На днях алгоритмы Гугла подкинули мне в рекомендации статью полугодовой давности с громким заголовком «Развеяны главные мифы игровых ПК». Опиралась она на материал зарубежного издания Pocket-lint. И вроде бы всё по делу, но, как это часто бывает, между строками прячется немало нюансов. Давайте пройдёмся по каждому пункту и посмотрим, насколько эти «разоблачения» актуальны в июле 2026 года.

Миф №1: Чем больше оперативной памяти, тем лучше

Авторы материала утверждают, что 32 ГБ — это «достаточно для большинства новых игр», а гнаться за большим не стоит. Тут, в целом, я с ними соглашусь, но с парой важных оговорок.

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Да, 16 ГБ сегодня уже откровенно мало: в некоторых проектах, особенно с открытыми мирами и тяжёлыми текстурами, система начинает активно использовать файл подкачки, и это выливается в микрофризы. Проверено не раз: на 16 ГБ в современных AAA-проектах картинка может «спотыкаться» даже при высоких настройках графики.

32 ГБ сейчас — это тот самый комфортный минимум. Причём не только для игр, но и для параллельного стрима, браузера с кучей вкладок и фоновых задач. И вот тут, честно, немного обидно: в июле 2026 года комплект DDR5 на 32 ГБ (две планки по 16 ГБ) в среднем стоит около 45 000 рублей. К примеру, Apacer 32Gb (16Gbx2) DDR5-5200 DIMM предлагается по цене около 46 000 рублей, а вот Kingston Fury Beast White DDR5 5200МГц 32ГБ уже по цене около 42 000 рублей.

DDR4 тоже не стоит на месте, но все же ощутимо дешевле DDR5. Например, комплект HyperX Fury 32 ГБ DDR4 3200 МГц предлагается по цене около 22 000 рублей, а Netac DDR4 32Gb (2x16Gb) 3200MHz предлагается по цене около 21 000 рублей.

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Конечно, все это ощутимо дороже, чем летом 2025‑го, и такой ценник бьёт по бюджету. Ничего не поделаешь — сейчас это необходимая трата.

А вот 64 ГБ для игрового ПК, на мой взгляд, действительно перебор. Да, такие сборки встречаются, но чаще это либо «на вырост», либо дань моде. Для чистого гейминга такой объём не даёт ощутимого прироста, а деньги уходят в никуда. Если бюджет ограничен, лучше вложить разницу в более мощную видеокарту или быстрый SSD. Кстати, в этом случае рекомендую почитать статью «Как выбрать надёжный SSD, не потерять данные и продлить жизнь диску в эпоху дорогого железа».

Миф №2: Утилиты для разгона — это здорово и безопасно

Журналисты справедливо напоминают, что чрезмерное превышение температурных пределов может привести к нестабильной работе или даже выходу компонентов из строя. И тут важно понимать: эта опасность в первую очередь актуальна для тех, кто только начинает разбираться в железе и пробует разгон по гайдам из интернета, не до конца понимая, что именно делает. Неправильно выставленные напряжения, кривые профили частот — и вот уже видеокарта или процессор начинают работать нестабильно, а то и вовсе уходят в отказ. Для новичка любая кривая вентиляторов или плюс 100 МГц по ядру могут закончиться троттлингом или вылетом драйвера в самый ответственный момент.

При этом нельзя сказать, что разгон вообще не нужен. Для опытного пользователя разгон — это не лотерея, а управляемый процесс: с контролем напряжений, температур и стресс‑тестами. Но тут есть важный нюанс: в последние годы производители сами выжимают из компонентов максимум ещё на заводе. Процессоры с авторазгоном, видеокарты с бустом — всё это уже работает близко к пределу своих возможностей. Честно говоря, особого практического смысла в ручном экстремальном разгоне в последние годы действительно нет.

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Плюс ко всему, комплектующие с возможностью «хорошего» разгона стоят заметно дороже. Разница между условными Z790 и B760 в играх стремится к нулю. А в цене разница все же заметна: например, разница в цене между MSI B760 GAMING PLUS WIFI и MSI Z790 GAMING PLUS WIFI составляет около 5000 рублей, которые сегодня лучше добавить к бюджету на покупку, например, SSD. И если ваша цель — просто комфортно играть, а не ставить рекорды в бенчмарках, переплата за «разгонный потенциал» часто не имеет смысла. Так что для большинства геймеров заводской производительности вполне достаточно.

