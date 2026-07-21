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crazycat21
NVIDIA сообщила о прогрессе в предоставлении клиентам новой архитектуры Vera Rubin
Поставки уже начались, более широкое развёртывание системы состоится в третьем квартале.
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Американская технологическая корпорация NVIDIA, производитель полупроводников, находящаяся в центре бума искусственного интеллекта (ИИ), сообщила, что её новейшие разработки в области микросхем уже поступают клиентам и помогут укрепить лидерство компании в отрасли.

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг представляет систему Vera Rubin для центров обработки данных на мероприятии Nvidia GTC в рамках выставки Computex 2026 в Тайбэе 1 июня. Фото: Lam Yik Fei/Bloomberg

Как заявил Иэн Бак, вице-президент и директор NVIDIA по ускоренным вычислениям, вычислительные системы на основе новой технологии Vera Rubin уже поставлены крупным компаниям, занимающимся ИИ и вскоре начнут использоваться. Он также добавил, что компания работает в полную силу. В настоящее время производится развёртывание систем у всех основных клиентов.

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Запуск платформы Vera Rubin находится под пристальным вниманием инвесторов и аналитиков отрасли, обеспокоенных возможными задержками и производственными проблемами. Несмотря на то, что генеральный директор Дженсен Хуанг ранее уже опроверг эти опасения, компания продолжает сталкиваться с более широкими трудностями, связанными с потерей конкурентного преимущества.

В этом году, когда индекс деловой активности в индустрии вырос на 66%, акции NVIDIA подорожали всего на 9%. В то же время стоимость ценных бумаг таких компаний, как Intel, Arm Holdings и Advanced Micro Devices (AMD) возросла более чем в два раза.

Корпорация NVIDIA по-прежнему остается доминирующим поставщиком ускорителей ИИ, используемых центрами обработки данных. Однако конкуренты, такие как AMD и Broadcom, ведут борьбу за большую долю рынка. Кроме того, операторы центров обработки данных (Amazon и другие) занимаются собственными разработками, которые позволили бы им снизить зависимость от NVIDIA.

Из-за того, что компания находится под давлением, ей необходимо продемонстрировать, что ее новейшие разработки выпускаются в соответствии с графиком и по своим характеристикам превосходят продукцию конкурентов. Во ходе брифингов в штаб-квартире NVIDIA в Санта-Кларе, штат Калифорния, было подчёркнуто, что  новое оборудование будет более мощным и простым в развертывании.

NVIDIA планирует внедрить Vera Rubin в больших масштабах в третьем квартале этого года. По данным компании, системы Vera Rubin уже использует ряд клиентов с мировым именем. По словам руководителей компании, она внедряет целый ряд новых технологий, как простых, так и революционных, для повышения производительности своих продуктов.

В предыдущих поколениях компьютерные блоки в которых размещались ключевые компоненты, такие как ускорители ИИ, центральные процессоры и сетевое оборудование, собирались вручную. Подключение многочисленных кабелей являлось весьма трудоёмкой задачей. Работа занимала много времени и приводила к высокому уровню отказов, особенно в период когда персонал предприятий проходил обучение по работе с новой конструкцией.

NVIDIA заявила, что в новой конструкции практически полностью исключена внутренняя кабельная разводка. Соединения осуществляются через печатные платы или специально разработанные кабели. Соответственно, то, на что человеку требовались часы, робот теперь может выполнить за минуты. При этом значительно снижается вероятность последующих сбоев. 

Модернизация стала возможной отчасти благодаря жидкостному охлаждению всех основных компонентов. Это устраняет необходимость в вентиляторах и дополнительном пространстве, необходимом для циркуляции холодного воздуха внутри компьютера. Новая полноразмерная стойка ускорителей NVIDIA для искусственного интеллекта, получившая название NVL72, обеспечит в 10 раз больше токенов (базовая единица вычислений в области ИИ), чем предыдущее поколение.

#amd #nvidia #новости #intel #искусственный интеллект #vera rubin #ускорители ии
Источник: bloomberg.com
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