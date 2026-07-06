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Вступление

Складывается ощущение, что современные жёсткие диски делают из золота, особенно глядя на их стоимость. Только недавно покупал себе модель на 12 Гбайт и в магазине из трёх букв он мне обошёлся примерно в 40 000 рублей. Что делать, если нужно использовать два или четыре таких для создания массива RAID 10?

Понятно, что дома такая сборка редко используется, но бывает, что хочется хранить фильмотеку или личные видеозаписи в формате 4K, что занимает значительное место на дисках даже по современным меркам. Также периодически куда-то нужно сбросить все фотографии и видео с телефона, чтобы освободить память в нём или в облачном сервисе. А последние всё чаще стали навязывать обычным пользователям сервисы по подписке. Поэтому кто-то уже смахнул пыль со старой материнской платы, прикрутил к ней жёсткий диск, установил FreeNAS и играется в своё облако. У кого такой возможности нет, либо это несолидно или хлопотно, идёт в магазин и покупает готовое решение. Однако тут случилась неприятная ситуация – некоторые бренды покинули нашу страну. Поэтому приходится искать устройство из того, что доступно на нашем рынке, где есть хорошая поддержка и рабочие сервисы.

Одной из таких компаний является TerraMaster. Я уже рассматривал несколько различных моделей этого производителя и могу сказать, что функциональность достаточно хороша, а все сервисы работают на должном уровне. Софт постоянно развивается, добавляются новые инструменты. Также в последних поколениях устройств используется комбинированная система из накопителей, где можно устанавливать SSD M.2 NVMe и классические жёсткие диски или SATA SSD. Это универсальное решение, которое подходит для различных сценариев использования и предлагает высокую скорость и отличную надёжность.

Часто используемые данные или проекты, которые нуждаются в оперативном доступе, можно хранить на быстром накопителе, а архивные документы и бэкапы – на классических жёстких дисках. Такой подход позволяет увеличить скорость и надёжность, ведь всю информацию с быстрого носителя можно дублировать на более медленный. Остаётся лишь оснастить устройство быстрым интерфейсом, и оно будет востребовано на рынке из-за своей универсальности. Мы изучим именно такую модель компании TerraMaster, которая называется F4-425 Pro, официальный сайт.

Внешне она очень напоминает версию TerraMaster F4-425 Plus, рассмотренную ранее, и на самом деле у версий Pro и Plus много общего, а основное отличие кроется в используемом процессоре Intel Core 3 N350. У него в два раза больше ядер, а значит, он может выполнять больше одновременных задач. Есть смысл посмотреть на неё внимательнее и сравнить эти модели.

Технические характеристики

Модель TerraMaster F4-425 Pro Тип устройства NAS (сетевое хранилище) Процессор Intel Core 3 N350 Видеопроцессор Интегрированный Intel UHD Graphics Операционная система TOS 6.0, TOS 7.0 Оперативная память Максимум 32 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 4800 МГц (1 х 16 ГБ SODIMM DDR5-4800 в комплекте) Накопители 4 x SATA 3 (3.5” или 2.5”);

Максимум 4 х 30 ТБ;

3 х SSD M.2 PCI-e Gen3 x1 Интерфейсы 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A (5 Гбит/с);

1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C (5 Гбит/с);

1 x HDMI 2.0b;

2 x RJ45 LAN 5G;

1 x DC-in 12V Беспроводные интерфейсы Нет (возможна установка USB WI-FI адаптера) Размеры 150 x 181 x 219 мм Масса 2.9 кг Цена н/д

Как и другие производители, компания TerraMaster периодически обновляет линейки своих устройств и переводит их на современные актуальные платформы. Также происходит разделение на сегменты в одной линейке, для чего используются разные обозначения, а вместе с этим отличаются платформы.

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При изучении модели F4-425 Plus я пришёл к выводу, что там сменился процессор на более современный Intel N150, а в версии Pro его заменили на более производительный Intel Core 3 N350, у которого аналогичная архитектура, один канал памяти, но вдвое больше ядер и потребление всего 7 Вт. В остальном существенных отличий не заметил, и в F4-425 Pro также используется два сетевых порта Ethernet 5G, хотя такого оборудования пока не так много и есть смысл сразу переходить на Ethernet 10G.

По остальной начинке тут всё стандартно. Один канал памяти, в который можно установить одну планку памяти SODIMM DDR5 на 32 Гбайт. Можно попытаться поставить 48 Гбайт, но здесь могут быть ограничения BIOS. Сама платформа накладывает и остальные ограничения. Например, здесь просто нет USB портов на 10 Гбит или накопители M.2 работают в режиме PCI-e x1 Gen3, потому что банально нет большого количества линий PCI-e.