Миф №3: Нужна только видеокарта последнего поколения

Ещё один популярный стереотип: если у тебя не самая свежая карта, ты автоматически «отстаёшь». Авторы статьи справедливо замечают, что даже видеокарты, вышедшие три-четыре года назад, отлично справляются с современными играми. И тут хочется пожать им руку.

Это чистая правда. Например, GeForce RTX 4070 Ti или AMD Radeon RX 7900 XT будут актуальны еще пару лет точно. Да и стоит отметить, что разница в производительности между соседними поколениями видеокарт не такая и большая. На эту тему я уже писал статью «От гейминга к ИИ – почему NVIDIA больше не дает двукратного прироста производительности видеокарт».

Однако есть в этом подходе один неприятный нюанс, о котором журналисты умолчали. Я говорю об искусственном старении железа. Обратите внимание, как новые технологии трассировки лучей, генерации кадров и фирменные фишки типа снижения задержек внедряются эксклюзивно в новое железо.

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Nvidia и AMD действительно активно продвигают новые технологии (DLSS, FSR и т. д.) именно на свежих поколениях видеокарт. Иногда это выглядит так, будто старые карты искусственно «притормаживают» в поддержке новых фич. Однако со временем многие из этих технологий всё равно добираются и до прошлых поколений — пусть и с небольшой задержкой.

Тем не менее, покупать RTX 5080 исключительно ради того, чтобы получить +10 FPS — затея сомнительная. Стратегия «взять карту 2–3‑летней давности» вполне рабочая и экономически выгодная. Карты прошлого поколения остаются лучшей инвестицией по соотношению рубль/кадр. Главное — смотреть на реальную производительность в играх.

Миф №4: Нужен монитор с частотой 144 Гц и выше

Авторы статьи считают, что 120 или даже 60 Гц вполне достаточно для плавной работы, а разницу заметить сложно. И тут важно не впадать в крайности: кому‑то действительно хватает 60 Гц, и он вообще не видит смысла в апгрейде. Всё очень индивидуально.

У меня самого пока нет панели на 144 Гц, но мой рабочий монитор Exegate работает на 75 герцах. Переход с базовых 60 Гц на мои скромные 75 виден невооруженным глазом даже при пролистывании ленты браузера или перетаскивании окна Windows. Лично для меня разница между 60 и 75 Гц вполне ощутима — особенно в динамичных играх. На 75 Гц картинка кажется чуть живее, управление — отзывчивее. Это не какой-то гигантский скачок, но в шутерах или гонках такие нюансы реально чувствуются.

Дальше разрыв уже не такой очевидный: между 75 и 120 Гц разница заметна, но не всем и не всегда. А между 120 и 144 Гц — это уже больше про личные предпочтения и киберспортивные амбиции. Да, в соревновательных шутерах разница между 60 и 144 Гц — это, конечно, пропасть. На 60 Гц противник успевает выскочить из-за угла и дать хэдшот прежде, чем ваш мозг успеет обработать смазанную картинку. На высокой частоте обновление кадра происходит быстрее, чем время реакции среднего игрока. Другое дело, что гнаться именно за 144 Гц любой ценой тоже фанатизм. Если ваша сборка выдает в новой игре стабильные 70–80 FPS, покупка дорогого 144-герцового монитора будет избыточна. Для обычного геймера 120 Гц — отличный компромисс между комфортом и ценой.

Так что я бы не стал утверждать, будто 60 Гц достаточно абсолютно всем. Кому‑то хватает, и это нормально. А кому‑то даже 75 Гц уже делают игровой процесс приятнее. Тут всё упирается в личные ощущения и бюджет. Но я, например, сейчас присматриваюсь к Samsung Odyssey G5 2560x1440 32" 165 Гц — по мне, это отличное компромиссное решение. Надежный бренд, оптимальное разрешение (пиксели уже не бросаются в глаза, но и видеокарта не должна выкладываться на максимум) и доступная цена.

Личное мнение и итог

В целом, материал зарубежных коллег содержит немало здравых мыслей. Многие мифы действительно держатся на маркетинге и стереотипах, а не на реальных потребностях игроков. Но, как и в любом деле, здесь нет универсальных решений. Кому‑то хватит и 16 ГБ памяти, а кому‑то и 32 будет впритык. Кто‑то спокойно играет на 60 Гц и не видит смысла в апгрейде, а кто‑то сразу чувствует разницу даже между 60 и 75 Гц.

Мой совет: собирайте ПК под свои задачи и бюджет, ориентируясь не на громкие заголовки, а на реальные тесты и обзоры. И не бойтесь смотреть на «не самые свежие» комплектующие — часто они оказываются лучшим выбором по соотношению цена/качество.

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