



Итоговый балл

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Вот и долгожданный «сюрприз» – наконец-таки разгон видеокарты принес увеличение количества FPS. А для одного процессора или пары ЦП результат практически одинаковый и разница лежит лишь в пределах погрешности измерений.

Два процессора, система без разгона.

Два процессора в разгоне.

Два процессора в разгоне плюс разгон видеокарты.

Несмотря на «процессорный голод», разгон видеокарты дал дополнительные 4 FPS.

3DMark 2011 v.1.0.132 – Extreme preset 1080p



Баллы

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В 3DMark 2011 производительность растет пропорционально увеличению количества и тактовых частот используемых компонентов. Отрицательный разгон отсутствует.

Один процессор, система без разгона.

Два процессора по умолчанию.

Два процессора в разгоне.

Как видно из скриншотов выше, без разгона видеокарты Graphics Score находится в очень близких значениях, но по мере роста процессорной мощи Physics Score уверенно растет, что в результате положительным образом отражается на количестве FPS.

3DMark 2013 – Steel Nomad



Баллы

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В тестовом пакете 3DMark 2013 для бенчмарка Steel Nomad рост производительности растет линейно, аналогично 3DMark 2011.

Два процессора, система без разгона.

Два процессора в разгоне плюс разгон видеокарты.

Разница между разогнанной системой и с двумя CPU по умолчанию равна 3.75 FPS.

3DMark 2013 – Time Spy



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В бенчмарке Time Spy опять образовалась аномалия, когда при разогнанных процессорах разгон видеокарты только усугубил итоговый результат.

3DMark 2013 – Time Spy Extreme



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В Time Spy Extreme ситуация нормализовалась аналогично результатам в бенчмарке Unigine Superposition 8K Optimized.

3DMark 2013 – Fire Strike



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3DMark 2013 – Fire Strike Extreme



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3DMark 2013 – Fire Strike Ultra



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В трех тестах Fire Strike, в самом обычном Fire Strike налицо феномен «отрицательного разгона», но с увеличением разрешения в Fire Strike Extreme и Fire Strike Ultra он благополучно исчезает.

3DMark 2013 – Speedway



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3DMark Speed Way был представлен в составе тестового пакета в конце 2022 года, он задействует все функции DirectX 12 Ultimate, куда входит трассировка лучей и такие технологии как Physical Based Rendering и технология Mesh Shaders, которая позволяет увеличить производительность за счёт отсечения невидимых деталей и адаптивной настройки уровня детализации.

Результаты тут получились неоднозначные. Результат с одним процессором с тактовой частотой по умолчанию быстрее результатов с двумя процессорами, включая разгон. И хотя все три результата находятся очень близко, и разница вполне укладывается в погрешность прогона самого бенчмарка, это говорит о том, что мощности CPU явно недостаточно, чтобы рассчитывать ещё и данные для трассировки лучей, помимо прочих сопутствующих расчётов. Ситуацию спасает только разгон самой видеокарты, что прямым образом влияет на производительность, связанную с трассировкой лучей.

Catzilla 1080p



Баллы

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Catzilla 4K



Баллы

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В бенчмарке Catzilla ситуация опять повторяется. При низком разрешении (1080p) разгон видеокарты носит отрицательный характер, но при увеличении разрешения до 4К, для чего и была создана эта видеокарта, ситуация приходит в свой естественный вид.

Shadow of the Tomb Raider



FPS (avg) встроенный бенчмарк. 1080p, «Средний» пресет

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Во встроенном бенчмарке Shadow of the Tomb Raider наблюдается прирост от использования второго процессора и от разгона обоих процессоров. Но разгон видеокарты не приносит увеличение FPS, сказывается недозагруженность видеокарты.

Far Cry 5



FPS (avg) встроенный бенчмарк. 1080p

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Здесь ситуация аналогична Shadow of the Tomb Raider, разгон видеокарты есть, прироста FPS нет.

Deus Ex: Mankind Divided



FPS (avg) встроенный бенчмарк. 1080p, «Средний/Ультра» пресеты

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На среднем пресете разница между разогнанной и неразогнанной видеокартой отсутствует, но на пресете «Ультра» рост FPS виден отчетливо.

F1 2020 (DX12)



FPS (avg) встроенный бенчмарк. 1080p, «Ультра высокий» пресет

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Опять видеокарта не может получить достаточного количества данных для последующей отрисовки кадров, разгон видеокарты не приносит увеличения FPS.