С другой стороны, тут можно установить четыре жёстких диска по 32 Тбайт и ещё три SSD M.2 по 8 Тбайт. Об этом производитель сообщает в своих пресс-релизах, где фигурирует число 152 Тбайт.

Упаковка и комплектация

Ко мне устройство попало в обычной картонной коробке, которая является транспортировочной и на неё лепят всякие наклейки. Выглядит она невзрачно, но внутри скрывается полноценная упаковка с цветной полиграфией.

Несмотря на это, тут преобладает чёрный фон, а самих цветных изображений мало.

Оформление лаконичное, информации об устройстве представлено не так уж много. Спереди указано, что этот NAS рассчитан на установку четырёх накопителей. Об этом также свидетельствует наименование модели F4, но… производитель добавляет, что это гибридный NAS.

Сбоку находится наклейка с штрихкодом, серийным номером и артикулом модели.

Верхняя крышка легко открывается, и внутри мы видим две панели из вспененного полиэтилена, где зафиксировано само устройство и ещё одна картонная коробка с аксессуарами. В ней же на дне лежат различные инструкции и буклеты.

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Сетевое хранилище дополнительно упаковано в полиэтиленовый пакет.

Комплект поставки находится в отдельной картонной коробке чёрного цвета. Она расположена рядом с устройством и дополнительно защищает его с одной из сторон.

Здесь производитель постарался и укомплектовал хранилище самым необходимым. Внутри той самой чёрной коробки находятся ещё две! Производитель заметно перестраховывается и слоями упаковки пытается защитить всё по максимуму.

Например, на дне коробки мы обнаруживаем руководство по разбору, гарантийную карту, инструкцию по установке накопителей и комплект наклеек.

Ещё в комплекте есть винты для крепления накопителей. Для 3.5” накопителей они не нужны, а вот для 2.5” точно понадобятся, чтобы можно было их закрепить на лотках корзины. Также в комплекте есть один патчкорд RJ-45, а самих портов на устройстве два.

Ещё в комплекте можно обнаружить блок питания на 12 В, 7.5 А. В итоге он может обеспечивать 90 Вт. На мой взгляд, такой мощности достаточно для полного обеспечения этого NAS и ещё будет небольшой запас.

Для блока питания есть сетевой кабель со стандартной евровилкой с заземляющим контактом.

Внешний вид, конструкция и особенности

Я давно знаком с подобными устройствами и использую их, поэтому здесь вся конструкция очень знакома, а кроме того, в моих руках уже побывал TerraMaster F4-425 Plus.

Различные приставки обозначают разные модификации. В линейке есть достаточно простые решения без приставок, Plus версия – что-то более серьёзное, Pro – ещё немного круче, а Max – самое топовое исполнение. Между отдельными модификациями могут быть сильные различия по функциональности, а где-то она схожа, но используется более производительный процессор. Последний случай – это как раз история про Plus и Pro.

У модели F4-425 Pro корпус также изготовлен из алюминиевого сплава. Можно даже сказать, что это часть профильной трубы, где спереди и сзади находятся другие панели. Поэтому устройство получилось относительно тяжёлым, но зато устойчивым и тихим, чему также способствует система охлаждения.

Внешне NAS смотрится знакомо, а по цветовой палитре тут сочетается серебристый металлик с чёрным цветом. Сам корпус опирается на четыре резиновых ножки, которые находятся внизу корпуса.

Как обычно, лотки для дисков расположены спереди. Механизм фиксации и извлечения дисков выполнен знакомо, всё осуществляется достаточно просто и интуитивно понятно.

По бокам нет практически ничего, кроме логотипа TerraMaster и наклейки с QR-кодом для загрузки мобильного приложения. Однако основная часть настроек и управления приложениями осуществляется через веб-интерфейс. Кроме того, этот NAS можно использовать как обычный компьютер, установив на него операционную систему, например, Windows.

Устройство смотрится просто и лаконично. Спереди мы видим четыре лотка для установки дисков. Справа расположена гирлянда индикаторов.

Спикерфон для звукового оповещения есть, но он распаян на материнской плате. Кнопка включения находится сзади. Это не очень удобно, особенно когда устройство стоит под столом лицом к пользователю. Проблема ещё в том, что кнопку не так просто нащупать – она установлена практически заподлицо с панелью. По одному индикатору на диск и один питания.

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На этот раз производитель услышал меня и спереди появился один разъём USB 3.2 Gen1 Type-A для флешки, внешнего диска или клавиатуры с мышкой, чтобы не копошиться сзади.

Чтобы извлечь лоток, достаточно нажать на пластиковую ручку сверху и потянуть на выступ снизу. Для обратной установки его можно просто задвинуть, и он сам защёлкнется. Сам лоток изготовлен из пластика. Есть устройство безвинтового крепления 3.5” дисков. Для этого по бокам предусмотрены две пластиковые полоски с штырями.

В эти лотки можно установить и 2.5” накопители, но здесь без винтов уже не обойтись.

Внутри корпуса можно увидеть специальную плату с разъёмами SATA с питанием. Диски можно устанавливать прямо во время работы. Они определяются и инициализируются софтом без всяких трудностей.

Сзади находится пластиковая панель с одним крупным вентилятором 120 x 120 x 25 мм. Здесь же есть следующие разъёмы: HDMI, два USB 3.2 Gen1 Type-A, один USB 3.2 Gen1 Type-C, два Ethernet 5G и разъём подключения блока питания. Также здесь можно заметить маленькое отверстие, за которым скрывается кнопка Reset. Вентилятор с ШИМ-управлением работает очень тихо. Воздух проходит от передней панели назад, обдувая диски и материнскую плату, но только с одной стороны.

Здесь используется вентилятор компании Snowfan, модель YY12025L12S с двойными подшипниками скольжения. Максимальная скорость – 2500 об/мин.

Корпус разбирается достаточно просто. Точнее он даже не разбирается в привычном понимании, а просто сдвигается его внешняя алюминиевая труба. Фиксируют её четыре винта снизу. Внутри размещена стальная рама, к которой крепятся все остальные компоненты, включая материнскую плату и вентилятор.

Блок с вентилятором снимается отдельно, чтобы его было проще обслуживать. Материнская плата расположена таким образом, что все слоты M.2 находятся снаружи в лёгком доступе. Это удобно, потому что не нужно снимать плату и лезть в недра компьютера.

Однако именно на эту сторону воздух никак не попадает, а внешний кожух устанавливается путём сдвига. Поэтому организовать отвод тепла накопителей на него будет не так просто.

Процессор Intel Core 3 N350 распаян с обратной стороны платы и закрыт огромным алюминиевым радиатором, хотя мощность его невелика (7 Вт), но возможен буст до 15 Вт. Радиатор окрашен в чёрный цвет.

Ещё на стороне, где находится процессор с радиатором, можно заметить один стандартный разъём 4-pin FAN. Именно к нему подключается вентилятор. Второй такой разъём тут не распаян. Также тут можно заметить слот, в который устанавливается специальная дочерняя плата. Она идёт в сторону корзин и к ней непосредственно подключаются диски, причём с питанием.

Здесь же распаян USB порт, куда может устанавливаться флешка с загрузчиком или беспроводной адаптер. В данном случае он пустой, а флешка с загрузчиком установлены в специализированный разъём. С этой же стороны находится батарейка CMOS и спикерфон.

Кроме процессора, тут ещё распаяны все основные контроллеры, включая два Ethernet. Это чипы Realtek RTL8126, которые можно встретить на некоторых современных материнских платах. Проблема в том, что сейчас оборудование Ethernet 5G не сильно распространено, в основном используется оборудование 2.5G или 10G.

Загрузчик-загрузчиком, его, кстати, не обязательно отключать аппаратно, можно сделать это в BIOS. Есть возможность поставить свою систему, например, FreeNAS, но здесь уже предусмотрен вариант установки собственной ОС – TOS 6.0. Также можно загружаться с внешнего диска или M.2 накопителя. Накопители M.2 устанавливаются в любой из трёх доступных слотов, скорость у них одинаковая и ограничена PCI-e x1 Gen3. Здесь всего один слот для памяти SODIMM DDR5 и установлен один модуль на 16 Гбайт.

Всё основное рассмотрели, теперь пора переходить к тестам.

Тестирование

Изначально NAS поставлялся с одним модулем памяти DDR5-4800 на 16 Гбайт и без накопителей. Объём памяти можно увеличить, установив одну планку SODIMM DDR5 на 32 Гбайт, про 48 Гбайт модули ничего не сказано и у меня не было возможности это проверить.

Я же сразу установил накопитель XPG Legend 960 Max на 1 Тбайт с операционной системой Windows 11, и у меня был второй накопитель Micron 2500 на 1 Тбайт, где я устанавливал фирменную оболочку TOS 6.0 на файловой системе BTRFS, и был ещё жёсткий диск, но его я не стал использовать, потому что в интерфейсе SATA давно нет ничего интересного, а скорости там невысоки.