Cyberpunk 2077 (1.61)



FPS (avg) встроенный бенчмарк. 1080p, «Средний» пресет, RT-OFF

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На Cyberpunk 2077 стоит остановиться подробнее. Начнем со времени установки. Установка с одного SSD на второй SSD заняла 3 часа 24 минуты. Таких цифр я давно не видел.

Но установка и игра — это две большие разницы. Дело в том, что большинство современных игр используют современные процессорные инструкции, а процессору, которому скоро стукнет 20 лет, явно не хватает всего необходимого набора. Xeon X5470 поддерживает инструкции SSE 4.1, многие же игры требуют наличия SSE 4.2 и AVX инструкций, которых у процессора нет. Cyberpunk 2077 не является исключением, но в сети можно найти файлы или инструкции с объяснением, как установить игру через SDE эмулятор или как сделать возможным запуск приложений, требующих наличия SSE 4.2 инструкций при физическом отсутствии их у процессора.

Я пошел простым путем и скачал готовый «SSE fix» для данной игры. Но необходимая поддержка определенных версий SSE и AVX инструкций зависит от версии игры. Поэтому запуск Cyberpunk 2077 возможен, но последняя поддерживаемая версия игры — 1.61. Начиная с версии 1.62, игровой движок требует наличия AVX инструкций, и программно обойти этот момент не получится, поэтому выбор пал на последнюю версию, доступную для запуска. Аналогичные SSE fix’ы требуются, например для Far Cry 6, Doom Eternal, Days Gone, Red Dead Redemption 2, Assassin's Creed Origins, Dying Light 2 и других.

Если посмотреть на результат, то на средних настройках графики без трассировки лучей средний FPS не подымается выше 35 кадров в секунду. Соответственно, реальный FPS в наиболее загруженных локациях будет проседать меньше 20, делая прохождение возможным, но не комфортным.

Cyberpunk 2077 (1.61)



FPS (avg) встроенный бенчмарк. 1080p, «Средний» пресет, RT-On

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При включении трассировки лучей играть в игру уже невозможно, а ведь в тестовом стенде стоит та самая видеокарта, которая должна «тащить» Киберпанк в 4К. Но для обработки лучей не хватает процессорной мощи, и слишком медленная память забивает последний гвоздь в крышку игрового гроба геймера.

Подсистема памяти этой платформы — отдельная тема. И хотя объема оперативной памяти много даже по современным меркам, но скорость чтения и записи из памяти сопоставима со скоростями обычных NVME SSD четвертого поколения, или можно наблюдать скорости ~6 Гбайт/с на чтение и ~5 Гбайт/с на запись. А задержка составляет рекордные 119.7 нс.

При разгоне по FSB растет тактовая частота оперативной памяти. И хотя разгон дает целый дополнительный гигабайт в секунду, но общую ситуацию это не спасает.

Заключение

Если сравнить результаты этой статьи с «первоапрельскими», то нас будет ждать разочарование. По факту мы имеем видеокарту, созданную специально для получения наслаждения от прохождения Киберпанка в 4К, но на данной платформе в него можно с натяжкой играть в Full HD. Думаю, главным сдерживающим фактором является производительность оперативной памяти, и хотя её объём даже избыточен, но её производительность находится на уровне обычных SSD, отсюда данные с опозданием попадают к процессору.

Есть ли выход из данной ситуации? В теории платформу можно ускорить. Первое, что необходимо сделать — это заменить материнскую плату на плату с набором системной логики Intel 5400. ASUS Z7S WS была бы идеальным решением, но найти её у меня пока не получается. Хорошим вариантом может стать Supermicro X7DWA-N, либо что-то иное, если у кого-то есть что-то на примете – напишите мне в ЛС на форуме. Такая замена ускорила бы дисковую подсистему, и скорость шины PCI-Express увеличилась бы в два раза.

Вторым шагом резонно было бы сделать pin мод обоим процессорам, увеличив VCore, чтобы их тактовая частота была на уровне 4.2-4.3 ГГц. Такой разгон по FSB увеличил бы пропускную способность оперативной памяти, а с правильной материнской платой дал бы возможность изменения хотя бы первичных таймингов, что положительным образом сказалось бы на её латентности. В общем, план имеется, осталось его реализовать.

Максим Романов aka Max1024