Оболочка меню BIOS у модели TerraMaster F4-425 Pro абсолютно такая же, как у версии Plus, поэтому я не стал записывать её ещё раз.

Изображение выводилось на 4K монитор, с этим никаких проблем не было. Всё работает чётко и плавно после того, как загрузится операционная система. В нагрузке устройство работает достаточно тихо, а нагрев очень умеренный.

Сначала я запустил устройство с M.2 накопителя под операционной системой Windows 11, чтобы проверить работоспособность этого NAS в качестве компьютера. Всё работает отлично.

CPU-Z:

AIDA64 GPGPU:

AIDA64 Cache & Memory:

AIDA64 CPU CheckMate:

AIDA64 AES:

AIDA64 SHA3:

CrystalDiskInfo:

CrystalDiskMark:

AS SSD Benchmark:

ATTO Disk Benchmark:

Anvil’s Storage:

Если внимательно читать описание устройства и знать, что тут интерфейс у M.2 заметно ограничен, то удивляться будет нечему. Накопители не сильно напрягаются и соответственно заметно не греются, поэтому троттлинга не отмечалось. Возможно, именно поэтому тут не предусмотрено отдельных радиаторов для SSD M.2 накопителей.

Думаю, что теперь можно переходить к обзору самой фирменной оболочки TOS 6.0. С чего начать? В самой программе есть справка и поддержка, но до неё ещё нужно добраться. Однако есть сайт с видеоруководствами, к которому можно обратиться и найти полезную информацию.

Опытный пользователь сразу устанавливает накопители, запускает устройство и заходит на его веб-интерфейс. IP адрес может отличаться, потому что DHCP раздаёт роутер. Настройки устройства можно менять, но на первом этапе это DHCP и адрес, выданный роутером. Есть утилита для поиска оборудования, но это уже совсем для новичков.

Заходим на веб-интерфейс и видим инициализацию сетевого хранилища.

Дальше проходят базовые настройки перед запуском основной системы.

При первом входе на странице появляются подсказки, которые объясняют пользователю назначение основных кнопок и разделов интерфейса.

Дальше запускается сканирование системы безопасности, после чего она выносит вердикт.

До настроек мы ещё доберёмся, а сперва можно посмотреть на центр приложений. Здесь представлен фирменный софт и утилиты, которые в значительной мере расширяют возможности устройства. Например, нужно автоматизировать процесс создания резервных копий или «снимков» системы, выбираем подходящее приложение и устанавливаем его.

Если здесь не обнаружилось чего-то необходимого, то ещё есть внешний сайт, где представлен софт сторонних разработчиков.

Кстати, резервное копирование занимает целый раздел. Здесь сосредоточены различные инструменты для развёртывания и автоматизации этого процесса. На первичном этапе есть подсказки со схемами

Здесь подробно описаны и наглядно показаны различные варианты создания резервных копий. Также здесь идут отдельные приложения, которые наилучшим образом подходят для определённой задачи. Приложения необходимо будет установить перед использованием, потому что не всем необходимы все функции, а лишь какой-то свой индивидуальный набор опций.

Все настройки объединены в раздел «Панель управления» по аналогии с операционной системой Windows. Мне показалось, что разработчики ПО специально постарались упростить интерфейс, сделать его максимально понятным и логично всё сгруппировали. Это облегчает навигацию и позволяет ускорить процесс настройки.

Как и в операционной системе Windows, здесь отображаются значки наиболее востребованных настроек, а более развёрнутое меню открывается при выборе какого-либо одного значка.

Настроек очень много, но в первую очередь нужно настроить сеть. Обратите внимание, что в правом верхнем углу есть пункт «Справка».

Сетевые настройки стандартны для подобного устройства и есть всё самое необходимое, включая справочную информацию по интерфейсу. Например, можно увидеть текущие сетевые настройки и скорость соединения. В моём случае это 2.5 Гбит/с.

Для настроек беспроводной сети нужно сперва установить соответствующий адаптер.

Можно настроить VPN соединение.

Прокси.

Файловая служба.

FTP.

NFS.

Терминал и SNMP.

SNMP.

Служба обнаружения.

Удалённый доступ.

DDNS.

Пул носителей.

Жёсткие диски.

Виртуальный диск.

Регион и язык.

Оборудование и питание.

Дела по расписанию.

Уведомления.

Безопасность.

Система.

Поддержка

Боковая панель рабочего стола.

Теперь несколько слов о работе. Устройство работает очень тихо и поэтому шумомер может показать только фоновый шум. Я даже запускал Prime95 под Windows, но сильного шума не было. Поведение процессора Intel Core 3 N350 аналогично Intel N150 благодаря схожей мощности и крупному радиатору. Производитель немного подстраховался и установил более производительный вентилятор с максимальными оборотами 2500 об/мин, но мне на такие показатели выйти не удалось даже при максимальной нагрузке.

Устройство работает очень быстро. Оно быстро загружается и уже где-то через полминуты с ним можно работать. В устройстве есть функция Wake-on-LAN. В самых тяжёлых режимах процессор не нагревается выше 52°C, но это только под Windows, если его нагрузить. В обычном состоянии это всегда 30-40°C при комнатной температуре 23°C.

Заключение

TerraMaster F4-425 Pro – это ещё одна современная модель с большими возможностями расширения. В 424-й линейке не было модификации Plus, а только обычная, Pro и Max. Возможно, поэтому производитель решил в новом поколении предложить больше вариантов, чтобы каждый пользователь подобрал для себя оптимальное решение.

У версии F4-425 Plus процессор послабее, а вот количество оперативной памяти, установленной штатно, не изменилось, но пользователю ничего не мешает увеличить объем вдвое самостоятельно. Благо корпус относительно просто разбирается, и с этой процедурой, а также установкой SSD M.2 накопителей не должно возникнуть трудностей. В версии Pro произошли не очень большие изменения, которые коснулись процессора, а вся остальная платформа и оснастка остались от версии Plus. Поэтому общего у этих версий очень много, а возросшая вычислительная мощность процессора может позволить быстрее работать с некоторыми сервисами, где это необходимо. Однако эту разницу тяжело заметить, если рассматривать лишь саму оболочку. Она одинаково быстро работает на обеих модификациях.

Также неизменными остались простота использования, отличная функциональность и широкие возможности расширения. При этом не стоит забывать о базовых характеристиках, которые заслуживают уважения. Данный NAS мне понравился некоторыми удачными, на мой взгляд, решениями. Начнём с того, что его можно использовать как полноценный компьютер и работать за ним, используя массив из четырёх обычных жёстких дисков. Создать самостоятельно что-то такое же компактное вряд ли получится, потому что трудно отдельно найти похожее шасси и плату. Здесь готовый набор, пусть и с не очень мощным процессором, но способным на многое. Мне такая возможность понравилась, и в таком виде вариантов использования устройства явно больше. Также есть возможность расширения путём установки более ёмкого модуля памяти и беспроводного адаптера во внутренний USB разъём.

Использование Ethernet 5G – это скорее дань моде, чем реально что-то востребованное. Оборудования такого пока не так много, такие решения только стали появляться на материнских платах стационарных ПК. Штатная оболочка TOS 6.0 меня полностью устраивает, потому что она постепенно развивается, увеличивается количество сторонних приложений, всё это обновляется, есть справка и поддержка. Совсем недавно уже появилась версия TOS 7.0, но она ещё пока проходит отладку. Первое, что я пока заметил в ней – это внешние изменения интерфейса. В своё время компания TerraMaster проделала титаническую работу при переходе от TOS 5.1 к TOS 6.0 и сейчас такой же процесс намечается при переходе на TOS 7.0. Мне довелось поработать с различными устройствами, включая Synology и QNAP, поэтому есть с чем сравнивать.

Этот NAS можно синхронизировать с облачными сервисами, обеспечить доступ к данным через интернет и многое другое. Также есть собственное мобильное приложение, которое можно использовать для наблюдения за работой устройства. Разумеется, работает система оповещений при различных сбоях и ведётся журнал событий. Шум от устройства очень низкий. Если эта «коробка» будет стоять в серверной, то её точно никто не услышит, а вот в тихом месте всё больше зависит непосредственно от используемых дисков. Например, есть громкие модели, которые трещат как пулемёт. Скорее всего, вы, как и я, будете слышать только хруст жёстких дисков. У производителя есть свои списки совместимых устройств, но я пробовал использовать свои старые диски. При этом никаких проблем не возникло.

Базовый софт основан на Linux-подобной оболочке. В ней можно использовать различные приложения, причём даже от сторонних разработчиков. Есть множество разных сервисов по переносу данных, нахождению дубликатов, созданию бэкапов и прочее, есть torrent клиенты. Пользоваться устройством очень просто и всё понятно. Если возникают какие-то вопросы, то в приложении есть справка и поддержка.

Ознакомиться с видением производителя своей модели можно на официальном сайте. TerraMaster F4-425 Pro также доступен для покупки в официальном магазине на AliExpress.

Андрей Понкратов aka wildchaser